https://sputniknews.uz/20260927/yoqubboev-durang-olimpiada-60774294.html
Ёқуббоев дуранг ўйнади — Ўзбекистон Олимпиада ғалабасига яна бир қадам яқинлашди
Ёқуббоев дуранг ўйнади — Ўзбекистон Олимпиада ғалабасига яна бир қадам яқинлашди
Sputnik Ўзбекистон
Нодирбек Ёқуббоев ҳал қилувчи Ўзбекистон — Украина баҳсида Игорь Самуненков билан дуранг ўйнади. Ўзбекистон терма жамоаси шахмат Олимпиадасидаги тарихий... 27.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-27T14:40+0500
2026-09-27T14:40+0500
2026-09-27T14:49+0500
шахмат
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спорт
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ТОШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Нодирбек Ёқуббоев Самарқандда ўтаётган Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг сўнгги, 11-турида украиналик гроссмейстер Игорь Самуненков билан дуранг ўйнади.Ёқуббоев учинчи тахтада дона сурди. Унинг партиясида томонлар очкони бўлиб олишди.Шу тариқа, Якуббоевнинг дуранги Ўзбекистонни шахмат Олимпиадасидаги тарихий ғалабага яна бир қадам яқинлаштирди.Ўзбекистон — Украина учрашувининг қолган партиялари давом этмоқда.
https://sputniknews.uz/20260924/sindarov-abdusattorov-yoqubboev-china-oyin-60705904.html
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шахмат, бутунжаҳон шахмат олимпиадаси, спорт, ўзбекистон
шахмат, бутунжаҳон шахмат олимпиадаси, спорт, ўзбекистон
Ёқуббоев дуранг ўйнади — Ўзбекистон Олимпиада ғалабасига яна бир қадам яқинлашди
14:40 27.09.2026 (янгиланди: 14:49 27.09.2026)
Нодирбек Ёқуббоев ҳал қилувчи Ўзбекистон — Украина баҳсида Игорь Самуненков билан дуранг ўйнади. Ўзбекистон терма жамоаси шахмат Олимпиадасидаги тарихий ғалабага яна бир қадам яқинлашди.
ТОШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Нодирбек Ёқуббоев Самарқандда ўтаётган Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг сўнгги, 11-турида украиналик гроссмейстер Игорь Самуненков билан дуранг ўйнади.
Ёқуббоев учинчи тахтада дона сурди. Унинг партиясида томонлар очкони бўлиб олишди.
Сўнгги тур олдидан Ўзбекистон биринчи терма жамоаси 18 матч очкоси билан якка пешқадам эди. Энг яқин таъқибчи Ҳиндистон 17 очкога эга бўлиб, ҳал қилувчи турда Венгрияга қарши ўйнамоқда.
Шу тариқа, Якуббоевнинг дуранги Ўзбекистонни шахмат Олимпиадасидаги тарихий ғалабага яна бир қадам яқинлаштирди.
Ўзбекистон — Украина учрашувининг қолган партиялари давом этмоқда.