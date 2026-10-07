Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261007/rossiya-61021251.html
Ўзбекистон ва Россия ўзаро товар айланмасини қандай 30 млрд долларга етказиши мумкин
Ўзбекистон ва Россия ўзаро товар айланмасини қандай 30 млрд долларга етказиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Владимир Ильичев Sputnik Ўзбекистонга берган интервьюсида Ўзбекистон билан савдо айланмасининг янада ошишини таъминлаши мумкин бўлган лойиҳалар, миллий... 07.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-07T18:08+0500
2026-10-07T18:08+0500
видео
россия
ўзбекистон
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/07/61024142_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fb20d1478a0668389a8fec64d66a0288.jpg
ТОШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Йирик инвестиция лойиҳалари, кичик ва ўрта бизнес ҳамкорлиги, электрон тижорат ҳамда минтақалараро алоқалар Россия ва Ўзбекистонга 2030 йилга бориб товар айланмасини 30 миллиард долларга етказишга ёрдам беради. Бу ҳақда Россия иқтисодий ривожланиш вазири ўринбосари Владимир Ильичев Sputnik Ўзбекистонга берган интервьюсида маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, тоғ-кон саноатидаги йирик лойиҳалар, мисни бойитиш фабрикаси қурилиши ҳамда Жиззах вилоятида бошланган АЭС қурилиши лойиҳаси бугуноқ ўсиш учун мустаҳкам замин яратмоқда.У электрон тижорат масаласига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг таъкидлашича, Ўзбекистон товарларининг электрон платформалар орқали Россия бозорига етказиб берилиши икки мамлакат ўртасидаги ўртача товар айланмасидан анча тез ўсмоқда.Ўзаро ҳисоб-китоблар тўғрисида тўхталар экан, Россия иқтисодий ривожланиш вазири ўринбосари миллий валюталарнинг улуши аллақачон 90 фоиздан ошганини маълум қилди.“Биринчи навбатда, миллий валюталаримиздан фойдаланиш кўламини кенгайтиришда давом этамиз. Бу ҳозир биз учун анча хавфсизроқ, анча тушунарлироқ воситадир”, — деди Ильичев.Икки мамлакатнинг асосий инфратузилма лойиҳалари, электрон тижорат, логистика ҳамда Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтириш бўйича амалга оширилаётган биргаликдаги ишлар ҳақидаги батафсил маълумотларни видеомизда томоша қилинг.
https://sputniknews.uz/20261007/mirziyoev-ozbekiston-61012300.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/07/61024142_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_61efaa80683e6e7708f58fa203a0adcf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, россия, ўзбекистон, ҳамкорлик
видео, россия, ўзбекистон, ҳамкорлик

Ўзбекистон ва Россия ўзаро товар айланмасини қандай 30 млрд долларга етказиши мумкин

18:08 07.10.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Владимир Ильичев Sputnik Ўзбекистонга берган интервьюсида Ўзбекистон билан савдо айланмасининг янада ошишини таъминлаши мумкин бўлган лойиҳалар, миллий валюталардаги ҳисоб-китоблар ҳамда иқтисодиётнинг турли соҳаларидаги ҳамкорлик ҳақида сўзлаб берди.
ТОШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Йирик инвестиция лойиҳалари, кичик ва ўрта бизнес ҳамкорлиги, электрон тижорат ҳамда минтақалараро алоқалар Россия ва Ўзбекистонга 2030 йилга бориб товар айланмасини 30 миллиард долларга етказишга ёрдам беради. Бу ҳақда Россия иқтисодий ривожланиш вазири ўринбосари Владимир Ильичев Sputnik Ўзбекистонга берган интервьюсида маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, тоғ-кон саноатидаги йирик лойиҳалар, мисни бойитиш фабрикаси қурилиши ҳамда Жиззах вилоятида бошланган АЭС қурилиши лойиҳаси бугуноқ ўсиш учун мустаҳкам замин яратмоқда.
“Аслида ҳамкорлигимиз фақат бундай йирик ва машҳур соҳалар ҳамда лойиҳалар билан чекланиб қолмаяпти. Биз кичик ва ўрта бизнес, ҳудудлар даражасидаги ҳамкорликда бундан ҳам катта салоҳиятни кўряпмиз”, — деди Ильичев.
У электрон тижорат масаласига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг таъкидлашича, Ўзбекистон товарларининг электрон платформалар орқали Россия бозорига етказиб берилиши икки мамлакат ўртасидаги ўртача товар айланмасидан анча тез ўсмоқда.
Ўзаро ҳисоб-китоблар тўғрисида тўхталар экан, Россия иқтисодий ривожланиш вазири ўринбосари миллий валюталарнинг улуши аллақачон 90 фоиздан ошганини маълум қилди.
“Биринчи навбатда, миллий валюталаримиздан фойдаланиш кўламини кенгайтиришда давом этамиз. Бу ҳозир биз учун анча хавфсизроқ, анча тушунарлироқ воситадир”, — деди Ильичев.
Икки мамлакатнинг асосий инфратузилма лойиҳалари, электрон тижорат, логистика ҳамда Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтириш бўйича амалга оширилаётган биргаликдаги ишлар ҳақидаги батафсил маълумотларни видеомизда томоша қилинг.
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.10.2026
Мирзиёев Ўзбекистон ва РФ ҳудудлари ҳамкорлигининг устувор йўналишларини белгилаб берди
09:50
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0