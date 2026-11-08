https://sputniknews.uz/20261108/ukraine-homiylar-charchoq-61836788.html
Йирик ҳомийларида Украинадан чарчоқ сезилмоқда: 7 млрд евро етишмаяпти — ОАВ
Йирик ҳомийларида Украинадан чарчоқ сезилмоқда: 7 млрд евро етишмаяпти — ОАВ
Sputnik Ўзбекистон
НАТО давлатлари Украинага 2026 йил 70 млрд евро ҳарбий ёрдам беришни режалаштирган, аммо 7 млрд евро етишмаяпти. Politico донорларда чарчоқ кузатилаётганини, бу Киевнинг қишки қурол харидларига таъсир қилиши мумкинлигини айтмоқда
2026-11-08T14:41+0500
2026-11-08T14:41+0500
2026-11-08T14:41+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
европа иттифоқи
нато
дунё янгиликлари
дунёда
молиялаштириш
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/01/60874034_0:82:2998:1768_1920x0_80_0_0_d573706644ce2a49d5fe57ad750c1736.jpg
ТОШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. НАТОнинг айрим йирик донорларида Украинага ҳарбий ёрдамни қайта-қайта молиялаштиришдан чарчоқ сезилмоқда. Альянс давлатлари 2026 йил учун ваъда қилинган маблағнинг 7 млрд евросини ҳали таъминлай олмаган. Бу ҳақда уч нафар НАТО дипломатига таяниб, Politico хабар берди.2026 йил июлида НАТОга аъзо 32 давлат Украинага жорий йилда 70 млрд евро миқдорида ҳарбий техника, ёрдам ва тайёргарлик ажратиш, 2027 йилда ҳам камида шунча миқдорда қўллаб-қувватлашни давом эттиришга келишган.Бироқ йил тугашига икки ойдан кам вақт қолганида режалаштирилган маблағнинг қарийб 10 фоизи таъминланмаган.Германия, Нидерландия ва Шимолий Европа мамлакатлари бошқа иттифоқчиларни молиялаштиришда фаолроқ иштирок этишга чақирмоқда.7 млрд евро нима учун муҳим?Маблағ етишмаслиги Киевнинг қишда ҳаво ҳужумларидан ҳимояланиш учун зарур қурол-яроғ ва ҳарбий ускуналарни харид қилишига тўсқинлик қилиши мумкин.Молиявий камомаднинг бир қисми PURL дастурига тўғри келади. Ушбу механизм орқали Европа давлатлари Украина учун АҚШда ишлаб чиқарилган қуролларни, жумладан Patriot ҳаво мудофаа тизимлари ракеталарини сотиб олади.Дастур доирасида ҳали молиялаштирилмаган етказиб беришлар қиймати тахминан 1,9 млрд долларни ташкил этади.НАТО бош котиби Марк Рютте 2026 йил якунига қадар PURL орқали 15 млрд доллар жалб қилишни мақсад қилган. Бироқ айрим дипломатлар бу кўрсаткичга эришиш имкониятига шубҳа билдирмоқда.
https://sputniknews.uz/20261107/rossiya-galaba-61818688.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/01/60874034_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_c50a8091ad933df54124a5abc8d45924.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
европа иттифоқи, нато, дунё янгиликлари, дунёда, молиялаштириш, украина
европа иттифоқи, нато, дунё янгиликлари, дунёда, молиялаштириш, украина
Йирик ҳомийларида Украинадан чарчоқ сезилмоқда: 7 млрд евро етишмаяпти — ОАВ
НАТОнинг айрим йирик донорларида Украинага ҳарбий ёрдамни молиялаштиришдан чарчоқ сезилмоқда. 2026 йилги режани бажариш учун яна 7 млрд евро зарур.
ТОШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik.
НАТОнинг айрим йирик донорларида Украинага ҳарбий ёрдамни қайта-қайта молиялаштиришдан чарчоқ сезилмоқда. Альянс давлатлари 2026 йил учун ваъда қилинган маблағнинг 7 млрд евросини ҳали таъминлай олмаган. Бу ҳақда уч нафар НАТО дипломатига таяниб, Politico хабар берди
.
2026 йил июлида НАТОга аъзо 32 давлат Украинага жорий йилда 70 млрд евро миқдорида ҳарбий техника, ёрдам ва тайёргарлик ажратиш, 2027 йилда ҳам камида шунча миқдорда қўллаб-қувватлашни давом эттиришга келишган.
Бироқ йил тугашига икки ойдан кам вақт қолганида режалаштирилган маблағнинг қарийб 10 фоизи таъминланмаган.
Альянс дипломатларидан бири Украинага қайта-қайта ҳарбий ёрдам пакетларини молиялаштирган энг йирик донорларда "маълум даражада чарчоқ" пайдо бўлганини таъкидлаган.
Германия, Нидерландия ва Шимолий Европа мамлакатлари бошқа иттифоқчиларни молиялаштиришда фаолроқ иштирок этишга чақирмоқда.
7 млрд евро нима учун муҳим?
Маблағ етишмаслиги Киевнинг қишда ҳаво ҳужумларидан ҳимояланиш учун зарур қурол-яроғ ва ҳарбий ускуналарни харид қилишига тўсқинлик қилиши мумкин.
Молиявий камомаднинг бир қисми PURL дастурига тўғри келади. Ушбу механизм орқали Европа давлатлари Украина учун АҚШда ишлаб чиқарилган қуролларни, жумладан Patriot ҳаво мудофаа тизимлари ракеталарини сотиб олади.
Дастур доирасида ҳали молиялаштирилмаган етказиб беришлар қиймати тахминан 1,9 млрд долларни ташкил этади.
НАТО бош котиби Марк Рютте 2026 йил якунига қадар PURL орқали 15 млрд доллар жалб қилишни мақсад қилган. Бироқ айрим дипломатлар бу кўрсаткичга эришиш имкониятига шубҳа билдирмоқда.