https://sputniknews.uz/20260906/tashkent-yarim-marafon-60242072.html
Тошкент халқаро ярим марафонида қарийб 24,5 минг киши иштирок этди
Тошкент халқаро ярим марафонида қарийб 24,5 минг киши иштирок этди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент халқаро ярим марафони доирасида бешта старт ташкил этилди. Уларда қарийб 24,5 минг киши қатнашмоқда. 50 мамлакатдан 2 мингдан зиёд хорижлик келган, махсус стартларда қарийб 600 киши иштирок этмоқда.
2026-09-06T11:20+0500
2026-09-06T11:20+0500
2026-09-06T12:02+0500
спорт
оммавий тадбир
марафон
тошкент
жамият
аёллар
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/06/60241724_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f59adb319a49c622219b6238c81ec7a1.jpg
ТОШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Тошкент халқаро ярим марафони доирасида бешта старт ташкил этилди. Уларда қарийб 24,5 минг киши иштирок этди. Бу ҳақда спорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Мусобақа якунлангач, ярим марафон муносабати билан вақтинча чеклов киритилган барча кўчаларда автотранспорт ҳаракати тўлиқ тикланди.Қатнашчиларнинг қарийб 53 фоизини аёллар ташкил этади.Инклюзив спорт йўналишида ташкил этилган махсус стартларда қарийб 600 киши иштирок этди.Мусобақада натижаларни аниқ қайд этиш учун TimingSense электрон хронометраж тизими қўлланилмоқда. Иштирокчиларнинг масофани босиб ўтишини онлайн кузатиш эса ProRun Live орқали амалга оширилди.Ярим марафоннинг ижтимоий тармоқлардаги аудиторияси 13 миллиондан ошган. Тадбир доирасида 70 дан зиёд видеоматериал ва 3 мингдан ортиқ нашр тайёрланган, 50 дан зиёд блогер ва инфлюэнсер жалб қилинган.Марафон олдидан икки кун давом этган EXPO кўргазма ва рўйхатдан ўтиш майдонида 15 дан ортиқ компания иштирок этди.
https://sputniknews.uz/20251109/samarkand-marafon-otkazilish-53341296.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/06/60241724_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d6b2dc9f829949491e9d35464dbd3234.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, оммавий тадбир, марафон, тошкент, жамият, аёллар, ўзбекистон
спорт, оммавий тадбир, марафон, тошкент, жамият, аёллар, ўзбекистон
Тошкент халқаро ярим марафонида қарийб 24,5 минг киши иштирок этди
11:20 06.09.2026 (янгиланди: 12:02 06.09.2026)
Тошкентда ўтаётган халқаро ярим марафон доирасида бешта старт ташкил этилди. Уларда қарийб 24,5 минг киши иштирок этмоқда.
ТОШКЕНТ, 6 сен — Sputnik.
Тошкент халқаро ярим марафони доирасида бешта старт ташкил этилди. Уларда қарийб 24,5 минг киши иштирок этди. Бу ҳақда спорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Мусобақа якунлангач, ярим марафон муносабати билан вақтинча чеклов киритилган барча кўчаларда автотранспорт ҳаракати тўлиқ тикланди.
Қатнашчиларнинг қарийб 53 фоизини аёллар ташкил этади.
Мусобақада 50 мамлакатдан 2 мингдан зиёд хорижлик иштирокчи қатнашди. Улар орасида дипломатик корпус ва халқаро ташкилотларнинг 20 дан ортиқ вакили бор. Шунингдек, 3,5 мингдан зиёд корпоратив рўйхатдан ўтиш қайд этилган.
Инклюзив спорт йўналишида ташкил этилган махсус стартларда қарийб 600 киши иштирок этди.
Мусобақада натижаларни аниқ қайд этиш учун TimingSense электрон хронометраж тизими қўлланилмоқда. Иштирокчиларнинг масофани босиб ўтишини онлайн кузатиш эса ProRun Live орқали амалга оширилди.
Ярим марафоннинг ижтимоий тармоқлардаги аудиторияси 13 миллиондан ошган. Тадбир доирасида 70 дан зиёд видеоматериал ва 3 мингдан ортиқ нашр тайёрланган, 50 дан зиёд блогер ва инфлюэнсер жалб қилинган.
Марафон олдидан икки кун давом этган EXPO кўргазма ва рўйхатдан ўтиш майдонида 15 дан ортиқ компания иштирок этди.