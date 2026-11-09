https://sputniknews.uz/20261109/aripov-uzbekistan-russia-61852930.html
Арипов: Ўзбекистон ва Россия бир-бири ҳақидаги эски тасаввурларни янгилаши керак
Арипов: Ўзбекистон ва Россия бир-бири ҳақидаги эски тасаввурларни янгилаши керак
Sputnik Ўзбекистон
Элдор Арипов III Россия–Ўзбекистон медиафорумида икки мамлакат ҳақидаги эски тасаввурларни янгилаш, замонавий ютуқларни ёритиш ва ёш журналистлар ўртасида ҳамкорликни кучайтириш зарурлигини таъкидлади.
2026-11-09T11:49+0500
2026-11-09T11:49+0500
2026-11-09T12:26+0500
форум
оав
журналистлар
ижтимоий тармоқ
ҳамкорлик
нутқ
iii россия-ўзбекистон медиа-форуми
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/09/61857866_0:287:3072:2015_1920x0_80_0_0_033f263411d5af938cce76c8df5ba160.jpg
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги муносабатлар жадал ривожланаётган бир пайтда, икки мамлакат жамиятларининг бир-бири ҳақидаги тасаввурлари ҳам бу ўзгаришларга мос равишда янгиланиши керак.Бу ҳақда Ўзбекистон президенти ҳузуридаги Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти директори Элдор Арипов III Россия–Ўзбекистон медиафорумида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Бироқ бу ўзгаришлар икки мамлакат жамиятларининг бир-бири ҳақидаги тасаввурларида ҳам тўлиқ акс этаётгани муҳим масала бўлиб қолмоқда.Унинг фикрича, одамлар бошқа мамлакатлар ҳақида кўпинча йиллар давомида шаклланган тасаввурларга таянади. Мамлакатлар ўзгарса-да, улар ҳақидаги бундай қарашлар ўнлаб йиллар давомида ўзгармай қолиши мумкин.Масалан, халқаро ахборот майдонида Ўзбекистон кўпинча Самарқанд, Бухоро, Буюк ипак йўли, бой маданий мерос ва меҳмондўстлик билан боғланади.Бироқ бугунги Ўзбекистон фақат тарихий мерос билангина чекланмайди. Мамлакатда замонавий саноат тармоқлари шаклланмоқда, илмий-технологик салоҳият ривожланмоқда, тадқиқотчилар, муҳандислар ва тадбиркорларнинг янги авлоди етишиб чиқмоқда.Унинг фикрича, Россия ҳам ўз навбатида шунга ўхшаш муаммоларга дуч келмоқда.Арипов рақамли технологиялар ва ижтимоий тармоқлар таъсирига ҳам тўхталди. Бугун бошқа мамлакатлар ҳақида ахборот олиш имконияти кенгайган бўлса-да, бир нечта янгилик, видеоролик ёки ҳиссий изоҳ асосида бутун бир давлат ҳақида тасаввур шакллантириш осонлашган.Унинг таъкидлашича, ижтимоий тармоқлар алгоритмлари фойдаланувчиларга кўпинча уларнинг мавжуд қарашларига мос ахборотни кўрсатади. Бу эса мамлакатлар ҳақидаги эски стереотипларни янада мустаҳкамлаши мумкин.Шу сабабли профессионал журналистика одамларга воқеаларни кенгроқ нуқтаи назардан кўриш, ўзгаришларнинг сабабларини тушуниш ва одатий тасаввурлар доирасидан чиқишга ёрдам бериши лозим.Арипов ўзаро тушуниш барча масалаларда бир хил фикрда бўлишни англатмаслигини ҳам алоҳида таъкидлади. Унинг фикрича, мамлакатлар бир-бирининг манфаатлари, тарихий тажрибаси ва мустақил нуқтаи назарини ҳурмат қилган ҳолда мулоқотни давом эттириши муҳим.Медиа ҳамкорликда эса асосий эътибор қўшма журналистик лойиҳалар, касбий алоқалар ва ёш журналистлар ўртасидаги мулоқотни кенгайтиришга қаратилиши керак.Тарихий яқинлик муҳим бўлиб қолса-да, унинг янги авлодлар учун аҳамияти амалий ҳамкорлик, бевосита мулоқот ва биргаликдаги ютуқлар билан мустаҳкамланиши лозим.Институт директори медиафорум Ўзбекистон ва Россия журналистлари ўртасида янги қўшма ташаббусларни бошлаш ва икки мамлакат ҳақидаги билимларни кенгайтириш учун майдон бўлишига умид билдирди.
https://sputniknews.uz/20261109/mirziyoev-putin-dostlik-munosabatlar-61849644.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/09/61857866_196:264:2574:2048_1920x0_80_0_0_5ccb3517309d84b234966164bbb25a69.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
форум, оав, журналистлар, ижтимоий тармоқ, ҳамкорлик, нутқ
форум, оав, журналистлар, ижтимоий тармоқ, ҳамкорлик, нутқ
Арипов: Ўзбекистон ва Россия бир-бири ҳақидаги эски тасаввурларни янгилаши керак
11:49 09.11.2026 (янгиланди: 12:26 09.11.2026)
Элдор Арипов медиафорумда журналистларни Ўзбекистон ва Россиянинг бугунги ҳаётини эски қолипларсиз ёритишга чақирди.
