Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
III Российско-Узбекский медиафорум - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.11.2026
III Россия-Ўзбекистон медиа-форуми
Учинчи Россия–Ўзбекистон медиафоруми 9–10 ноябрь кунлари Тошкентда ўтказилмоқда.
https://sputniknews.uz/20261109/rus-til-yangiliklar-61876461.html
Рус тили муомалада бўлгани учун янгиликлар кўпинча икки тилда берилади — Азимов
Рус тили муомалада бўлгани учун янгиликлар кўпинча икки тилда берилади — Азимов
Sputnik Ўзбекистон
Масс-медиа фонди директори Жаҳонгир Азимов Ўзбекистонда рус тилидаги контентни тарқатишга тил бўйича чекловлар йўқлигини айтди. У ОАВ учун ахборот тарқатиш каналларини кўпайтириш муҳимлигини таъкидлади.
2026-11-09T17:38+0500
2026-11-09T17:39+0500
iii россия-ўзбекистон медиа-форуми
оав
рус тили
янгиликлар
россия
ўзбекистон
телевидение
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/09/61875920_39:0:898:483_1920x0_80_0_0_f7dd3fd6f169282a80cee01751573c91.png
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда рус тилидаги медиаконтентдан фойдаланиш ва уни тарқатишга тил бўйича қонуний чекловлар мавжуд эмас. Бу ҳақда Масс-медиа фонди директори Жаҳонгир Азимов III Россия–Ўзбекистон медиафорумида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Азимовнинг таъкидлашича, Ўзбекистонда медиаконтентнинг асосий қисми ўзбек тилида бўлса-да, рус тили ҳам ахборот алмашиш ва мулоқотда кенг қўлланилади.Унинг сўзларига кўра, мамлакатда телевизион кўрсатувлар, рақамли платформалар ва янгиликлар кўп ҳолларда ўзбек ва рус тилларида тақдим этилади.Бу ҳолат Россия рақамли платформалари учун ҳам Ўзбекистон аудиторияси билан ишлаш имкониятларини кенгайтиради.Азимов медиани ривожлантиришда ахборот тарқатиш каналларининг кўп бўлиши муҳимлигини ҳам таъкидлади.Тадқиқотлар аудитория биринчи навбатда ўзи ишонадиган маҳаллий ахборот манбаларига мурожаат қилишини кўрсатмоқда. Бироқ бу бошқа ахборот майдонлари ва платформалар имкониятларидан фойдаланишни истисно этмайди.Азимовнинг таъкидлашича, ахборот тарқатиш каналларини кўпайтириш ОАВга кенгроқ аудиторияга етиб бориш имконини беради.
https://sputniknews.uz/20260715/samarkand-tashkent-oqituvchi-moscow-tanlov-golib-59040164.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/09/61875920_146:0:790:483_1920x0_80_0_0_81c4dcde7fdbc344b36bec8458c3b9ef.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
оав, рус тили, янгиликлар, россия, ўзбекистон, телевидение
оав, рус тили, янгиликлар, россия, ўзбекистон, телевидение

Рус тили муомалада бўлгани учун янгиликлар кўпинча икки тилда берилади — Азимов

17:38 09.11.2026 (янгиланди: 17:39 09.11.2026)
© Фото: "Ўзбекистон 24" кадриТелепередача телеканала "Узбекистан 24" на русском языке. Архивный кадр.
Телепередача телеканала Узбекистан 24 на русском языке. Архивный кадр. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.11.2026
© Фото: "Ўзбекистон 24" кадри
Oбуна бўлиш
Жаҳонгир Азимов Ўзбекистонда ўзбек тили етакчи ўрин тутиши, айни пайтда рус тилидаги медиаконтент ҳам эркин тарқатилишини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда рус тилидаги медиаконтентдан фойдаланиш ва уни тарқатишга тил бўйича қонуний чекловлар мавжуд эмас. Бу ҳақда Масс-медиа фонди директори Жаҳонгир Азимов III Россия–Ўзбекистон медиафорумида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Азимовнинг таъкидлашича, Ўзбекистонда медиаконтентнинг асосий қисми ўзбек тилида бўлса-да, рус тили ҳам ахборот алмашиш ва мулоқотда кенг қўлланилади.
"Ўзбекистон рус тилидаги контентдан фойдаланиш ва уни тарқатиш бўйича меъёрий чекловлар бўлмаган мамлакатлардан биридир", — деди у.
Унинг сўзларига кўра, мамлакатда телевизион кўрсатувлар, рақамли платформалар ва янгиликлар кўп ҳолларда ўзбек ва рус тилларида тақдим этилади.
Бу ҳолат Россия рақамли платформалари учун ҳам Ўзбекистон аудиторияси билан ишлаш имкониятларини кенгайтиради.
Азимов медиани ривожлантиришда ахборот тарқатиш каналларининг кўп бўлиши муҳимлигини ҳам таъкидлади.
Унинг фикрича, маҳаллий медиа муҳит ривожланиши билан бирга, ОАВ материалларини турли платформалар орқали тарқатишга эътибор қаратиш зарур.
Тадқиқотлар аудитория биринчи навбатда ўзи ишонадиган маҳаллий ахборот манбаларига мурожаат қилишини кўрсатмоқда. Бироқ бу бошқа ахборот майдонлари ва платформалар имкониятларидан фойдаланишни истисно этмайди.
Азимовнинг таъкидлашича, ахборот тарқатиш каналларини кўпайтириш ОАВга кенгроқ аудиторияга етиб бориш имконини беради.
Трое учителей из Узбекистана стали победителями конкурса по русскому языку - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.07.2026
Самарқанд ва Тошкент вилоятидан уч нафар ўқитувчи Москвадаги халқаро танловда ғолиб бўлди
15 Июл, 11:37
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0