https://sputniknews.uz/20260922/garb-axborot-urush-60650556.html
Лавров Ғарбни Россияга қарши ахборот уруши олиб боришда айблади
Лавров Ғарбни Россияга қарши ахборот уруши олиб боришда айблади
Sputnik Ўзбекистон
Сергей Лавров Ғарб медиаси Россияга қарши фейкларни тез тарқатиб, муқобил маълумотларга йўлни тўсишини айтди. У дронлар, Россия маданияти ва 30 мингдан ортиқ санкциялар ҳақида ҳам кескин фикр билдирди.SEO-заголовклар:
2026-09-22T16:41+0500
2026-09-22T16:41+0500
2026-09-22T16:46+0500
россия тив
сергей лавров
россия
ғарб
дунёда
дунё янгиликлари
фейк хабар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/16/60650795_0:0:3249:1827_1920x0_80_0_0_035a1b0e3d04f26c1506330563414636.jpg
ТОШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров "Сохта хабарлар ҳақида мулоқот" IV халқаро форумининг очилишида Ғарб ахборот макони Россияга қарши фейклар ва клишелерни оммалаштиришга хизмат қилаётганини билдирди.Унинг сўзларига кўра, Ғарб медиа ва кўнгилочар саноати ўз аудиториясини йиллар давомида "ҳар қандай, ҳатто энг ақлдан озган Россияга қарши клише ва фантазияларни" қабул қилишга тайёрлаб келган.Лавров Ғарб ахборот сиёсатининг асосий усули фейкни тез яратиш, уни бир неча кун ичида йирик ахборот воқеасига айлантириш ва муқобил маълумотларга киришни тўсишдан иборат деб ҳисоблайди.Вазир мисол сифатида Германиянинг Лейпциг аэропорти атрофидаги дронлар билан боғлиқ воқеаларни келтирди. Унинг таъкидлашича, Россия дронлари ҳақидаги версиялар кенг тарқатилади, кейинчалик қурилманинг келиб чиқишига оид бошқа маълумотлар пайдо бўлса ҳам, "тафсилотлар энди ҳеч кимни қизиқтирмайди".Лавров бундай айбловлар ортидан Россия дипломатик ва маданий муассасаларига босим ўтказилаётганини айтди. У Берлиндаги Россия илм-фан ва маданият маркази ҳамда Бонндаги бош консулхона ёпилишини мисол қилиб келтирди.Лавров Алексей Навальний билан боғлиқ вазиятни ҳам тилга олди. У Москва Германия ва Кимёвий қуролларни тақиқлаш ташкилотидан 2020 йилда ўтказилган таҳлиллар ҳамда Германиядаги даволанишга оид маълумотларни сўрагани, аммо жавоб олмаганини билдирди.Дипломат Бучадаги воқеалар бўйича ҳам БМТ бош котиби Антониу Гутерришга бир неча бор мурожаат қилганини айтди. Унинг сўзларига кўра, Москва ҳалок бўлганлар рўйхатини эълон қилишни сўраган, 2026 йил май ойида эса 12 та аниқ савол юборган, аммо мазмунли жавоб олмаган.Лавров Россияга қарши ахборот уруши махсус ҳарбий операция бошланишидан анча олдин бошланганини таъкидлади. У бу жараённи 2000 йиллар бошида Россия "Ғарб билан ҳамкорликнинг неоколониал шаклларидан халос бўлиб, мустақил сиёсат юрита бошлаган" давр билан боғлади.Шунингдек, вазир Ғарб жаҳон иқтисодиётидаги мавқеини сақлаб қолиш учун "нопок усуллар"дан фойдаланаётганини билдирди.Лавровнинг таъкидлашича, Россияга қарши 30 мингтадан ортиқ санкция жорий этилган. Унинг фикрича, Ғарб ҳалол рақобатдан қўрқади, чунки дунёнинг тез ривожланаётган иқтисодиётлари унинг устунлигига тобора кучли рақобат туғдирмоқда
https://sputniknews.uz/20260916/lavrov-yoshlar-muloqot-60482296.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/16/60650795_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6eb297f108cee7f52c5b3927b80ea02e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия тив, сергей лавров, россия, ғарб, дунёда, дунё янгиликлари, фейк хабар
россия тив, сергей лавров, россия, ғарб, дунёда, дунё янгиликлари, фейк хабар
Лавров Ғарбни Россияга қарши ахборот уруши олиб боришда айблади
16:41 22.09.2026 (янгиланди: 16:46 22.09.2026)
"Сохта хабарлар ҳақида мулоқот" форумида Лавров Ғарб медиаси, санкциялар, дронлар ва Россия маданиятига босим ҳақида гапирди.
