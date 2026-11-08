https://sputniknews.uz/20261108/russia-ukraine-zarba-61838509.html
Россия Украина ҳарбий инфратузилмаси ва қурол ташувчи кемага зарба берди
Россия Украина ҳарбий инфратузилмаси ва қурол ташувчи кемага зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Қуролли Кучлари Украина ҳарбий саноатини электр билан таъминлаган подстанция ва Қора денгизда қурол ташиган кемага зарба берди. Шунингдек, 141 ҳудудда ўқ-дори омборлари ва дрон ишлаб чиқариш объектлари нишонга олинди
2026-11-08T17:07+0500
2026-11-08T17:07+0500
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ТОШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Россия Қуролли Кучлари Украинанинг ҳарбий саноат корхоналарини электр энергияси билан таъминлаган подстанцияга ҳамда қурол-яроғ ва ҳарбий юкларни ташишда фойдаланилган денгиз кемасига зарбалар берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.8 ноябрга ўтар кечаси учувчисиз учиш аппаратлари ёрдамида Житомир вилоятининг Белошитси аҳоли пункти яқинидаги 330 кВ кучланишли электр подстанциясига зарба берилди. Ушбу объект Украина ҳарбий саноати корхоналарини электр энергияси билан таъминлаб келган.Россия қўшинлари Украина ҚК манфаатлари йўлида фойдаланилаётган ёқилғи-энергетика, транспорт ва логистика инфратузилмасига зарбалар беришни давом эттирмоқда.141 та ҳудуддаги ҳарбий объектларга зарбаларРоссия Қуролли Кучларининг тезкор-тактик авиацияси, зарбдор учувчисиз учиш аппаратлари, ракета қўшинлари ва артиллерияси томонидан қуйидаги объектларга зарбалар берилди:Зарбалар жами 141 та ҳудуддаги нишонларга берилди.Бундан бир кун аввал Киев вилоятида Украина ҚК бўлинмаларини ёқилғи билан таъминлаш учун фойдаланилган бензин ташувчи машиналар, шунингдек, ҳарбий саноат корхоналарига электр энергияси етказиб берган 330 кВ кучланишли "Северная" подстанцияси ҳам нишонга олинган эди.
https://sputniknews.uz/20261105/russia-ukraine-zarba-61771206.html
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дунё янгиликлари, дунёда, украина, қора денгиз, одесса
дунё янгиликлари, дунёда, украина, қора денгиз, одесса
Россия Украина ҳарбий инфратузилмаси ва қурол ташувчи кемага зарба берди
Украинанинг Житомир вилоятида 330 кВ подстанция, Одесса яқинида қурол ташиган кема нишонга олинди. 141 ҳудудда зарбалар берилди
ТОШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik.
Россия Қуролли Кучлари Украинанинг ҳарбий саноат корхоналарини электр энергияси билан таъминлаган подстанцияга ҳамда қурол-яроғ ва ҳарбий юкларни ташишда фойдаланилган денгиз кемасига зарбалар берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
8 ноябрга ўтар кечаси учувчисиз учиш аппаратлари ёрдамида Житомир вилоятининг Белошитси аҳоли пункти яқинидаги 330 кВ кучланишли электр подстанциясига зарба берилди. Ушбу объект Украина ҳарбий саноати корхоналарини электр энергияси билан таъминлаб келган.
Шунингдек, Қора денгизда Одессадан жануби-ғарбда Украинага қурол-яроғ ва бошқа ҳарбий мулкларни етказиб бераётган контейнер ташувчи кема нишонга олинди.
Россия қўшинлари Украина ҚК манфаатлари йўлида фойдаланилаётган ёқилғи-энергетика, транспорт ва логистика инфратузилмасига зарбалар беришни давом эттирмоқда.
141 та ҳудуддаги ҳарбий объектларга зарбалар
Россия Қуролли Кучларининг тезкор-тактик авиацияси, зарбдор учувчисиз учиш аппаратлари, ракета қўшинлари ва артиллерияси томонидан қуйидаги объектларга зарбалар берилди:
Украина ҚКнинг ўқ-дори омборлари;
ҳарбий мақсадларда фойдаланилаётган энергетика, транспорт ва логистика объектлари;
учувчисиз учиш аппаратларини ишлаб чиқариш цехлари ва сақлаш жойлари;
ер усти роботлаштирилган мажмуаларини ишлаб чиқариш ва сақлаш объектлари;
Украина қуролли тузилмалари ҳамда хорижий ёлланма аскарларнинг вақтинчалик жойлашув пунктлари.
Зарбалар жами 141 та ҳудуддаги нишонларга берилди.
Бундан бир кун аввал Киев вилоятида Украина ҚК бўлинмаларини ёқилғи билан таъминлаш учун фойдаланилган бензин ташувчи машиналар, шунингдек, ҳарбий саноат корхоналарига электр энергияси етказиб берган 330 кВ кучланишли "Северная" подстанцияси ҳам нишонга олинган эди.