Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261109/eu-ukraine-qochqinlar-qaytarish-61863155.html
ЕИ Украина армиясидаги йўқотишларни тўлдириш учун қочқинларни қайтармоқчи — Россия ТРХ
ЕИ Украина армиясидаги йўқотишларни тўлдириш учун қочқинларни қайтармоқчи — Россия ТРХ
Sputnik Ўзбекистон
Россия Ташқи разведка хизмати ЕИ даги 1 миллиондан ортиқ украиналик эркакни Украинага қайтариш режалари ҳақида маълум қилди. Қочқинларнинг ишга жойлашиши, ижара ва молиявий хизматлардан фойдаланиши қийинлаштирилиши мумкин
2026-11-09T14:11+0500
2026-11-09T14:11+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
умумий аҳоли сони
европа иттифоқи
демографик кўрсаткичлар
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0d/59675505_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_69e0ec2d5b4c88aee85da35778fd2260.jpg
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Европа Иттифоқи раҳбарияти Украина Қуролли Кучларининг катта йўқотишларини тўлдириш учун ЕИ мамлакатларида бошпана топган украиналикларни ватанига қайтариш йўлларини изламоқда. Бу ҳақда Россия Ташқи разведка хизмати (ТРХ) матбуот бюроси маълум қилди, деб хабар бермоқда РИА Новости.ТРХга кўра, Брюссель ЕИ ҳудудида яшаётган 1 миллиондан ортиқ украиналик эркакни Россияга қарши ҳарбий ҳаракатларни давом эттириш учун "сарфланадиган материал" сифатида кўрмоқда.Бу йўналишдаги дастлабки қадамлардан бири ЕИ Кенгашининг 2026 йил августидан бошлаб ҳарбий мажбуриятларини бажармаган украиналикларга вақтинчалик ҳимоя мақомини беришни чеклаш тўғрисидаги қарори бўлди.Йил охиригача украиналик қочқинлар учун Европада яшаш шароитларини янада оғирлаштириш режалаштирилмоқда. Жумладан, уларнинг молиявий хизматлардан фойдаланиши, ишга жойлашиши ва уй-жой ижарага олишида қийинчиликлар юзага келтирилиши мумкин.Бу чоралар натижасида кўплаб украиналиклар ватанига қайтишга мажбур бўлиши ва у ерда дарҳол жанговар ҳаракатларга жалб этилиши кутилмоқда.Баёнотда Украинанинг демографик истиқболларига ҳам эътибор қаратилган.Бундай ҳолат мамлакатнинг келажакдаги иқтисодий имкониятлари ва демографик барқарорлигига жиддий хавф туғдиради.Брюссель Украина келажагини ҳам, арзон ишчи кучига муҳтож Европа иқтисодиёти манфаатларини ҳам ҳисобга олмаётгани таъкидланди.
https://sputniknews.uz/20260510/ukraine-aholi-kamayish-57486771.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0d/59675505_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_afd46a5876ea449e685c02287be1d152.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, дунёда, умумий аҳоли сони, европа иттифоқи, демографик кўрсаткичлар, украина
дунё янгиликлари, дунёда, умумий аҳоли сони, европа иттифоқи, демографик кўрсаткичлар, украина

ЕИ Украина армиясидаги йўқотишларни тўлдириш учун қочқинларни қайтармоқчи — Россия ТРХ

14:11 09.11.2026
© Sputnik / Станислав Красильников / Медиабанкка ўтишФлаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками Красноармейске в ДНР.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками Красноармейске в ДНР. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.11.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия ТРХ Европа Иттифоқи Украина армиясидаги йўқотишларни тўлдириш учун ЕИдаги украиналик эркакларни қайтариш йўлларини излаётганини билдирди.
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Европа Иттифоқи раҳбарияти Украина Қуролли Кучларининг катта йўқотишларини тўлдириш учун ЕИ мамлакатларида бошпана топган украиналикларни ватанига қайтариш йўлларини изламоқда. Бу ҳақда Россия Ташқи разведка хизмати (ТРХ) матбуот бюроси маълум қилди, деб хабар бермоқда РИА Новости.
ТРХга кўра, Брюссель ЕИ ҳудудида яшаётган 1 миллиондан ортиқ украиналик эркакни Россияга қарши ҳарбий ҳаракатларни давом эттириш учун "сарфланадиган материал" сифатида кўрмоқда.
Уларни турли йўллар билан Украинага қайтариш, кейин эса ҳарбий хизматга жалб этиш кўзда тутилмоқда.
Бу йўналишдаги дастлабки қадамлардан бири ЕИ Кенгашининг 2026 йил августидан бошлаб ҳарбий мажбуриятларини бажармаган украиналикларга вақтинчалик ҳимоя мақомини беришни чеклаш тўғрисидаги қарори бўлди.
Йил охиригача украиналик қочқинлар учун Европада яшаш шароитларини янада оғирлаштириш режалаштирилмоқда. Жумладан, уларнинг молиявий хизматлардан фойдаланиши, ишга жойлашиши ва уй-жой ижарага олишида қийинчиликлар юзага келтирилиши мумкин.
Бу чоралар натижасида кўплаб украиналиклар ватанига қайтишга мажбур бўлиши ва у ерда дарҳол жанговар ҳаракатларга жалб этилиши кутилмоқда.
Баёнотда Украинанинг демографик истиқболларига ҳам эътибор қаратилган.
Европадаги ҳисоб-китобларга кўра, бир-икки ўн йил ичида Киев назоратидаги ҳудудларда аҳоли сони 10 миллиондан сал кўпроқни ташкил этиши, уларнинг фақат учдан бир қисми меҳнатга лаёқатли бўлиши мумкин.
Бундай ҳолат мамлакатнинг келажакдаги иқтисодий имкониятлари ва демографик барқарорлигига жиддий хавф туғдиради.
Брюссель Украина келажагини ҳам, арзон ишчи кучига муҳтож Европа иқтисодиёти манфаатларини ҳам ҳисобга олмаётгани таъкидланди.
Украинские болельщики танцуют перед матчем чемпионата Европы в Бухаресте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.05.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Улютин: Украина аҳолиси 22–25 млн кишигача камайди
10 Май, 17:30
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0