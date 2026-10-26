https://sputniknews.uz/20261026/russia-obshee-ozod-61512115.html
Россия қўшинлари Обшеени озод қилди, Украина ҳарбий таъминоти объектларига зарба берди
Россия қўшинлари Обшеени озод қилди, Украина ҳарбий таъминоти объектларига зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги Обшчеени озод қилди. Харьков, Хмелнитский ва Одесса вилоятларида Украина армиясига хизмат қилувчи омборлар, подстанциялар, порт терминаллари ва денгиз кемаси нишонга олинди.
2026-10-26T17:38+0500
2026-10-26T17:38+0500
2026-10-26T17:38+0500
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ТОШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Россиянинг “Шарқ” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Запорожье вилоятидаги Обшее аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Шунингдек, 26 октябрга ўтар кечаси Россия Қуролли кучлари Украина армияси манфаатлари йўлида фойдаланилаётган логистика марказлари, уларнинг фаолиятини таъминловчи энергетика объектлари, порт инфратузилмаси ва денгиз кемаларига дронлар ёрдамида зарбалар беришни давом эттирди.Зарбалар натижасида қуйидаги объектлар нишонга олинди:Харьков вилоятида:Хмелницкий вилоятида:Одесса вилоятида:Бундан ташқари, Одесса портига Украина армияси учун ҳарбий юк етказиб бораётган қуруқ юк ташувчи кема денгизда ҳаракатланаётган вақтида нишонга олинди.
https://sputniknews.uz/20261023/rossiya-qurolli-kuchlari-hafta-davomida-13-ta-aholi-punktini-ozod-qildi-61444792.html
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дунё янгиликлари, дунёда, запорожье вилояти, россия мудофаа вазирлиги, одесса
дунё янгиликлари, дунёда, запорожье вилояти, россия мудофаа вазирлиги, одесса
Россия қўшинлари Обшеени озод қилди, Украина ҳарбий таъминоти объектларига зарба берди
Запорожье вилоятида Обшее аҳоли пункти озод қилинди. Россия қўшинлари Украина армиясига хизмат қилувчи объектларга зарба берди.
ТОШКЕНТ, 26 окт — Sputnik.
Россиянинг “Шарқ” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Запорожье вилоятидаги Обшее аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Шунингдек, 26 октябрга ўтар кечаси Россия Қуролли кучлари Украина армияси манфаатлари йўлида фойдаланилаётган логистика марказлари, уларнинг фаолиятини таъминловчи энергетика объектлари, порт инфратузилмаси ва денгиз кемаларига дронлар ёрдамида зарбалар беришни давом эттирди.
Зарбалар натижасида қуйидаги объектлар нишонга олинди:
Ольшани аҳоли пунктида узоқ ва ўрта масофага учувчи дронлар ҳамда уларнинг бутловчи қисмлари сақланадиган омбор;
Харьков шаҳрида Украина ҳарбий-саноат мажмуаси корхоналари фаолиятини таъминловчи “Залютино” ПС-330 электр подстанцияси.
Каменец-Подольский шаҳрида логистика инфратузилмаси объектлари фаолиятини таъминловчи ПС-330 электр подстанцияси.
Черноморск портидаги учта причал терминалининг юк ортиш-тушириш инфратузилмаси;
Украина Қуролли кучлари учун мўлжалланган ҳарбий ва икки мақсадли юклар сақланган тўртта омборхона.
Бундан ташқари, Одесса портига Украина армияси учун ҳарбий юк етказиб бораётган қуруқ юк ташувчи кема денгизда ҳаракатланаётган вақтида нишонга олинди.