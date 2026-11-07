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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261107/rossiya-galaba-61818688.html
Европа Украина можаросида Россия ғалабасини англамоқда – Европарламент депутати
Европа Украина можаросида Россия ғалабасини англамоқда – Европарламент депутати
Sputnik Ўзбекистон
Германиялик депутат Европа давлатларининг режалари ва прогнозларига қарамай, Россия ғолиб бўлаётганини тан олди. 07.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-07T16:18+0500
2026-11-07T16:18+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Россия Европа мамлакатларининг режалари ва прогнозларига қарамай, Украина можаросида ғалаба қозонмоқда. Бундай фикрни Германия BSW партиясидан Европа парламенти депутати Михаэл фон дер Шуленбург билдирди.Шунингдек, евродепутат Россия можарода ғолиб бўлгани, Украина эса тўловга лаёқатсиз давлатга айланаётганини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20261106/galaba-pushilin-61804893.html
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дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия, европа, европа иттифоқи

Европа Украина можаросида Россия ғалабасини англамоқда – Европарламент депутати

16:18 07.11.2026
© Sputnik / Кирилл Нортон / Медиабанкка ўтишРоссийский военнослужащий на блокпосту на въезде в населенный пункт в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции.
Российский военнослужащий на блокпосту на въезде в населенный пункт в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.11.2026
© Sputnik / Кирилл Нортон
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Германиялик депутат Европа давлатларининг режалари ва прогнозларига қарамай, Россия ғолиб бўлаётганини тан олди.
ТОШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Россия Европа мамлакатларининг режалари ва прогнозларига қарамай, Украина можаросида ғалаба қозонмоқда. Бундай фикрни Германия BSW партиясидан Европа парламенти депутати Михаэл фон дер Шуленбург билдирди.

“Агар кимдир Украинадаги можаро якунланишидан манфаатдор бўладиган бўлса, бу европаликлар. <...> Аммо улар Зеленскийдан Трампнинг барча тинчлик ташаббусларини барбод қилиш учун фойдаланди. <...> Биз Европа анча катта, бизда аҳоли кўпроқ, технологиялар кўпроқ, шу боис биз ғалаба қозонамиз дегандик <...> Ва энди биз тўсатдан ютқазаётганимизни англадик”, - деди сиёсатчи “Neutrality Studies” YouTube-канали эфирида.

Шунингдек, евродепутат Россия можарода ғолиб бўлгани, Украина эса тўловга лаёқатсиз давлатга айланаётганини таъкидлади.
Денис Пушилин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.11.2026
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Кеча, 17:10
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