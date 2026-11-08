https://sputniknews.uz/20261108/uzbekistan-gaz-neft-61835678.html
Ўзбекистонда 10 йилда газ истеъмоли 53%, нефть истеъмоли 75% ошди — Eni
Ўзбекистонда 10 йилда газ истеъмоли 53%, нефть истеъмоли 75% ошди — Eni
Sputnik Ўзбекистон
Eni ҳисоботида Ўзбекистоннинг 2015–2025 йиллардаги энергетика кўрсаткичлари таққосланди. Газ истеъмоли 53%, нефть истеъмоли 75% ошди. Газ қазиб олиш камайди, қуёш ва шамол станциялари қуввати эса икки баравардан кўп ўсди.
2026-11-08T13:55+0500
2026-11-08T13:55+0500
2026-11-08T13:58+0500
газ
нефть
электр энергияси
иқтисод
қуёш электрстанцияси
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/10/43893052_0:82:3349:1966_1920x0_80_0_0_809fec3004e52ed5444c533114a26f0b.jpg
ТОШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда сўнгги ўн йилда табиий газ истеъмоли 53 фоизга ошди, қазиб олиш эса 14 фоизга камайди. Натижада мамлакатда газ истеъмоли ички қазиб олиш ҳажмидан сезиларли даражада ошиб кетди. Бу Италиянинг Eni энергетика компанияси эълон қилган World Energy Review 2026 ҳисоботи маълумотларидан келиб чиқади.Газ қазиб олиш ва истеъмол қандай ўзгарди?2015 йилда Ўзбекистон 46,55 млрд куб метр газ қазиб олган, ички истеъмол эса 35,4 мkрд куб метрни ташкил этган. Яъни қазиб олиш истеъмолдан 11,15 мkрд куб метрга кўп бўлган.Шу билан бирга, 2025 йилнинг ўзида газ қазиб олиш 2024 йилга нисбатан 2,4 фоизга кўпайган. Бироқ у ҳали ҳам ўн йил аввалги даражадан паст.Газ истеъмоли ўсишини фақат аҳоли сонининг кўпайиши билан изоҳлаб бўлмайди. 2015–2025 йилларда Ўзбекистон аҳолиси 30,7 миллиондан 37,1 миллионга етган. Аҳоли жон бошига ҳисобланган умумий газ истеъмоли эса йилига тахминан 1151 куб метрдан 1466 куб метргача ошган. Бу кўрсаткич саноат ва бошқа соҳаларда ишлатилган газни ҳам ўз ичига олади.Газ импорти ва экспорти2025 йилда Ўзбекистон 19,88 миллиард куб метр табиий газ импорт қилди. Шу даврда экспорт 5,72 миллиард куб метрни ташкил этди.Таққослаш учун, 2015 йилда Ўзбекистон 10,22 млрд куб метр газ экспорт қилган. Ўн йилда экспорт ҳажми қарийб 44 фоизга қисқарган.Ўзбекистон 2025 йилда Марказий Осиёдаги энг йирик газ истеъмолчиси ва импортчиси бўлди. Минтақа газ импортининг тахминан 76 фоизи мамлакат ҳиссасига тўғри келди.Нефть истеъмоли ҳам сезиларли ошдиГаз билан бир қаторда Ўзбекистонда нефть ва нефть маҳсулотларига бўлган талаб ҳам ўсди.Қазиб олиш эса бу даврда анча секин ўсган: кунига 66 минг баррелдан 81 минг баррелга, яъни қарийб 23 фоизга.Натижада 2015 йилда нефть қазиб олиш ҳажми истеъмолнинг 79 фоизига тенг бўлган бўлса, 2025 йилда бу нисбат 55 фоизгача пасайган.Бу кўрсаткичлар нефть ва нефть маҳсулотларининг умумий балансига тааллуқли бўлиб, фақат автомобиль бензини истеъмолини англатмайди.Электр энергетикасида қандай ўзгаришлар бор?Газ ва нефть истеъмоли ўсиши билан бир вақтда Ўзбекистонда қуёш ва шамол энергетикаси ҳам жадал ривожланмоқда.Шамол электр станцияларининг қуввати эса 501 МВтдан 1652 МВтгача ошди.Шундай қилиб, қуёш ва шамол станцияларининг умумий қуввати бир йилда икки баравардан кўпроқ ўсиб, 7586 МВтга етган.Бироқ ўрнатилган қувват электр энергиясининг амалда ишлаб чиқарилган ҳажмини англатмайди. Шунингдек, муқобил энергетиканинг кенгайиши табиий газга бўлган талаб дарҳол камайишини билдирмайди.
https://sputniknews.uz/20261030/gaz-neft-komir-61621645.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/10/43893052_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_6789a59492ae504e07a10e484963ce4a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
газ, нефть, электр энергияси, иқтисод, қуёш электрстанцияси, ўзбекистон
газ, нефть, электр энергияси, иқтисод, қуёш электрстанцияси, ўзбекистон
Ўзбекистонда 10 йилда газ истеъмоли 53%, нефть истеъмоли 75% ошди — Eni
13:55 08.11.2026 (янгиланди: 13:58 08.11.2026)
Eni ҳисоботига кўра, Ўзбекистонда газ истеъмоли 10 йилда 53 фоизга, нефть истеъмоли 75 фоизга ошди. Газ қазиб олиш эса 14 фоизга камайди.
ТОШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik
. Ўзбекистонда сўнгги ўн йилда табиий газ истеъмоли 53 фоизга ошди, қазиб олиш эса 14 фоизга камайди. Натижада мамлакатда газ истеъмоли ички қазиб олиш ҳажмидан сезиларли даражада ошиб кетди. Бу Италиянинг Eni энергетика компанияси эълон қилган World Energy Review 2026 ҳисоботи маълумотларидан келиб чиқади
.
Газ қазиб олиш ва истеъмол қандай ўзгарди?
2015 йилда Ўзбекистон 46,55 млрд куб метр газ қазиб олган, ички истеъмол эса 35,4 мkрд куб метрни ташкил этган. Яъни қазиб олиш истеъмолдан 11,15 мkрд куб метрга кўп бўлган.
2025 йилда вазият аксинча тус олди. Мамлакатда 40,16 млрд куб метр газ қазиб олинди, истеъмол эса 54,32 млрд куб метрга етди. Натижада истеъмол қазиб олишдан 14,16 млрд куб метрга ошиб кетди.
Шу билан бирга, 2025 йилнинг ўзида газ қазиб олиш 2024 йилга нисбатан 2,4 фоизга кўпайган. Бироқ у ҳали ҳам ўн йил аввалги даражадан паст.
Газ истеъмоли ўсишини фақат аҳоли сонининг кўпайиши билан изоҳлаб бўлмайди. 2015–2025 йилларда Ўзбекистон аҳолиси 30,7 миллиондан 37,1 миллионга етган. Аҳоли жон бошига ҳисобланган умумий газ истеъмоли эса йилига тахминан 1151 куб метрдан 1466 куб метргача ошган. Бу кўрсаткич саноат ва бошқа соҳаларда ишлатилган газни ҳам ўз ичига олади.
2025 йилда Ўзбекистон 19,88 миллиард куб метр табиий газ импорт қилди. Шу даврда экспорт 5,72 миллиард куб метрни ташкил этди.
Шундай қилиб, импорт қилинган газ ҳажми экспортдан 14,16 млрд куб метрга кўп бўлди. Бу ички истеъмол ва қазиб олиш ўртасидаги фарққа тенг.
Таққослаш учун, 2015 йилда Ўзбекистон 10,22 млрд куб метр газ экспорт қилган. Ўн йилда экспорт ҳажми қарийб 44 фоизга қисқарган.
Ўзбекистон 2025 йилда Марказий Осиёдаги энг йирик газ истеъмолчиси ва импортчиси бўлди. Минтақа газ импортининг тахминан 76 фоизи мамлакат ҳиссасига тўғри келди.
Нефть истеъмоли ҳам сезиларли ошди
Газ билан бир қаторда Ўзбекистонда нефть ва нефть маҳсулотларига бўлган талаб ҳам ўсди.
2015 йилда мамлакатда кунлик нефть истеъмоли 84 минг баррелни ташкил этган бўлса, 2025 йилга келиб бу кўрсаткич 147 минг баррелга етди. Ўсиш — 75 фоиз.
Қазиб олиш эса бу даврда анча секин ўсган: кунига 66 минг баррелдан 81 минг баррелга, яъни қарийб 23 фоизга.
Натижада 2015 йилда нефть қазиб олиш ҳажми истеъмолнинг 79 фоизига тенг бўлган бўлса, 2025 йилда бу нисбат 55 фоизгача пасайган.
Бу кўрсаткичлар нефть ва нефть маҳсулотларининг умумий балансига тааллуқли бўлиб, фақат автомобиль бензини истеъмолини англатмайди.
Электр энергетикасида қандай ўзгаришлар бор?
Газ ва нефть истеъмоли ўсиши билан бир вақтда Ўзбекистонда қуёш ва шамол энергетикаси ҳам жадал ривожланмоқда.
2025 йилда қуёш электр станцияларининг умумий ўрнатилган қуввати 5934 МВтга етди. Бу 2024 йилга нисбатан 86 фоизга кўп.
Шамол электр станцияларининг қуввати эса 501 МВтдан 1652 МВтгача ошди.
Шундай қилиб, қуёш ва шамол станцияларининг умумий қуввати бир йилда икки баравардан кўпроқ ўсиб, 7586 МВтга етган.
Бироқ ўрнатилган қувват электр энергиясининг амалда ишлаб чиқарилган ҳажмини англатмайди. Шунингдек, муқобил энергетиканинг кенгайиши табиий газга бўлган талаб дарҳол камайишини билдирмайди.