https://sputniknews.uz/20261109/eu-ukraine-qochqinlar-qaytarish-61863155.html
ЕИ Украина армиясидаги йўқотишларни тўлдириш учун қочқинларни қайтармоқчи — Россия ТРХ
ЕИ Украина армиясидаги йўқотишларни тўлдириш учун қочқинларни қайтармоқчи — Россия ТРХ
Sputnik Ўзбекистон
Россия Ташқи разведка хизмати ЕИ даги 1 миллиондан ортиқ украиналик эркакни Украинага қайтариш режалари ҳақида маълум қилди. Қочқинларнинг ишга жойлашиши, ижара ва молиявий хизматлардан фойдаланиши қийинлаштирилиши мумкин
2026-11-09T14:11+0500
2026-11-09T14:11+0500
2026-11-09T14:11+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
умумий аҳоли сони
европа иттифоқи
демографик кўрсаткичлар
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0d/59675505_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_69e0ec2d5b4c88aee85da35778fd2260.jpg
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Европа Иттифоқи раҳбарияти Украина Қуролли Кучларининг катта йўқотишларини тўлдириш учун ЕИ мамлакатларида бошпана топган украиналикларни ватанига қайтариш йўлларини изламоқда. Бу ҳақда Россия Ташқи разведка хизмати (ТРХ) матбуот бюроси маълум қилди, деб хабар бермоқда РИА Новости.ТРХга кўра, Брюссель ЕИ ҳудудида яшаётган 1 миллиондан ортиқ украиналик эркакни Россияга қарши ҳарбий ҳаракатларни давом эттириш учун "сарфланадиган материал" сифатида кўрмоқда.Бу йўналишдаги дастлабки қадамлардан бири ЕИ Кенгашининг 2026 йил августидан бошлаб ҳарбий мажбуриятларини бажармаган украиналикларга вақтинчалик ҳимоя мақомини беришни чеклаш тўғрисидаги қарори бўлди.Йил охиригача украиналик қочқинлар учун Европада яшаш шароитларини янада оғирлаштириш режалаштирилмоқда. Жумладан, уларнинг молиявий хизматлардан фойдаланиши, ишга жойлашиши ва уй-жой ижарага олишида қийинчиликлар юзага келтирилиши мумкин.Бу чоралар натижасида кўплаб украиналиклар ватанига қайтишга мажбур бўлиши ва у ерда дарҳол жанговар ҳаракатларга жалб этилиши кутилмоқда.Баёнотда Украинанинг демографик истиқболларига ҳам эътибор қаратилган.Бундай ҳолат мамлакатнинг келажакдаги иқтисодий имкониятлари ва демографик барқарорлигига жиддий хавф туғдиради.Брюссель Украина келажагини ҳам, арзон ишчи кучига муҳтож Европа иқтисодиёти манфаатларини ҳам ҳисобга олмаётгани таъкидланди.
https://sputniknews.uz/20260510/ukraine-aholi-kamayish-57486771.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0d/59675505_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_afd46a5876ea449e685c02287be1d152.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, умумий аҳоли сони, европа иттифоқи, демографик кўрсаткичлар, украина
дунё янгиликлари, дунёда, умумий аҳоли сони, европа иттифоқи, демографик кўрсаткичлар, украина
ЕИ Украина армиясидаги йўқотишларни тўлдириш учун қочқинларни қайтармоқчи — Россия ТРХ
Россия ТРХ Европа Иттифоқи Украина армиясидаги йўқотишларни тўлдириш учун ЕИдаги украиналик эркакларни қайтариш йўлларини излаётганини билдирди.
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
Европа Иттифоқи раҳбарияти Украина Қуролли Кучларининг катта йўқотишларини тўлдириш учун ЕИ мамлакатларида бошпана топган украиналикларни ватанига қайтариш йўлларини изламоқда. Бу ҳақда Россия Ташқи разведка хизмати (ТРХ) матбуот бюроси маълум қилди, деб хабар бермоқда
РИА Новости.
ТРХга кўра, Брюссель ЕИ ҳудудида яшаётган 1 миллиондан ортиқ украиналик эркакни Россияга қарши ҳарбий ҳаракатларни давом эттириш учун "сарфланадиган материал" сифатида кўрмоқда.
Уларни турли йўллар билан Украинага қайтариш, кейин эса ҳарбий хизматга жалб этиш кўзда тутилмоқда.
Бу йўналишдаги дастлабки қадамлардан бири ЕИ Кенгашининг 2026 йил августидан бошлаб ҳарбий мажбуриятларини бажармаган украиналикларга вақтинчалик ҳимоя мақомини беришни чеклаш тўғрисидаги қарори бўлди.
Йил охиригача украиналик қочқинлар учун Европада яшаш шароитларини янада оғирлаштириш режалаштирилмоқда. Жумладан, уларнинг молиявий хизматлардан фойдаланиши, ишга жойлашиши ва уй-жой ижарага олишида қийинчиликлар юзага келтирилиши мумкин.
Бу чоралар натижасида кўплаб украиналиклар ватанига қайтишга мажбур бўлиши ва у ерда дарҳол жанговар ҳаракатларга жалб этилиши кутилмоқда.
Баёнотда Украинанинг демографик истиқболларига ҳам эътибор қаратилган.
Европадаги ҳисоб-китобларга кўра, бир-икки ўн йил ичида Киев назоратидаги ҳудудларда аҳоли сони 10 миллиондан сал кўпроқни ташкил этиши, уларнинг фақат учдан бир қисми меҳнатга лаёқатли бўлиши мумкин.
Бундай ҳолат мамлакатнинг келажакдаги иқтисодий имкониятлари ва демографик барқарорлигига жиддий хавф туғдиради.
Брюссель Украина келажагини ҳам, арзон ишчи кучига муҳтож Европа иқтисодиёти манфаатларини ҳам ҳисобга олмаётгани таъкидланди.