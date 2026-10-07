https://sputniknews.uz/20261007/rossiya-61021251.html
Ўзбекистон ва Россия ўзаро товар айланмасини қандай 30 млрд долларга етказиши мумкин
Ўзбекистон ва Россия ўзаро товар айланмасини қандай 30 млрд долларга етказиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Владимир Ильичев Sputnik Ўзбекистонга берган интервьюсида Ўзбекистон билан савдо айланмасининг янада ошишини таъминлаши мумкин бўлган лойиҳалар, миллий... 07.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-07T18:08+0500
2026-10-07T18:08+0500
2026-10-07T18:08+0500
видео
россия
ўзбекистон
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/07/61024142_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fb20d1478a0668389a8fec64d66a0288.jpg
ТОШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Йирик инвестиция лойиҳалари, кичик ва ўрта бизнес ҳамкорлиги, электрон тижорат ҳамда минтақалараро алоқалар Россия ва Ўзбекистонга 2030 йилга бориб товар айланмасини 30 миллиард долларга етказишга ёрдам беради. Бу ҳақда Россия иқтисодий ривожланиш вазири ўринбосари Владимир Ильичев Sputnik Ўзбекистонга берган интервьюсида маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, тоғ-кон саноатидаги йирик лойиҳалар, мисни бойитиш фабрикаси қурилиши ҳамда Жиззах вилоятида бошланган АЭС қурилиши лойиҳаси бугуноқ ўсиш учун мустаҳкам замин яратмоқда.У электрон тижорат масаласига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг таъкидлашича, Ўзбекистон товарларининг электрон платформалар орқали Россия бозорига етказиб берилиши икки мамлакат ўртасидаги ўртача товар айланмасидан анча тез ўсмоқда.Ўзаро ҳисоб-китоблар тўғрисида тўхталар экан, Россия иқтисодий ривожланиш вазири ўринбосари миллий валюталарнинг улуши аллақачон 90 фоиздан ошганини маълум қилди.“Биринчи навбатда, миллий валюталаримиздан фойдаланиш кўламини кенгайтиришда давом этамиз. Бу ҳозир биз учун анча хавфсизроқ, анча тушунарлироқ воситадир”, — деди Ильичев.Икки мамлакатнинг асосий инфратузилма лойиҳалари, электрон тижорат, логистика ҳамда Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтириш бўйича амалга оширилаётган биргаликдаги ишлар ҳақидаги батафсил маълумотларни видеомизда томоша қилинг.
https://sputniknews.uz/20261007/mirziyoev-ozbekiston-61012300.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/07/61024142_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_61efaa80683e6e7708f58fa203a0adcf.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, россия, ўзбекистон, ҳамкорлик
видео, россия, ўзбекистон, ҳамкорлик
Ўзбекистон ва Россия ўзаро товар айланмасини қандай 30 млрд долларга етказиши мумкин
Эксклюзив
Владимир Ильичев Sputnik Ўзбекистонга берган интервьюсида Ўзбекистон билан савдо айланмасининг янада ошишини таъминлаши мумкин бўлган лойиҳалар, миллий валюталардаги ҳисоб-китоблар ҳамда иқтисодиётнинг турли соҳаларидаги ҳамкорлик ҳақида сўзлаб берди.
ТОШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Йирик инвестиция лойиҳалари, кичик ва ўрта бизнес ҳамкорлиги, электрон тижорат ҳамда минтақалараро алоқалар Россия ва Ўзбекистонга 2030 йилга бориб товар айланмасини 30 миллиард долларга етказишга ёрдам беради. Бу ҳақда Россия иқтисодий ривожланиш вазири ўринбосари Владимир Ильичев Sputnik Ўзбекистонга берган интервьюсида маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, тоғ-кон саноатидаги йирик лойиҳалар, мисни бойитиш фабрикаси қурилиши ҳамда Жиззах вилоятида бошланган АЭС қурилиши лойиҳаси бугуноқ ўсиш учун мустаҳкам замин яратмоқда.
“Аслида ҳамкорлигимиз фақат бундай йирик ва машҳур соҳалар ҳамда лойиҳалар билан чекланиб қолмаяпти. Биз кичик ва ўрта бизнес, ҳудудлар даражасидаги ҳамкорликда бундан ҳам катта салоҳиятни кўряпмиз”, — деди Ильичев.
У электрон тижорат масаласига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг таъкидлашича, Ўзбекистон товарларининг электрон платформалар орқали Россия бозорига етказиб берилиши икки мамлакат ўртасидаги ўртача товар айланмасидан анча тез ўсмоқда.
Ўзаро ҳисоб-китоблар тўғрисида тўхталар экан, Россия иқтисодий ривожланиш вазири ўринбосари миллий валюталарнинг улуши аллақачон 90 фоиздан ошганини маълум қилди.
“Биринчи навбатда, миллий валюталаримиздан фойдаланиш кўламини кенгайтиришда давом этамиз. Бу ҳозир биз учун анча хавфсизроқ, анча тушунарлироқ воситадир”, — деди Ильичев.
Икки мамлакатнинг асосий инфратузилма лойиҳалари, электрон тижорат, логистика ҳамда Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтириш бўйича амалга оширилаётган биргаликдаги ишлар ҳақидаги батафсил маълумотларни видеомизда томоша қилинг.