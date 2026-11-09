Россиядаги ўзбек киноси дурдоналарини СИ ёрдамида тиклаш таклиф этилди
© SputnikПервый заместитель министра цифровых технологий Узбекистана Олег Пекось в ходе выступления на III российско-узбекском медиафоруме
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Олег Пекось Россия билан тарихий меросни рақамлаштириш, эски фильмларни тиклаш ва сунъий интеллект саводхонлигини оширишни таклиф қилди.
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Ўзбекистон Россияга сунъий интеллект соҳасида учта йўналиш бўйича қўшма лойиҳаларни амалга оширишни таклиф қилди. Бу ҳақда рақамли технологиялар вазирининг биринчи ўринбосари Олег Пекось III Россия–Ўзбекистон медиафорумида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Пекосьнинг таъкидлашича, сунъий интеллект ахборот тарқатиш ва қабул қилиш усулларини ўзгартирмоқда. Шу боис ахборот суверенитети нафақат миллий ОАВ, балки ўз тилига эга рақамли муҳитни ҳам талаб қилади.
Ўзбекистон 2030 йилгача сунъий интеллект бўйича дунёнинг етакчи 50 мамлакати қаторига киришни мақсад қилган. Бунинг учун миллий тил моделларига асос бўладиган ўзбек тили корпуси яратилмоқда.
Пекось Россия билан ҳамкорликнинг учта йўналишини таклиф қилди:
Тарихий меросни рақамлаштириш. Ўзбекистондаги Шарқ қўлёзмалари ва Россия архивларидаги материалларни биргаликда рақамлаштириш, улардан сунъий интеллект моделларини ўқитишда фойдаланиш.
Ўзбек киноси дурдоналарини тиклаш. Россияда сақланаётган классик ўзбек фильмларининг асл тасмаларини сунъий интеллект ёрдамида рақамлаштириш, тасвир ва овоз сифатини тиклаш. Айрим фильмлар аллақачон рақамлаштирилиб, Ўзбекистонга топширилган.
Сунъий интеллект саводхонлигини ошириш. Ўқувчилар, талабалар, ўқитувчилар, журналистлар ва кекса авлод учун қўшма таълим дастурларини ишлаб чиқиш. Шунингдек, дипфейклар ва интернет фирибгарлигининг янги усуллари ҳақида тезкор ахборот алмашиш.
Пекос ушбу йўналишларни форум якунлари бўйича қўшма йўл харитасида мустаҳкамлашни таклиф қилди.
Унинг таъкидлашича, Ўзбекистон ва Россия ҳамкорлигидаги рақамли лойиҳалар миллий тиллар, маданий мерос ва ахборот хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилиши мумкин.