ТОШКЕНТ, 22 сен — Sputnik.
Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров "Сохта хабарлар ҳақида мулоқот" IV халқаро форумининг очилишида Ғарб ахборот макони Россияга қарши фейклар ва клишелерни оммалаштиришга хизмат қилаётганини билдирди
.
Унинг сўзларига кўра, Ғарб медиа ва кўнгилочар саноати ўз аудиториясини йиллар давомида "ҳар қандай, ҳатто энг ақлдан озган Россияга қарши клише ва фантазияларни" қабул қилишга тайёрлаб келган.
Лавров Ғарб ахборот сиёсатининг асосий усули фейкни тез яратиш, уни бир неча кун ичида йирик ахборот воқеасига айлантириш ва муқобил маълумотларга киришни тўсишдан иборат деб ҳисоблайди.
"Бир неча кундан сўнг бундай янгиликлар газеталарнинг орқа саҳифаларига ва бошқа ресурсларнинг тушунарсиз бурчакларига кетади", — деди Россия ТИВ раҳбари.
Вазир мисол сифатида Германиянинг Лейпциг аэропорти атрофидаги дронлар билан боғлиқ воқеаларни келтирди. Унинг таъкидлашича, Россия дронлари ҳақидаги версиялар кенг тарқатилади, кейинчалик қурилманинг келиб чиқишига оид бошқа маълумотлар пайдо бўлса ҳам, "тафсилотлар энди ҳеч кимни қизиқтирмайди".
Лавров бундай айбловлар ортидан Россия дипломатик ва маданий муассасаларига босим ўтказилаётганини айтди. У Берлиндаги Россия илм-фан ва маданият маркази ҳамда Бонндаги бош консулхона ёпилишини мисол қилиб келтирди.
У Россия маданиятини "бекор қилиш"га уринишларни ҳам Ғарб билан қадриятлар борасидаги қарама-қаршиликнинг бир қисми деб атади. Вазирнинг сўзларига кўра, Россия ва дунёнинг аксарият мамлакатлари анъанавий қадриятларни ҳимоя қилмоқда, Ғарб эса буни "либерал қадриятларга мос эмас" деб ҳисоблайди.
Лавров Алексей Навальний билан боғлиқ вазиятни ҳам тилга олди. У Москва Германия ва Кимёвий қуролларни тақиқлаш ташкилотидан 2020 йилда ўтказилган таҳлиллар ҳамда Германиядаги даволанишга оид маълумотларни сўрагани, аммо жавоб олмаганини билдирди.
Дипломат Бучадаги воқеалар бўйича ҳам БМТ бош котиби Антониу Гутерришга бир неча бор мурожаат қилганини айтди. Унинг сўзларига кўра, Москва ҳалок бўлганлар рўйхатини эълон қилишни сўраган, 2026 йил май ойида эса 12 та аниқ савол юборган, аммо мазмунли жавоб олмаган.
Лавров Россияга қарши ахборот уруши махсус ҳарбий операция бошланишидан анча олдин бошланганини таъкидлади. У бу жараённи 2000 йиллар бошида Россия "Ғарб билан ҳамкорликнинг неоколониал шаклларидан халос бўлиб, мустақил сиёсат юрита бошлаган" давр билан боғлади.
Шунингдек, вазир Ғарб жаҳон иқтисодиётидаги мавқеини сақлаб қолиш учун "нопок усуллар"дан фойдаланаётганини билдирди.
"Шу заҳотиёқ нопок усуллар, санкциялар, тарифлар ишга тушади", — деди у.
Лавровнинг таъкидлашича, Россияга қарши 30 мингтадан ортиқ санкция жорий этилган. Унинг фикрича, Ғарб ҳалол рақобатдан қўрқади, чунки дунёнинг тез ривожланаётган иқтисодиётлари унинг устунлигига тобора кучли рақобат туғдирмоқда