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги муносабатлар жадал ривожланаётган бир пайтда, икки мамлакат жамиятларининг бир-бири ҳақидаги тасаввурлари ҳам бу ўзгаришларга мос равишда янгиланиши керак.
Бу ҳақда Ўзбекистон президенти ҳузуридаги Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти директори Элдор Арипов III Россия–Ўзбекистон медиафорумида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Ариповнинг таъкидлашича, икки мамлакат ўртасида олий даражадаги ишончли мулоқот, стратегик лойиҳалар, саноат, инвестиция ва гуманитар ҳамкорлик кенгайиб бормоқда.
Бироқ бу ўзгаришлар икки мамлакат жамиятларининг бир-бири ҳақидаги тасаввурларида ҳам тўлиқ акс этаётгани муҳим масала бўлиб қолмоқда.
Унинг фикрича, одамлар бошқа мамлакатлар ҳақида кўпинча йиллар давомида шаклланган тасаввурларга таянади. Мамлакатлар ўзгарса-да, улар ҳақидаги бундай қарашлар ўнлаб йиллар давомида ўзгармай қолиши мумкин.
Масалан, халқаро ахборот майдонида Ўзбекистон кўпинча Самарқанд, Бухоро, Буюк ипак йўли, бой маданий мерос ва меҳмондўстлик билан боғланади.
Бироқ бугунги Ўзбекистон фақат тарихий мерос билангина чекланмайди. Мамлакатда замонавий саноат тармоқлари шаклланмоқда, илмий-технологик салоҳият ривожланмоқда, тадқиқотчилар, муҳандислар ва тадбиркорларнинг янги авлоди етишиб чиқмоқда.
"Ўзбекистонни нафақат унинг ўтмиши призмаси орқали, балки замонавий ютуқлари, имкониятлари ҳамда келажак сари интилишлари орқали кўриш муҳимдир", — деди Арипов.
Унинг фикрича, Россия ҳам ўз навбатида шунга ўхшаш муаммоларга дуч келмоқда.
Арипов рақамли технологиялар ва ижтимоий тармоқлар таъсирига ҳам тўхталди. Бугун бошқа мамлакатлар ҳақида ахборот олиш имконияти кенгайган бўлса-да, бир нечта янгилик, видеоролик ёки ҳиссий изоҳ асосида бутун бир давлат ҳақида тасаввур шакллантириш осонлашган.
"Ахборот тобора кўпайиб бормоқда, аммо бу бир-биримизни яхшироқ тушуняпмиз, дегани эмас", — деди у.
Унинг таъкидлашича, ижтимоий тармоқлар алгоритмлари фойдаланувчиларга кўпинча уларнинг мавжуд қарашларига мос ахборотни кўрсатади. Бу эса мамлакатлар ҳақидаги эски стереотипларни янада мустаҳкамлаши мумкин.
Шу сабабли профессионал журналистика одамларга воқеаларни кенгроқ нуқтаи назардан кўриш, ўзгаришларнинг сабабларини тушуниш ва одатий тасаввурлар доирасидан чиқишга ёрдам бериши лозим.
Арипов ўзаро тушуниш барча масалаларда бир хил фикрда бўлишни англатмаслигини ҳам алоҳида таъкидлади. Унинг фикрича, мамлакатлар бир-бирининг манфаатлари, тарихий тажрибаси ва мустақил нуқтаи назарини ҳурмат қилган ҳолда мулоқотни давом эттириши муҳим.
Медиа ҳамкорликда эса асосий эътибор қўшма журналистик лойиҳалар, касбий алоқалар ва ёш журналистлар ўртасидаги мулоқотни кенгайтиришга қаратилиши керак.
Ариповнинг таъкидлашича, бугун Ўзбекистон ва Россияда мустақил тараққиёт йилларида вояга етган янги авлод фаол ҳаётга кириб келмоқда. Икки мамлакат муносабатларининг келажаги кўп жиҳатдан айнан шу авлодга боғлиқ.
Тарихий яқинлик муҳим бўлиб қолса-да, унинг янги авлодлар учун аҳамияти амалий ҳамкорлик, бевосита мулоқот ва биргаликдаги ютуқлар билан мустаҳкамланиши лозим.
Институт директори медиафорум Ўзбекистон ва Россия журналистлари ўртасида янги қўшма ташаббусларни бошлаш ва икки мамлакат ҳақидаги билимларни кенгайтириш учун майдон бўлишига умид билдирди.