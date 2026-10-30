https://sputniknews.uz/20261030/gaz-neft-komir-61621645.html
Тўққиз ойда газ, нефть ва кўмир ишлаб чиқарилиши камайди – инфографика
Тўққиз ойда газ, нефть ва кўмир ишлаб чиқарилиши камайди – инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Республикада январь-сентябрда газ ишлаб чиқариш ўтган йилга нисбатан 16,4 фоизга камайди. 30.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-30T18:30+0500
2026-10-30T18:30+0500
2026-10-30T18:30+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
ўзбекистон
кўмир маҳсулоти
газ
нефть
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1e/61620010_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_78c44739013aa743b31a7110c4eea4a4.png
Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь-сентябрь ойларида табиий газ, нефть, газ конденсати ва кўмир ишлаб чиқариш ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан камайди. Бундан Миллий статистика қўмитаси маълумотлари дарак бермоқда.Ҳисобот даврида республикада 27,0 млрд куб метр табиий газ ишлаб чиқарилди. Уни ишлаб чиқариш бир йилда 16,4 фоизга камайди.Тўққиз ойда нефть қазиб олиш ҳажми 482,2 минг тоннани ташкил қилди. Бу 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 1,6 фоизга кам.Шунингдек, 5,4 млн тонна кўмир қазиб олинган. Бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 6,9 фоизга кам.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1e/61620010_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4e553068996fa47243edb1ae137945a8.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, миллий статистика қўмитаси , ўзбекистон, кўмир маҳсулоти, газ, нефть, инфографика
инфографика, миллий статистика қўмитаси , ўзбекистон, кўмир маҳсулоти, газ, нефть, инфографика
Тўққиз ойда газ, нефть ва кўмир ишлаб чиқарилиши камайди – инфографика
Республикада январь-сентябрда газ ишлаб чиқариш ўтган йилга нисбатан 16,4 фоизга камайди.
Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь-сентябрь ойларида табиий газ, нефть, газ конденсати ва кўмир ишлаб чиқариш ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан камайди. Бундан Миллий статистика қўмитаси маълумотлари дарак бермоқда.
Ҳисобот даврида республикада 27,0 млрд куб метр табиий газ ишлаб чиқарилди. Уни ишлаб чиқариш бир йилда 16,4 фоизга камайди.
Тўққиз ойда нефть қазиб олиш ҳажми 482,2 минг тоннани ташкил қилди. Бу 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 1,6 фоизга кам.
Шунингдек, 5,4 млн тонна кўмир қазиб олинган. Бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 6,9 фоизга кам.