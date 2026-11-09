https://sputniknews.uz/20261109/armenia-eaeu-eu-tanlov-61878345.html
Арманистон ЕОИИ ва Европа Иттифоқи ўртасида танлов қилиши керак — Россия элчиси
Арманистон ЕОИИ ва Европа Иттифоқи ўртасида танлов қилиши керак — Россия элчиси
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Россиянинг Арманистондаги элчиси Сергей Копиркин Ереваннинг Европа Иттифоқига интилиши, ЕОИИга аъзоликнинг иқтисодий афзалликлари ва Москва билан муносабатларда янги мувозанат зарурлиги ҳақида гапирди.
2026-11-09T18:03+0500
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ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Арманистон Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Европа Иттифоқи ўртасида танлов қилиши керак. Бу ҳақда Россиянинг Арманистондаги элчиси Сергей Копиркин Арманистон жамоат радиосига берган интервьюсида маълум қилди.Дипломатнинг таъкидлашича, ЕОИИга аъзолик Арманистонга жиддий иқтисодий имтиёзлар беради. Хусусан, иттифоқ доирасидаги ҳамкорлик мамлакат ташқи савдоси ва ялпи ички маҳсулоти ўсишига хизмат қилмоқда.Копиркин 2025 йилда Арманистонда Европа Иттифоқига аъзо бўлиш жараёнини бошлаш тўғрисида қонун қабул қилинганини, шунингдек, мамлакат КХШТдаги иштирокини музлатиб, ташқи алоқаларини диверсификация қилишга киришганини эслатди.Унинг сўзларига кўра, бу ўзгаришлар Россия ва Арманистон муносабатларида "янги мувозанат" топишни, жумладан, савдо-иқтисодий ҳамкорлик механизмларини қайта кўриб чиқишни талаб этади.Шу билан бирга, Россия атом энергетикаси, транспорт ва ҳарбий-техник соҳаларда Арманистон билан ҳамкорликни давом эттиришга тайёр.Элчи ташқи сиёсий йўналиш ва стратегик шерикларни танлаш ҳар бир давлатнинг суверен ҳуқуқи эканини таъкидлаб, Арманистон Россия учун муҳим ҳамкор бўлиб қолишини билдирди.
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еоии, элчи, интервью, европа иттифоқи, иқтисод, савдо
еоии, элчи, интервью, европа иттифоқи, иқтисод, савдо
Арманистон ЕОИИ ва Европа Иттифоқи ўртасида танлов қилиши керак — Россия элчиси
Россия элчиси Сергей Копиркин ЕОИИга аъзолик Арманистон иқтисодиёти учун фойдали эканини таъкидлаб, Ереван тезроқ танлов қилиши кераклигини айтди.
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Арманистон Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Европа Иттифоқи ўртасида танлов қилиши керак. Бу ҳақда Россиянинг Арманистондаги элчиси Сергей Копиркин Арманистон жамоат радиосига берган интервьюсида маълум қилди.
Дипломатнинг таъкидлашича, ЕОИИга аъзолик Арманистонга жиддий иқтисодий имтиёзлар беради. Хусусан, иттифоқ доирасидаги ҳамкорлик мамлакат ташқи савдоси ва ялпи ички маҳсулоти ўсишига хизмат қилмоқда.
"Бизнинг фикримизча, ЕОИИга аъзоликни сақлаб қолиш Арманистон манфаатларига мос келади. Бироқ танлов Арманистон ва арман халқига тегишли. Биз бу танлов имкон қадар тезроқ амалга оширилишини истаймиз", — деди элчи.
Копиркин 2025 йилда Арманистонда Европа Иттифоқига аъзо бўлиш жараёнини бошлаш тўғрисида қонун қабул қилинганини, шунингдек, мамлакат КХШТдаги иштирокини музлатиб, ташқи алоқаларини диверсификация қилишга киришганини эслатди.
Унинг сўзларига кўра, бу ўзгаришлар Россия ва Арманистон муносабатларида "янги мувозанат" топишни, жумладан, савдо-иқтисодий ҳамкорлик механизмларини қайта кўриб чиқишни талаб этади.
Шу билан бирга, Россия атом энергетикаси, транспорт ва ҳарбий-техник соҳаларда Арманистон билан ҳамкорликни давом эттиришга тайёр.
Элчи ташқи сиёсий йўналиш ва стратегик шерикларни танлаш ҳар бир давлатнинг суверен ҳуқуқи эканини таъкидлаб, Арманистон Россия учун муҳим ҳамкор бўлиб қолишини билдирди.