https://sputniknews.uz/20261108/samarkand-marathon-61837192.html
10 мингдан ортиқ қатнашчи ва 15 минг доллардан мукофот — Samarkand Marathon якунланди
10 мингдан ортиқ қатнашчи ва 15 минг доллардан мукофот — Samarkand Marathon якунланди
Sputnik Ўзбекистон
Samarkand Marathon якунланди. Кения ва Эфиопия вакиллари асосий марафон ғолиблари бўлди, ўзбекистонлик Андрей Петров иккинчи ўринни эгаллади. Ғолибларга 15 минг доллардан, бошқа масофалар совриндорларига пул мукофотлари берилди
2026-11-08T15:18+0500
2026-11-08T15:18+0500
2026-11-08T15:18+0500
спорт
марафон
самарқанд
жамият
ғалаба
енгил атлетика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/08/61836983_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_ab4cd2cc4376bb0714a1f5d891f499ad.jpg
ТОШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Самарқандда 63 давлатдан 10 мингдан ортиқ атлет иштирок этган Samarkand Marathon 2026 халқаро югуриш мусобақаси якунланди. Асосий марафонда эркаклар ва аёллар ўртасида биринчи ўринни эгаллаган спортчилар 15 минг АҚШ долларидан мукофот олди. Бу ҳақда Самарқанд шаҳар ҳокимлиги хабар берди.Регистон майдонидан старт олган 42,2 километрлик асосий марафонда кениялик Леонард Барсотон 2 соат 15 дақиқа 44 сония натижа билан эркаклар ўртасида ғолиб бўлди.Аёллар ўртасида Эфиопия вакили Обсе Абдета 2 соат 39 дақиқа 25 сония натижа билан биринчи бўлди. Кениялик Дайзи Рутто ундан атиги уч сония, Глэдис Чемутай эса беш сония кейин маррага етиб келди.Ғолибларга қанча мукофот берилди?42,2 километрлик асосий марафонда эркаклар ва аёллар алоҳида тақдирланди:Ушбу масофада биринчи ўрин учун 16 миллион, иккинчи ўринга 13 миллион ва учинчи ўринга 11 миллион сўмлик мукофотлар белгиланган.10 километрлик югуришда наманганлик Жобир Қаҳҳоров ва навоийлик Садафбону Нусратуллаева ғолибликни қўлга киритди.Бу масофада биринчи учлик учун мос равишда 7 миллион, 6 миллион ва 5 миллион сўм мукофот берилди.Мо Фара Самарқанд марафонидаМусобақанинг фахрий меҳмони сифатида тўрт карра Олимпия ва олти карра жаҳон чемпиони, британиялик машҳур енгил атлетикачи Мо Фара иштирок этди. У асосий марафонга старт берди ва ғолибларни тақдирлаш маросимида қатнашди.Марафонни ташкил этишда Ўзбекистон Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси, Туризм қўмитаси ҳамда Самарқанд вилояти ҳокимлиги ҳамкорлик қилди.Марафон халқаро мақомга эга бўлдиSamarkand Marathon 2026 Бутунжаҳон енгил атлетика ассоциациясининг World Athletics Elite Label мақомига эга бўлди. Бу мусобақанинг халқаро спорт тақвимидаги нуфузини оширади ва юқори даражадаги профессионал югурувчиларни жалб қилиш имкониятини кенгайтиради.Икки кунлик мусобақа дастурига 42,2, 21,1, 10, 5 ва 2 километрлик югуришлар, болалар баҳслари, инклюзив югуриш ва скандинавча юриш ҳам киритилди.Марафон хайрия мақсадида ташкил этилган бўлиб, ундан тушган маблағларни Ўзбекистон ҳудудларида болалар спорт майдончаларини барпо этишга йўналтириш режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260906/tashkent-yarim-marafon-60242072.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/08/61836983_0:0:2276:1707_1920x0_80_0_0_6f945e1a92445b51b2ca65b68aa0f50b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, марафон, самарқанд, жамият, ғалаба, енгил атлетика
спорт, марафон, самарқанд, жамият, ғалаба, енгил атлетика
10 мингдан ортиқ қатнашчи ва 15 минг доллардан мукофот — Samarkand Marathon якунланди
Самарқанд марафонида 63 давлатдан 10 мингдан ортиқ атлет қатнашди. Асосий масофа ғолиблари 15 минг доллардан мукофот олди.
ТОШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik.
Самарқандда 63 давлатдан 10 мингдан ортиқ атлет иштирок этган Samarkand Marathon 2026 халқаро югуриш мусобақаси якунланди. Асосий марафонда эркаклар ва аёллар ўртасида биринчи ўринни эгаллаган спортчилар 15 минг АҚШ долларидан мукофот олди. Бу ҳақда Самарқанд шаҳар ҳокимлиги хабар берди
.
Регистон майдонидан старт олган 42,2 километрлик асосий марафонда кениялик Леонард Барсотон 2 соат 15 дақиқа 44 сония натижа билан эркаклар ўртасида ғолиб бўлди.
Иккинчи ўринни ўзбекистонлик Андрей Петров (2:16:02), учинчи ўринни эса Эфиопия вакили Мамо Менгисту (2:16:13) эгаллади.
Аёллар ўртасида Эфиопия вакили Обсе Абдета 2 соат 39 дақиқа 25 сония натижа билан биринчи бўлди. Кениялик Дайзи Рутто ундан атиги уч сония, Глэдис Чемутай эса беш сония кейин маррага етиб келди.
Ғолибларга қанча мукофот берилди?
42,2 километрлик асосий марафонда эркаклар ва аёллар алоҳида тақдирланди:
1-ўрин — 15 минг АҚШ доллари;
2-ўрин — 7,5 минг доллар;
21,1 километрлик ярим марафонда эркаклар ўртасида тошкентлик Ҳасан Мирсоатов, аёллар ўртасида эса самарқандлик Маржона Аҳмадалиева ғолиб бўлди.
Ушбу масофада биринчи ўрин учун 16 миллион, иккинчи ўринга 13 миллион ва учинчи ўринга 11 миллион сўмлик мукофотлар белгиланган.
10 километрлик югуришда наманганлик Жобир Қаҳҳоров ва навоийлик Садафбону Нусратуллаева ғолибликни қўлга киритди.
Бу масофада биринчи учлик учун мос равишда 7 миллион, 6 миллион ва 5 миллион сўм мукофот берилди.
Мо Фара Самарқанд марафонида
Мусобақанинг фахрий меҳмони сифатида тўрт карра Олимпия ва олти карра жаҳон чемпиони, британиялик машҳур енгил атлетикачи Мо Фара иштирок этди. У асосий марафонга старт берди ва ғолибларни тақдирлаш маросимида қатнашди.
Марафонни ташкил этишда Ўзбекистон Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси, Туризм қўмитаси ҳамда Самарқанд вилояти ҳокимлиги ҳамкорлик қилди.
Марафон халқаро мақомга эга бўлди
Samarkand Marathon 2026 Бутунжаҳон енгил атлетика ассоциациясининг World Athletics Elite Label мақомига эга бўлди. Бу мусобақанинг халқаро спорт тақвимидаги нуфузини оширади ва юқори даражадаги профессионал югурувчиларни жалб қилиш имкониятини кенгайтиради.
2019 йилда илк бор ўтказилган Самарқанд ярим марафонида 25 давлатдан 1100 нафар иштирокчи қатнашган. Бу йил эса 63 давлатдан 10 мингдан ортиқ атлет рўйхатдан ўтган.
Икки кунлик мусобақа дастурига 42,2, 21,1, 10, 5 ва 2 километрлик югуришлар, болалар баҳслари, инклюзив югуриш ва скандинавча юриш ҳам киритилди.
Марафон хайрия мақсадида ташкил этилган бўлиб, ундан тушган маблағларни Ўзбекистон ҳудудларида болалар спорт майдончаларини барпо этишга йўналтириш режалаштирилган.