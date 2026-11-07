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Европа Украина можаросида Россия ғалабасини англамоқда – Европарламент депутати
Европа Украина можаросида Россия ғалабасини англамоқда – Европарламент депутати
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Германиялик депутат Европа давлатларининг режалари ва прогнозларига қарамай, Россия ғолиб бўлаётганини тан олди. 07.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-07T16:18+0500
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ТОШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Россия Европа мамлакатларининг режалари ва прогнозларига қарамай, Украина можаросида ғалаба қозонмоқда. Бундай фикрни Германия BSW партиясидан Европа парламенти депутати Михаэл фон дер Шуленбург билдирди.Шунингдек, евродепутат Россия можарода ғолиб бўлгани, Украина эса тўловга лаёқатсиз давлатга айланаётганини таъкидлади.
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дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия, европа, европа иттифоқи
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия, европа, европа иттифоқи
Европа Украина можаросида Россия ғалабасини англамоқда – Европарламент депутати
Германиялик депутат Европа давлатларининг режалари ва прогнозларига қарамай, Россия ғолиб бўлаётганини тан олди.
ТОШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Россия Европа мамлакатларининг режалари ва прогнозларига қарамай, Украина можаросида ғалаба қозонмоқда. Бундай фикрни Германия BSW партиясидан Европа парламенти депутати Михаэл фон дер Шуленбург билдирди.
“Агар кимдир Украинадаги можаро якунланишидан манфаатдор бўладиган бўлса, бу европаликлар. <...> Аммо улар Зеленскийдан Трампнинг барча тинчлик ташаббусларини барбод қилиш учун фойдаланди. <...> Биз Европа анча катта, бизда аҳоли кўпроқ, технологиялар кўпроқ, шу боис биз ғалаба қозонамиз дегандик <...> Ва энди биз тўсатдан ютқазаётганимизни англадик”, - деди сиёсатчи “Neutrality Studies” YouTube-канали эфирида.
Шунингдек, евродепутат Россия можарода ғолиб бўлгани, Украина эса тўловга лаёқатсиз давлатга айланаётганини таъкидлади.