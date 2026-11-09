Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
III Российско-Узбекский медиафорум - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.11.2026
III Россия-Ўзбекистон медиа-форуми
Учинчи Россия–Ўзбекистон медиафоруми 9–10 ноябрь кунлари Тошкентда ўтказилмоқда.
https://sputniknews.uz/20261109/russia-uzbek-kino-ai-tiklash-61859242.html
Россиядаги ўзбек киноси дурдоналарини СИ ёрдамида тиклаш таклиф этилди
Россиядаги ўзбек киноси дурдоналарини СИ ёрдамида тиклаш таклиф этилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Россияга сунъий интеллект ёрдамида тарихий қўлёзмаларни рақамлаштириш, ўзбек киноси дурдоналарини тиклаш ва фейк ҳамда фирибгарликка қарши қўшма таълим дастурларини ишлаб чиқишни таклиф қилди.
2026-11-09T12:49+0500
2026-11-09T12:49+0500
iii россия-ўзбекистон медиа-форуми
оав
сунъий интеллект
ўзбек кино
ўзбек тили
ўзбекистон
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/09/61850873_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4e68bab8f0507ac839955a69dc590ce5.jpg
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Ўзбекистон Россияга сунъий интеллект соҳасида учта йўналиш бўйича қўшма лойиҳаларни амалга оширишни таклиф қилди. Бу ҳақда рақамли технологиялар вазирининг биринчи ўринбосари Олег Пекось III Россия–Ўзбекистон медиафорумида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Пекосьнинг таъкидлашича, сунъий интеллект ахборот тарқатиш ва қабул қилиш усулларини ўзгартирмоқда. Шу боис ахборот суверенитети нафақат миллий ОАВ, балки ўз тилига эга рақамли муҳитни ҳам талаб қилади.Пекось Россия билан ҳамкорликнинг учта йўналишини таклиф қилди:Пекос ушбу йўналишларни форум якунлари бўйича қўшма йўл харитасида мустаҳкамлашни таклиф қилди.Унинг таъкидлашича, Ўзбекистон ва Россия ҳамкорлигидаги рақамли лойиҳалар миллий тиллар, маданий мерос ва ахборот хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20250808/samarqand-mdh-suniy-intelekt-51118022.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/09/61850873_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_65e3a401fe4770ed82e2d9ef0993e39b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
оав, сунъий интеллект, ўзбек кино, ўзбек тили, ўзбекистон, россия
оав, сунъий интеллект, ўзбек кино, ўзбек тили, ўзбекистон, россия

Россиядаги ўзбек киноси дурдоналарини СИ ёрдамида тиклаш таклиф этилди

12:49 09.11.2026
© SputnikПервый заместитель министра цифровых технологий Узбекистана Олег Пекось в ходе выступления на III российско-узбекском медиафоруме
Первый заместитель министра цифровых технологий Узбекистана Олег Пекось в ходе выступления на III российско-узбекском медиафоруме - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.11.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Олег Пекось Россия билан тарихий меросни рақамлаштириш, эски фильмларни тиклаш ва сунъий интеллект саводхонлигини оширишни таклиф қилди.
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Ўзбекистон Россияга сунъий интеллект соҳасида учта йўналиш бўйича қўшма лойиҳаларни амалга оширишни таклиф қилди. Бу ҳақда рақамли технологиялар вазирининг биринчи ўринбосари Олег Пекось III Россия–Ўзбекистон медиафорумида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Пекосьнинг таъкидлашича, сунъий интеллект ахборот тарқатиш ва қабул қилиш усулларини ўзгартирмоқда. Шу боис ахборот суверенитети нафақат миллий ОАВ, балки ўз тилига эга рақамли муҳитни ҳам талаб қилади.
Ўзбекистон 2030 йилгача сунъий интеллект бўйича дунёнинг етакчи 50 мамлакати қаторига киришни мақсад қилган. Бунинг учун миллий тил моделларига асос бўладиган ўзбек тили корпуси яратилмоқда.
Пекось Россия билан ҳамкорликнинг учта йўналишини таклиф қилди:
Тарихий меросни рақамлаштириш. Ўзбекистондаги Шарқ қўлёзмалари ва Россия архивларидаги материалларни биргаликда рақамлаштириш, улардан сунъий интеллект моделларини ўқитишда фойдаланиш.
Ўзбек киноси дурдоналарини тиклаш. Россияда сақланаётган классик ўзбек фильмларининг асл тасмаларини сунъий интеллект ёрдамида рақамлаштириш, тасвир ва овоз сифатини тиклаш. Айрим фильмлар аллақачон рақамлаштирилиб, Ўзбекистонга топширилган.
Сунъий интеллект саводхонлигини ошириш. Ўқувчилар, талабалар, ўқитувчилар, журналистлар ва кекса авлод учун қўшма таълим дастурларини ишлаб чиқиш. Шунингдек, дипфейклар ва интернет фирибгарлигининг янги усуллари ҳақида тезкор ахборот алмашиш.
Пекос ушбу йўналишларни форум якунлари бўйича қўшма йўл харитасида мустаҳкамлашни таклиф қилди.
Унинг таъкидлашича, Ўзбекистон ва Россия ҳамкорлигидаги рақамли лойиҳалар миллий тиллар, маданий мерос ва ахборот хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилиши мумкин.
В Самарканде проходит форум по развитию технологий ИИ в странах СНГ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.08.2025
Самарқандда МДҲ давлатларида сунъий интелектни ривожлантириш бўйича форум бўлиб ўтмоқда
8 Август 2025, 13:11
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0