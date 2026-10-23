Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261023/rossiya-qurolli-kuchlari-hafta-davomida-13-ta-aholi-punktini-ozod-qildi-61444792.html
Россия Қуролли кучлари ҳафта давомида 13 та аҳоли пунктини озод қилди
Россия Қуролли кучлари ҳафта давомида 13 та аҳоли пунктини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Украина Қуролли кучлари йўқотишлари ҳафта давомида 8300дан ортиқ ҳарбий хизматчиларни (қурбон ва яраланган) ташкил қилди. 23.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-23T20:00+0500
2026-10-23T20:00+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
донецк халқ республикаси (дхр)
луганск халқ республикаси (лхр)
запорожье вилояти
херсон вилояти
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/18/60709303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5a513638bca259661c7bbccb682e710.jpg
ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Россия Қуролли Кучлари 17 октябрдан 23 октябргача Украина ҳудудларига узоқ масофали аниқ нишонга олувчи қуроллар ёрдамида учта йирик ва 11 та гуруҳли ҳужумларни амалга оширдиҲаво мудофаа кучлари бешта бошқариладиган ҳаво бомбасини, учта АҚШда ишлаб чиқарилган HIMARS ракеталарини, еттита "Фламинго" узоқ масофали ракеталарини ва 5593 та узоқ масофали учувчисиз аппаратларини уриб туширди.Ҳафта давомида Украина Қуролли кучларининг ердаги йўқотишлари 8300дан ортиқ ҳарбий хизматчиларни (қурбон ва яраланган), 112та зирҳли жанговар машиналарни, 43та дала артиллерия қуролларини, 693та ҳарбий автомобилни ташкил қилди.
украина
луганск халқ республикаси (лхр)
запорожье вилояти
херсон вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/18/60709303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f42cc13a6346b95da2fca8642a5dd599.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), луганск халқ республикаси (лхр), запорожье вилояти, херсон вилояти, россия мудофаа вазирлиги
россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), луганск халқ республикаси (лхр), запорожье вилояти, херсон вилояти, россия мудофаа вазирлиги

Россия Қуролли кучлари ҳафта давомида 13 та аҳоли пунктини озод қилди

20:00 23.10.2026
© Sputnik / Станислав КрасильниковВоеннослужащие Псковского ВДВ. Архивное фото
Военнослужащие Псковского ВДВ. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.10.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
Oбуна бўлиш
Украина Қуролли кучлари йўқотишлари ҳафта давомида 8300дан ортиқ ҳарбий хизматчиларни (қурбон ва яраланган) ташкил қилди.
ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Россия Қуролли Кучлари 17 октябрдан 23 октябргача Украина ҳудудларига узоқ масофали аниқ нишонга олувчи қуроллар ёрдамида учта йирик ва 11 та гуруҳли ҳужумларни амалга оширди
Ҳужумлар натижасида УҚК фойдаланиладиган ҳарбий-саноат объектлари, логистика марказларига, энергетика ва транспорт инфратузилмасига зарба берилди.
Ҳарбий юкларни қабул қилиш, сақлаш ва тарқатишни логистика марказлари ва порт инфратузилмаси объектлари ишдан чиқарилди.
УҚК учун қурол-яроғ, ҳарбий техника ва икки мақсадли товарлар етказиб бераётган 14та қуруқ юк кемаси ва контейнер кемаси зарбага учради.
"Шимол" кучлар гуруҳи Харков вилоятида қамал қилинган душманни йўқ қилишни якунлади ва у ерда қолган алоҳида душман гуруҳларини йўқ қилишни давом эттирмоқда.
"Ғарб" кучлар гуруҳи бўлинмалари янада қулайроқ позицияларни эгаллаб олди ва қатъий ҳаракатлар натижасида Харков вилоятидаги Паламаревка ва Ковалевка қишлоқларини назоратга олди.
"Жануб" кучлар гуруҳи бўлинмалари фронт чизиғидаги позицияларини яхшиладилар ва ДХРдаги Алексеево-Дружковка қишлоғини озод қилдилар.
"Марказ" кучлар гуруҳи бўлинмалари фаол операциялар натижасида ДХРдаги Доброполе, Первомайское ва Сергеевка қишлоқларини озод қилдилар.
"Шарқ" кучлар гуруҳининг бўлинмалари душман мудофаасига чуқур кириб боришда давом этди ва қатъий ҳаракатлар натижасида Запорожье вилоятидаги Омелник, Тимошевка, Червоний Яр ва Мировка қишлоқларини озод қилди ва Днепропетровск вилоятидаги Великимихайливкани назоратга олди.
"Днепр" кучлар гуруҳининг бўлинмалари тактик позицияларини яхшиладилар ва Запорожье вилоятидаги Малокатериновка ва Юлиевка қишлоқларини озод қилдилар.
Қора денгиз флоти Қора денгизда Украина денгиз флотининг бешта экипажсиз қайиғини йўқ қилди.
Ҳаво мудофаа кучлари бешта бошқариладиган ҳаво бомбасини, учта АҚШда ишлаб чиқарилган HIMARS ракеталарини, еттита "Фламинго" узоқ масофали ракеталарини ва 5593 та узоқ масофали учувчисиз аппаратларини уриб туширди.

Ҳафта давомида Украина Қуролли кучларининг ердаги йўқотишлари 8300дан ортиқ ҳарбий хизматчиларни (қурбон ва яраланган), 112та зирҳли жанговар машиналарни, 43та дала артиллерия қуролларини, 693та ҳарбий автомобилни ташкил қилди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0