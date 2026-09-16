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https://sputniknews.uz/20260916/lavrov-yoshlar-muloqot-60482296.html
Лавров Екатеринбургда ёшлар билан очиқ мулоқот ўтказди — видео
Лавров Екатеринбургда ёшлар билан очиқ мулоқот ўтказди — видео
Sputnik Ўзбекистон
Екатеринбургдаги Халқаро ёшлар фестивали доирасида Сергей Лавров иштирокчилар билан ташқи сиёсат, кўп қутбли дунё шаклланиши ва ёш авлоднинг янги халқаро тартибдаги ўрни ҳақида очиқ мулоқот ўтказди
2026-09-16T15:33+0500
2026-09-16T17:07+0500
видео
жонли мулоқот
сергей лавров
россия тив
ёшлар
фестивал
ўзбекистон
россия
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ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Екатеринбургда бўлиб ўтаётган Халқаро ёшлар фестивалида иштирокчилар билан очиқ мулоқот ўтказди.“Янги дунё архитектураси: Сергей Лавров билан очиқ мулоқот” сессиясида долзарб ташқи сиёсат масалалари, кўп қутбли дунё шаклланиши ҳамда бу жараёнда ёш авлоднинг ўрни муҳокама қилинди. Тадбир ТИВнинг МГИМО университети ва Россиянинг “Знание” ("Билим") жамияти томонидан ташкил этилган.Учрашув очиқ мулоқот шаклида ўтди. Фестиваль иштирокчилари Россия ташқи ишлар вазирига ўз саволларини бериб, жавоб олди.Маълумот учун: Халқаро ёшлар фестивали 11–17 сентябрь кунлари Екатеринбургда ўтказилмоқда. Фестивалда Россия ва хорижий давлатлардан, шу жумладан, Ўзбекистондан ҳам 10 минг нафар ёш иштирок этмоқда.
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видео, жонли мулоқот, сергей лавров, россия тив, ёшлар, фестивал, ўзбекистон, видео, россия
видео, жонли мулоқот, сергей лавров, россия тив, ёшлар, фестивал, ўзбекистон, видео, россия

Лавров Екатеринбургда ёшлар билан очиқ мулоқот ўтказди — видео

15:33 16.09.2026 (янгиланди: 17:07 16.09.2026)
© Sputnik
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Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Екатеринбургда Халқаро ёшлар фестивали иштирокчилари билан очиқ мулоқот ўтказди.
ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Екатеринбургда бўлиб ўтаётган Халқаро ёшлар фестивалида иштирокчилар билан очиқ мулоқот ўтказди.
“Янги дунё архитектураси: Сергей Лавров билан очиқ мулоқот” сессиясида долзарб ташқи сиёсат масалалари, кўп қутбли дунё шаклланиши ҳамда бу жараёнда ёш авлоднинг ўрни муҳокама қилинди. Тадбир ТИВнинг МГИМО университети ва Россиянинг “Знание” ("Билим") жамияти томонидан ташкил этилган.
Учрашув очиқ мулоқот шаклида ўтди. Фестиваль иштирокчилари Россия ташқи ишлар вазирига ўз саволларини бериб, жавоб олди.
Маълумот учун: Халқаро ёшлар фестивали 11–17 сентябрь кунлари Екатеринбургда ўтказилмоқда. Фестивалда Россия ва хорижий давлатлардан, шу жумладан, Ўзбекистондан ҳам 10 минг нафар ёш иштирок этмоқда.
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