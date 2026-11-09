https://sputniknews.uz/20261109/kochetkov-otmish-kelajak-61879244.html
Фақат ўтмиш билан яшаб бўлмайди, умумий келажакни қуриш керак — Кочетков
Фақат ўтмиш билан яшаб бўлмайди, умумий келажакни қуриш керак — Кочетков
Sputnik Ўзбекистон
"Россия сегодня" ХАА бош муҳаррирининг биринчи ўринбосари Сергей Кочетков Ўзбекистон ва Россия умумий келажакни биргаликда қуриши кераклигини таъкидлади. У медиафорумдан янги қўшма лойиҳалар кутаётганини билдирди.
2026-11-09T19:02+0500
2026-11-09T19:02+0500
2026-11-09T19:02+0500
iii россия-ўзбекистон медиа-форуми
россия
ўзбекистон
ҳамкорлик
форум
журналистлар
телевидение
"россия сегодня"
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/09/61880139_0:0:1805:1015_1920x0_80_0_0_0b2af283303c02913398d3c904814261.jpg
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Ўзбекистон ва Россияни нафақат умумий тарих, балки бугунги дўстлик, иқтисодий ва оилавий алоқалар ҳам бирлаштиради. Бу ҳақда "Россия сегодня" ХАА бош муҳаррирининг биринчи ўринбосари Сергей Кочетков III Россия–Ўзбекистон медиафорумида Sputnik Ўзбекистон мухбирига берган интервьюсида айтди.Кочетков икки халқнинг умумий тарихида муҳим воқеалар кўплигини, жумладан, Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон кўплаб эвакуация қилинган инсонларни қабул қилганини эслади.Кочетков медиафорум икки мамлакат журналистлари ва медиа раҳбарлари учун тажриба алмашиш майдони эканини таъкидлади.Россия делегацияси таркибида телеканаллар, рақамли платформалар, радио, босма нашрлар ва аудиторияни ўрганиш билан шуғулланувчи компаниялар раҳбарлари иштирок этмоқда.Улар ўзбекистонлик ҳамкасбларига аудиторияни жалб қилиш, замонавий технологиялардан фойдаланиш ва ОАВ фаолиятидан даромад олиш борасидаги тажрибасини тақдим этмоқда.Кочетковнинг фикрича, бевосита мулоқот ва ўзаро ишонч янги қўшма медиа лойиҳаларини амалга ошириш учун имконият яратади.
https://sputniknews.uz/20261007/rossiya-61021251.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/09/61880139_122:0:1475:1015_1920x0_80_0_0_8aec7f7bf43515ff52b6f536eb0fe2dc.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, ўзбекистон, ҳамкорлик, форум, журналистлар, телевидение, "россия сегодня"
россия, ўзбекистон, ҳамкорлик, форум, журналистлар, телевидение, "россия сегодня"
Фақат ўтмиш билан яшаб бўлмайди, умумий келажакни қуриш керак — Кочетков
Эксклюзив
Сергей Кочетков Ўзбекистон ва Россияни умумий тарихдан ташқари бугунги дўстлик, иқтисодий ва оилавий алоқалар ҳам бирлаштиришини айтди.
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
Ўзбекистон ва Россияни нафақат умумий тарих, балки бугунги дўстлик, иқтисодий ва оилавий алоқалар ҳам бирлаштиради. Бу ҳақда "Россия сегодня" ХАА бош муҳаррирининг биринчи ўринбосари Сергей Кочетков III Россия–Ўзбекистон медиафорумида Sputnik Ўзбекистон
мухбирига берган интервьюсида айтди.
Кочетков икки халқнинг умумий тарихида муҳим воқеалар кўплигини, жумладан, Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон кўплаб эвакуация қилинган инсонларни қабул қилганини эслади.
"Лекин ўтмиш билан яшаб бўлмайди. Ҳозирги кун билан яшаш керак. Бугун биз яхши қўшнилар, яхши дўстлармиз. Иқтисодиётимиз, ОАВ ва оилаларимиз ўзаро чамбарчас боғланган. Биз дўст бўлиб, умумий келажакни биргаликда қуришимиз керак", — деди у.
Кочетков медиафорум икки мамлакат журналистлари ва медиа раҳбарлари учун тажриба алмашиш майдони эканини таъкидлади.
Россия делегацияси таркибида телеканаллар, рақамли платформалар, радио, босма нашрлар ва аудиторияни ўрганиш билан шуғулланувчи компаниялар раҳбарлари иштирок этмоқда.
Улар ўзбекистонлик ҳамкасбларига аудиторияни жалб қилиш, замонавий технологиялардан фойдаланиш ва ОАВ фаолиятидан даромад олиш борасидаги тажрибасини тақдим этмоқда.
Айни пайтда россиялик мутахассислар ҳам Ўзбекистон медиа бозорида қўлланилаётган ечимлар билан танишишдан манфаатдор.
Кочетковнинг фикрича, бевосита мулоқот ва ўзаро ишонч янги қўшма медиа лойиҳаларини амалга ошириш учун имконият яратади.