https://sputniknews.uz/20260927/madaminov-galaba-shaxmat-olimpiada-60775797.html
Ўзбекистон — шахмат Олимпиадаси чемпиони! Мадаминов ғалаба қозонди, Синдаров дуранг ўйнади
Ўзбекистон — шахмат Олимпиадаси чемпиони! Мадаминов ғалаба қозонди, Синдаров дуранг ўйнади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Самарқанддаги Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чемпиони бўлди. Муҳиддин Мадаминов Украина вакилини мағлуб этди, Жавоҳир Синдаров дуранг ўйнаб, жамоага чемпионлик учун зарур натижани таъминлади.
2026-09-27T15:57+0500
2026-09-27T15:57+0500
2026-09-27T16:30+0500
шахмат
бутунжаҳон шахмат олимпиадаси
ўзбекистон
спорт
самарқанд
жавоҳир синдаров
нодирбек абдусатторов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1b/60776167_0:38:1280:758_1920x0_80_0_0_7d0487eee0cdcf0e86e02405b6b8a030.jpg
ТОШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси Самарқандда ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чемпиони бўлди.Ҳал қилувчи 11-турда Муҳиддин Мадаминов украиналик Роман Дехтяровни мағлуб этиб, Ўзбекистонга муҳим очко келтирди.Бундан аввал Нодирбек Ёқуббоев Игорь Самуненков билан дуранг ўйнаган эди. Мадаминовнинг ғалабасидан сўнг Ўзбекистон Украинага қарши баҳсда 1,5:0,5 ҳисобида олдинга чиқди.Бу натижа чемпионлик учун етарли бўлди. Чунки Ўзбекистоннинг асосий таъқибчиси Ҳиндистон сўнгги турда Венгрия билан дуранг ўйнаб, мусобақани 18 матч очкоси билан якунлади. Ўзбекистон эса Украинага қарши камида дуранг натижаси билан 19 очкога эга бўлади ва биринчи ўринни бошқа жамоалар натижасидан қатъи назар эгаллайди.Нодирбек Абдусатторов хам Игорь Коваленко билан дуранг ўйнади. Шу тариқа, Ўзбекистон — Украина учрашуви 2,5:1,5 ҳисобида якунланди.Бу Ўзбекистоннинг Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасидаги иккинчи чемпионлиги бўлди. Терма жамоа илк бор 2022 йилда Ҳиндистоннинг Ченнай шаҳрида ўтказилган Олимпиадада олтин медални қўлга киритган эди.
https://sputniknews.uz/20260927/yoqubboev-durang-olimpiada-60774294.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1b/60776167_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_728656e2f380a2e1a7c7cd793f590f29.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шахмат, бутунжаҳон шахмат олимпиадаси, ўзбекистон, спорт, самарқанд, жавоҳир синдаров, нодирбек абдусатторов
шахмат, бутунжаҳон шахмат олимпиадаси, ўзбекистон, спорт, самарқанд, жавоҳир синдаров, нодирбек абдусатторов
Ўзбекистон — шахмат Олимпиадаси чемпиони! Мадаминов ғалаба қозонди, Синдаров дуранг ўйнади
15:57 27.09.2026 (янгиланди: 16:30 27.09.2026)
Терма жамоаси Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чемпиони бўлди. Мадаминовнинг ғалабаси жамоани олдинга олиб чиқди, Синдаровнинг дуранги эса чемпионлик учун зарур натижани таъминлади
ТОШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси Самарқандда ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чемпиони бўлди.
Ҳал қилувчи 11-турда Муҳиддин Мадаминов украиналик Роман Дехтяровни мағлуб этиб, Ўзбекистонга муҳим очко келтирди.
Бундан аввал Нодирбек Ёқуббоев Игорь Самуненков билан дуранг ўйнаган эди. Мадаминовнинг ғалабасидан сўнг Ўзбекистон Украинага қарши баҳсда 1,5:0,5 ҳисобида олдинга чиқди.
Кейин Жавоҳир Синдаров Василий Иванчук билан дуранг ўйнади.
Бу натижа чемпионлик учун етарли бўлди. Чунки Ўзбекистоннинг асосий таъқибчиси Ҳиндистон сўнгги турда Венгрия билан дуранг ўйнаб, мусобақани 18 матч очкоси билан якунлади. Ўзбекистон эса Украинага қарши камида дуранг натижаси билан 19 очкога эга бўлади ва биринчи ўринни бошқа жамоалар натижасидан қатъи назар эгаллайди.
Нодирбек Абдусатторов хам Игорь Коваленко билан дуранг ўйнади. Шу тариқа, Ўзбекистон — Украина учрашуви 2,5:1,5 ҳисобида якунланди.
Бу Ўзбекистоннинг Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасидаги иккинчи чемпионлиги бўлди. Терма жамоа илк бор 2022 йилда Ҳиндистоннинг Ченнай шаҳрида ўтказилган Олимпиадада олтин медални қўлга киритган эди.