https://sputniknews.uz/20261104/russia-ukraine-harbiy-obektl-zarba-61746192.html
Россия Украина энергетика объектлари ва ҳарбий юк ташувчи кемага зарба берди
Россия Украина энергетика объектлари ва ҳарбий юк ташувчи кемага зарба берди
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Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилишича, 4 ноябрга ўтар кечаси Киев ва Житомир вилоятларидаги иккита электр подстанциясига, шунингдек, Одесса яқинида ҳарбий юк ташиётган қуруқ юк кемасига дронлар билан зарба берилган.
2026-11-04T16:10+0500
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ТОШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Россия Қуролли кучлари 4 ноябрга ўтар кечаси Украинанинг энергетика объектлари ва Украина Қуролли кучлари манфаатларида фойдаланилаётган денгиз кемасига учувчисиз учиш аппаратлари билан зарбалар берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Вазирлик маълумотига кўра, зарбалар натижасида қуйидаги объектлар нишонга олинган:Эслатиб ўтамиз, 3 ноябрь куни ҳам Россия Мудофаа вазирлиги Украинанинг энергетика ва порт инфратузилмасига кенг кўламли зарбалар берилганини маълум қилган эди.Ўшанда Винница, Днепропетровск ва Харьков вилоятларидаги Ладижин, Кривой Рог, Приднепровск ва Харьков иссиқлик электр станциялари, шунингдек, иккита электр подстанцияси нишонга олингани хабар қилинган.Шунингдек, Одесса вилоятидаги Килия порти инфратузилмаси ҳамда Украина ҳарбийлари учун ҳарбий ва икки мақсадли юкларни ташиётган иккита қуруқ юк кемасига зарба берилгани маълум қилинган.
https://sputniknews.uz/20261026/russia-obshee-ozod-61512115.html
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дунё янгиликлари, дунёда, одесса, россия мудофаа вазирлиги, киев
дунё янгиликлари, дунёда, одесса, россия мудофаа вазирлиги, киев
Россия Украина энергетика объектлари ва ҳарбий юк ташувчи кемага зарба берди
Россия Мудофаа вазирлиги Украинадаги икки электр подстанцияси ва Одесса яқинидаги ҳарбий юкли кемага зарба берилганини билдирди.
ТОШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik.
Россия Қуролли кучлари 4 ноябрга ўтар кечаси Украинанинг энергетика объектлари ва Украина Қуролли кучлари манфаатларида фойдаланилаётган денгиз кемасига учувчисиз учиш аппаратлари билан зарбалар берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Вазирлик маълумотига кўра, зарбалар натижасида қуйидаги объектлар нишонга олинган:
Киев вилоятида — 750 кВ кучланишли “Наливайковка” электр подстанцияси;
Житомир вилоятида — 110 кВ кучланишли “Чижовка” электр подстанцияси.
Бундан ташқари, Қора денгизда, Одессадан 8 километр жануби-ғарбда Украина Қуролли кучлари учун мўлжалланган ҳарбий анжомлар ортилган қуруқ юк кемасига зарба берилган.
Эслатиб ўтамиз, 3 ноябрь куни ҳам Россия Мудофаа вазирлиги Украинанинг энергетика ва порт инфратузилмасига кенг кўламли зарбалар берилганини маълум қилган эди.
Ўшанда Винница, Днепропетровск ва Харьков вилоятларидаги Ладижин, Кривой Рог, Приднепровск ва Харьков иссиқлик электр станциялари, шунингдек, иккита электр подстанцияси нишонга олингани хабар қилинган.
Шунингдек, Одесса вилоятидаги Килия порти инфратузилмаси ҳамда Украина ҳарбийлари учун ҳарбий ва икки мақсадли юкларни ташиётган иккита қуруқ юк кемасига зарба берилгани маълум қилинган.