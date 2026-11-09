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https://sputniknews.uz/20261109/parashaxmatchi-asia-chempionat-medal-61843697.html
Ўзбекистон парашахматчилари Осиё чемпионатида 35 та медаль олди
Ўзбекистон парашахматчилари Осиё чемпионатида 35 та медаль олди
Sputnik Ўзбекистон
Қирғизистонда ўтган парашахмат бўйича IV Осиё чемпионатида Ўзбекистоннинг 18 нафар вакили 35 та медаль олди. Классик шахматда терма жамоа 5 та олтин, 4 та кумуш ва 3 та бронза билан умумжамоа ҳисобида биринчи бўлди.
2026-11-09T09:14+0500
2026-11-09T09:50+0500
шахмат
ногиронлиги бўлган шахслар
ўзбекистон
спорт
бишкек
олтин медаль
кумуш медал
бронза медал
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ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Қирғизистон пойтахти Бишкекда бўлиб ўтган имконияти чекланган шахматчилар ўртасидаги IV Осиё чемпионатида Ўзбекистон вакиллари 35 та медаль қўлга киритди. Бу ҳақда Ўзбекистон шахмат федерацияси хабар берди.Мусобақада 6 та жамоадан 50 нафар шахматчи иштирок этди. Ўзбекистон шарафини 18 нафар спортчи ҳимоя қилди.Терма жамоа жами 35 та, жумладан, 15 та олтин, 13 та кумуш ва 7 та бронза медалини қўлга киритди.Чемпионатда Сабоҳат Икромалиева учта олтин медаль билан энг яхши натижалардан бирини қайд этди. Аҳадхон Кимсанбоев, Нурлан Отамуродов, Айдана Абдуллаева ва Фарзона Абдумуталипова иккитадан олтин медаль соҳибига айланди.Мусобақа иштирокчилари 8 ноябрь куни Тошкентга қайтиб келди. Ислом Каримов номидаги халқаро аэропортда уларни спорт ташкилотлари вакиллари, мураббийлар ҳамда яқинлари кутиб олди. Чемпион ва совриндорларга эсдалик совғалари топширилди.
https://sputniknews.uz/20260927/madaminov-galaba-shaxmat-olimpiada-60775797.html
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шахмат, ногиронлиги бўлган шахслар, ўзбекистон, спорт, бишкек, олтин медаль, кумуш медал, бронза медал
шахмат, ногиронлиги бўлган шахслар, ўзбекистон, спорт, бишкек, олтин медаль, кумуш медал, бронза медал

Ўзбекистон парашахматчилари Осиё чемпионатида 35 та медаль олди

09:14 09.11.2026 (янгиланди: 09:50 09.11.2026)
© Министерство спортаПарашахматисты Узбекистана завоевали 35 медалей на чемпионате Азии
Парашахматисты Узбекистана завоевали 35 медалей на чемпионате Азии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.11.2026
© Министерство спорта
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Бишкекдаги IV Осиё чемпионатида Ўзбекистон парашахматчилари 15 та олтин, 13 та кумуш ва 7 та бронза медалини қўлга киритди.
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Қирғизистон пойтахти Бишкекда бўлиб ўтган имконияти чекланган шахматчилар ўртасидаги IV Осиё чемпионатида Ўзбекистон вакиллари 35 та медаль қўлга киритди. Бу ҳақда Ўзбекистон шахмат федерацияси хабар берди.
Мусобақада 6 та жамоадан 50 нафар шахматчи иштирок этди. Ўзбекистон шарафини 18 нафар спортчи ҳимоя қилди.
Терма жамоа жами 35 та, жумладан, 15 та олтин, 13 та кумуш ва 7 та бронза медалини қўлга киритди.
Классик шахмат баҳсларида Ўзбекистон вакиллари 5 та олтин, 4 та кумуш ва 3 та бронза медалини қўлга киритиб, умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади.
Чемпионатда Сабоҳат Икромалиева учта олтин медаль билан энг яхши натижалардан бирини қайд этди. Аҳадхон Кимсанбоев, Нурлан Отамуродов, Айдана Абдуллаева ва Фарзона Абдумуталипова иккитадан олтин медаль соҳибига айланди.
Мусобақа иштирокчилари 8 ноябрь куни Тошкентга қайтиб келди. Ислом Каримов номидаги халқаро аэропортда уларни спорт ташкилотлари вакиллари, мураббийлар ҳамда яқинлари кутиб олди. Чемпион ва совриндорларга эсдалик совғалари топширилди.
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