https://sputniknews.uz/20261105/russia-ukraine-zarba-61771206.html
Россия Украинада дронлар омбори, логистика маркази ва ҳарбий юк ташиган кемага зарба берди
Россия Украинада дронлар омбори, логистика маркази ва ҳарбий юк ташиган кемага зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Харьковда дронлар йиғиш омбори ва локомотивлар, Днепропетровск вилоятида электр подстанцияси, Қора денгизда эса ҳарбий юк ташиган кемага зарба берилганини маълум қилди.
2026-11-05T17:27+0500
2026-11-05T17:27+0500
2026-11-05T17:27+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
украина
дрон
россия мудофаа вазирлиги
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/705/29/7052913_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_9b48b93d7b26707a5b0721b257481367.jpg
ТОШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Украинадаги ҳарбий мақсадларда фойдаланилаётган инфратузилма объектлари, дронлар йиғиш омбори ва ҳарбий юк ташиган денгиз кемасига зарбалар берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.5 ноябрга ўтар кечаси учувчисиз учиш аппаратлари ёрдамида қуйидаги объектлар нишонга олинган:Бундан ташқари, Россия Мудофаа вазирлиги "Варяг" бригадаси операторлари "Герань" ҳужумчи дронлари ёрдамида темир йўл локомотивлари, 2-иссиқлик электр марказининг ишлаб чиқариш биноси ҳамда Харьковдаги омборхонага зарба бергани акс этган кадрларни эълон қилди.Мазкур омборхона Украина Қуролли кучлари учун ҳужумчи дронларни йиғиш ва учиришга тайёрлаш мақсадида фойдаланилган.Улар орасида Украина Қуролли кучлари фойдаланаётган энергетика ва транспорт инфратузилмаси объектлари, ўқ-дори омборлари, ер усти роботлаштирилган мажмуалар ва дронларни ишлаб чиқариш ҳамда сақлаш жойлари бор.Бундан ташқари, Украина ҳарбий тузилмалари ва хорижлик ёлланма аскарларнинг вақтинчалик жойлашув пунктлари ҳам нишонга олинган.
https://sputniknews.uz/20261104/russia-ukraine-harbiy-obektl-zarba-61746192.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/705/29/7052913_375:0:2626:1688_1920x0_80_0_0_6b2372470d63ea9ae2e28cd345fca4b1.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, украина, дрон, россия мудофаа вазирлиги, россия
дунё янгиликлари, дунёда, украина, дрон, россия мудофаа вазирлиги, россия
Россия Украинада дронлар омбори, логистика маркази ва ҳарбий юк ташиган кемага зарба берди
Россия Қуролли кучлари Украинадаги логистика терминали, дронлар йиғиш омбори ва ҳарбий юк ортилган кемани ҳам нишонга олди.
ТОШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik.
Россия Қуролли кучлари Украинадаги ҳарбий мақсадларда фойдаланилаётган инфратузилма объектлари, дронлар йиғиш омбори ва ҳарбий юк ташиган денгиз кемасига зарбалар берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
5 ноябрга ўтар кечаси учувчисиз учиш аппаратлари ёрдамида қуйидаги объектлар нишонга олинган:
Харьков вилоятида — Новий Коротич аҳоли пунктидаги "Новая почта" логистика терминали;
Днепропетровск вилоятида — 330 киловольтли юқори кучланишли электр подстанцияси;
Қора денгизда — Одессадан 52 километр жануби-ғарбда ҳарбий мулк ортилган қуруқ юк ташувчи кема.
Бундан ташқари, Россия Мудофаа вазирлиги "Варяг" бригадаси операторлари "Герань" ҳужумчи дронлари ёрдамида темир йўл локомотивлари, 2-иссиқлик электр марказининг ишлаб чиқариш биноси ҳамда Харьковдаги омборхонага зарба бергани акс этган кадрларни эълон қилди.
Мазкур омборхона Украина Қуролли кучлари учун ҳужумчи дронларни йиғиш ва учиришга тайёрлаш мақсадида фойдаланилган.
Шунингдек, оператив-тактик авиация, дронлар, ракета қўшинлари ва артиллерия томонидан 145 та ҳудуддаги нишонларга зарбалар берилди.
Улар орасида Украина Қуролли кучлари фойдаланаётган энергетика ва транспорт инфратузилмаси объектлари, ўқ-дори омборлари, ер усти роботлаштирилган мажмуалар ва дронларни ишлаб чиқариш ҳамда сақлаш жойлари бор.
Бундан ташқари, Украина ҳарбий тузилмалари ва хорижлик ёлланма аскарларнинг вақтинчалик жойлашув пунктлари ҳам нишонга олинган.