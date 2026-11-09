https://sputniknews.uz/20261109/rus-til-yangiliklar-61876461.html
Рус тили муомалада бўлгани учун янгиликлар кўпинча икки тилда берилади — Азимов
Рус тили муомалада бўлгани учун янгиликлар кўпинча икки тилда берилади — Азимов
Sputnik Ўзбекистон
Масс-медиа фонди директори Жаҳонгир Азимов Ўзбекистонда рус тилидаги контентни тарқатишга тил бўйича чекловлар йўқлигини айтди. У ОАВ учун ахборот тарқатиш каналларини кўпайтириш муҳимлигини таъкидлади.
2026-11-09T17:38+0500
2026-11-09T17:38+0500
2026-11-09T17:39+0500
iii россия-ўзбекистон медиа-форуми
оав
рус тили
янгиликлар
россия
ўзбекистон
телевидение
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/09/61875920_39:0:898:483_1920x0_80_0_0_f7dd3fd6f169282a80cee01751573c91.png
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда рус тилидаги медиаконтентдан фойдаланиш ва уни тарқатишга тил бўйича қонуний чекловлар мавжуд эмас. Бу ҳақда Масс-медиа фонди директори Жаҳонгир Азимов III Россия–Ўзбекистон медиафорумида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Азимовнинг таъкидлашича, Ўзбекистонда медиаконтентнинг асосий қисми ўзбек тилида бўлса-да, рус тили ҳам ахборот алмашиш ва мулоқотда кенг қўлланилади.Унинг сўзларига кўра, мамлакатда телевизион кўрсатувлар, рақамли платформалар ва янгиликлар кўп ҳолларда ўзбек ва рус тилларида тақдим этилади.Бу ҳолат Россия рақамли платформалари учун ҳам Ўзбекистон аудиторияси билан ишлаш имкониятларини кенгайтиради.Азимов медиани ривожлантиришда ахборот тарқатиш каналларининг кўп бўлиши муҳимлигини ҳам таъкидлади.Тадқиқотлар аудитория биринчи навбатда ўзи ишонадиган маҳаллий ахборот манбаларига мурожаат қилишини кўрсатмоқда. Бироқ бу бошқа ахборот майдонлари ва платформалар имкониятларидан фойдаланишни истисно этмайди.Азимовнинг таъкидлашича, ахборот тарқатиш каналларини кўпайтириш ОАВга кенгроқ аудиторияга етиб бориш имконини беради.
https://sputniknews.uz/20260715/samarkand-tashkent-oqituvchi-moscow-tanlov-golib-59040164.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/09/61875920_146:0:790:483_1920x0_80_0_0_81c4dcde7fdbc344b36bec8458c3b9ef.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
оав, рус тили, янгиликлар, россия, ўзбекистон, телевидение
оав, рус тили, янгиликлар, россия, ўзбекистон, телевидение
Рус тили муомалада бўлгани учун янгиликлар кўпинча икки тилда берилади — Азимов
17:38 09.11.2026 (янгиланди: 17:39 09.11.2026)
Жаҳонгир Азимов Ўзбекистонда ўзбек тили етакчи ўрин тутиши, айни пайтда рус тилидаги медиаконтент ҳам эркин тарқатилишини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
Ўзбекистонда рус тилидаги медиаконтентдан фойдаланиш ва уни тарқатишга тил бўйича қонуний чекловлар мавжуд эмас. Бу ҳақда Масс-медиа фонди директори Жаҳонгир Азимов III Россия–Ўзбекистон медиафорумида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Азимовнинг таъкидлашича, Ўзбекистонда медиаконтентнинг асосий қисми ўзбек тилида бўлса-да, рус тили ҳам ахборот алмашиш ва мулоқотда кенг қўлланилади.
"Ўзбекистон рус тилидаги контентдан фойдаланиш ва уни тарқатиш бўйича меъёрий чекловлар бўлмаган мамлакатлардан биридир", — деди у.
Унинг сўзларига кўра, мамлакатда телевизион кўрсатувлар, рақамли платформалар ва янгиликлар кўп ҳолларда ўзбек ва рус тилларида тақдим этилади.
Бу ҳолат Россия рақамли платформалари учун ҳам Ўзбекистон аудиторияси билан ишлаш имкониятларини кенгайтиради.
Азимов медиани ривожлантиришда ахборот тарқатиш каналларининг кўп бўлиши муҳимлигини ҳам таъкидлади.
Унинг фикрича, маҳаллий медиа муҳит ривожланиши билан бирга, ОАВ материалларини турли платформалар орқали тарқатишга эътибор қаратиш зарур.
Тадқиқотлар аудитория биринчи навбатда ўзи ишонадиган маҳаллий ахборот манбаларига мурожаат қилишини кўрсатмоқда. Бироқ бу бошқа ахборот майдонлари ва платформалар имкониятларидан фойдаланишни истисно этмайди.
Азимовнинг таъкидлашича, ахборот тарқатиш каналларини кўпайтириш ОАВга кенгроқ аудиторияга етиб бориш имконини беради.