https://sputniknews.uz/20261109/algoritm-axborot-jurnalistlar-61873697.html
Алгоритмлар ахборот кун тартибини журналистлардан тортиб олмоқда — Асланов
Алгоритмлар ахборот кун тартибини журналистлардан тортиб олмоқда — Асланов
Sputnik Ўзбекистон
МиршоҳидАсланов Россия–Ўзбекистон медиафорумида алгоритмларнинг журналистикага таъсири, миллий тил моделлари ва ахборот суверенитети ҳақида гапирди. У икки мамлакат ўртасида фактчекинг ва қўшма тадқиқотлар ўтказишни таклиф қилди.
2026-11-09T17:11+0500
2026-11-09T17:11+0500
2026-11-09T17:11+0500
iii россия-ўзбекистон медиа-форуми
сунъий интеллект
оав
журналист
рақамли технологиялар
ўзбек тили
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/09/61859098_0:162:1077:768_1920x0_80_0_0_c0616c2cf676a8434db511a814173596.jpg
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Рақамли даврда ахборот кун тартибини шакллантириш тобора журналистлардан алгоритмларга ўтмоқда. Бу ҳақда Прогрессив ислоҳотлар маркази директори Миршоҳид Асланов III Россия–Ўзбекистон медиафорумида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Аслановнинг таъкидлашича, алгоритмлар инсоннинг қизиқишлари, қўрқувлари ва қарашларини ўрганиб, унга мос ахборотни мунтазам тақдим этади.Сунъий интеллект эса ахборот майдонига инсон бўлмаган янги муаллиф сифатида кириб келди. У мустақил равишда контент яратиши мумкин, аммо унинг оқибатлари учун жавобгарликни ўз зиммасига олмайди.Аслановнинг фикрича, бу шароитда учта асосий вазифа юзага келмоқда:Асланов Ўзбекистонда президент топшириғи асосида миллий тил модели ва ўзбек тили корпуси яратилаётганини таъкидлади.Унинг айтишича, сунъий интеллект моделлари кўпроқ маълумот мавжуд бўлган тилларга таянади. Ўзбекистон ҳақидаги бошқа тиллардаги материаллар ўзбек тилидагидан анча кўплиги сабабли миллий моделни ривожлантириш алоҳида аҳамиятга эга.Хусусан, икки мамлакат жамиятларининг бир-бири ҳақидаги тасаввурларини ҳар йили биргаликда ўрганишни таклиф қилди. Бу медиа соҳасидаги қарорларни тахминларга эмас, аниқ тадқиқот натижаларига асосланиб қабул қилиш имконини беради.Прогрессив ислоҳотлар маркази россиялик ҳамкорлар билан бундай тадқиқотлар ўтказиш ва фактчекинг соҳасида ҳамкорлик қилишга тайёр.Аслановнинг таъкидлашича, алгоритмлар ва сунъий интеллект қанчалик ривожланмасин, журналист ва муҳаррирнинг масъулияти йўқолмайди.Унинг фикрича, медианинг келажаги технологиялар тезлигини журналистик этика, миллий контекстни тушуниш ва жамият олдидаги масъулият билан уйғунлаштиришга боғлиқ. Бу борадаги қоидаларни яқин икки-уч йил ичида шакллантириш зарур.
https://sputniknews.uz/20260519/uzbekistan-suniy-intellekt-57695505.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/09/61859098_0:139:1094:960_1920x0_80_0_0_d4ccde09231fa527cfa8e3077a7bb47b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сунъий интеллект, оав, журналист, рақамли технологиялар, ўзбек тили
сунъий интеллект, оав, журналист, рақамли технологиялар, ўзбек тили
Алгоритмлар ахборот кун тартибини журналистлардан тортиб олмоқда — Асланов
Миршоҳид Асланов сунъий интеллект ахборотни танлаш ва тарқатишда инсон ўрнини эгаллаётгани, аммо унинг учун жавоб бермаслигини айтди.
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
Рақамли даврда ахборот кун тартибини шакллантириш тобора журналистлардан алгоритмларга ўтмоқда. Бу ҳақда Прогрессив ислоҳотлар маркази директори Миршоҳид Асланов III Россия–Ўзбекистон медиафорумида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Аслановнинг таъкидлашича, алгоритмлар инсоннинг қизиқишлари, қўрқувлари ва қарашларини ўрганиб, унга мос ахборотни мунтазам тақдим этади.
Натижада фойдаланувчида бутун дунё у билан бир хил фикрлайди, деган нотўғри тасаввур пайдо бўлиши мумкин.
Сунъий интеллект эса ахборот майдонига инсон бўлмаган янги муаллиф сифатида кириб келди. У мустақил равишда контент яратиши мумкин, аммо унинг оқибатлари учун жавобгарликни ўз зиммасига олмайди.
Аслановнинг фикрича, бу шароитда учта асосий вазифа юзага келмоқда:
Ахборот суверенитети
— миллий ахборот маконини алгоритмик манипуляциялар ва ёлғон маълумотлардан ҳимоя қилиш;
Миллий ўзликни сақлаш
— рақамли платформаларда мамлакат тили, тарихи, анъаналари ва маданий қадриятларини ҳисобга олиш;
Миллий тил моделларини ривожлантириш
— сунъий интеллект ўзбек тили ва маҳаллий маданий контекстни тўғри тушунишини таъминлаш.
Асланов Ўзбекистонда президент топшириғи асосида миллий тил модели ва ўзбек тили корпуси яратилаётганини таъкидлади.
Унинг айтишича, сунъий интеллект моделлари кўпроқ маълумот мавжуд бўлган тилларга таянади. Ўзбекистон ҳақидаги бошқа тиллардаги материаллар ўзбек тилидагидан анча кўплиги сабабли миллий моделни ривожлантириш алоҳида аҳамиятга эга.
Россия билан медиа ҳамкорлик масаласига тўхталар экан, Асланов ўзаро ҳурмат, алгоритмик платформалар масъулияти ва амалий технологик ҳамкорликни устувор йўналишлар сифатида кўрсатди.
Хусусан, икки мамлакат жамиятларининг бир-бири ҳақидаги тасаввурларини ҳар йили биргаликда ўрганишни таклиф қилди. Бу медиа соҳасидаги қарорларни тахминларга эмас, аниқ тадқиқот натижаларига асосланиб қабул қилиш имконини беради.
Прогрессив ислоҳотлар маркази россиялик ҳамкорлар билан бундай тадқиқотлар ўтказиш ва фактчекинг соҳасида ҳамкорлик қилишга тайёр.
Аслановнинг таъкидлашича, алгоритмлар ва сунъий интеллект қанчалик ривожланмасин, журналист ва муҳаррирнинг масъулияти йўқолмайди.
"Машина кечирим сўрашни билмайди, айниқса, айтилган гаплар учун жавоб бера олмайди", — деди у.
Унинг фикрича, медианинг келажаги технологиялар тезлигини журналистик этика, миллий контекстни тушуниш ва жамият олдидаги масъулият билан уйғунлаштиришга боғлиқ. Бу борадаги қоидаларни яқин икки-уч йил ичида шакллантириш зарур.