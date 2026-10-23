Россия Қуролли кучлари ҳафта давомида 13 та аҳоли пунктини озод қилди
© Sputnik / Станислав КрасильниковВоеннослужащие Псковского ВДВ. Архивное фото
© Sputnik / Станислав Красильников
Oбуна бўлиш
Украина Қуролли кучлари йўқотишлари ҳафта давомида 8300дан ортиқ ҳарбий хизматчиларни (қурбон ва яраланган) ташкил қилди.
ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Россия Қуролли Кучлари 17 октябрдан 23 октябргача Украина ҳудудларига узоқ масофали аниқ нишонга олувчи қуроллар ёрдамида учта йирик ва 11 та гуруҳли ҳужумларни амалга оширди
Ҳужумлар натижасида УҚК фойдаланиладиган ҳарбий-саноат объектлари, логистика марказларига, энергетика ва транспорт инфратузилмасига зарба берилди.
Ҳарбий юкларни қабул қилиш, сақлаш ва тарқатишни логистика марказлари ва порт инфратузилмаси объектлари ишдан чиқарилди.
УҚК учун қурол-яроғ, ҳарбий техника ва икки мақсадли товарлар етказиб бераётган 14та қуруқ юк кемаси ва контейнер кемаси зарбага учради.
"Шимол" кучлар гуруҳи Харков вилоятида қамал қилинган душманни йўқ қилишни якунлади ва у ерда қолган алоҳида душман гуруҳларини йўқ қилишни давом эттирмоқда.
"Ғарб" кучлар гуруҳи бўлинмалари янада қулайроқ позицияларни эгаллаб олди ва қатъий ҳаракатлар натижасида Харков вилоятидаги Паламаревка ва Ковалевка қишлоқларини назоратга олди.
"Жануб" кучлар гуруҳи бўлинмалари фронт чизиғидаги позицияларини яхшиладилар ва ДХРдаги Алексеево-Дружковка қишлоғини озод қилдилар.
"Марказ" кучлар гуруҳи бўлинмалари фаол операциялар натижасида ДХРдаги Доброполе, Первомайское ва Сергеевка қишлоқларини озод қилдилар.
"Шарқ" кучлар гуруҳининг бўлинмалари душман мудофаасига чуқур кириб боришда давом этди ва қатъий ҳаракатлар натижасида Запорожье вилоятидаги Омелник, Тимошевка, Червоний Яр ва Мировка қишлоқларини озод қилди ва Днепропетровск вилоятидаги Великимихайливкани назоратга олди.
"Днепр" кучлар гуруҳининг бўлинмалари тактик позицияларини яхшиладилар ва Запорожье вилоятидаги Малокатериновка ва Юлиевка қишлоқларини озод қилдилар.
Қора денгиз флоти Қора денгизда Украина денгиз флотининг бешта экипажсиз қайиғини йўқ қилди.
Ҳаво мудофаа кучлари бешта бошқариладиган ҳаво бомбасини, учта АҚШда ишлаб чиқарилган HIMARS ракеталарини, еттита "Фламинго" узоқ масофали ракеталарини ва 5593 та узоқ масофали учувчисиз аппаратларини уриб туширди.
Ҳафта давомида Украина Қуролли кучларининг ердаги йўқотишлари 8300дан ортиқ ҳарбий хизматчиларни (қурбон ва яраланган), 112та зирҳли жанговар машиналарни, 43та дала артиллерия қуролларини, 693та ҳарбий автомобилни ташкил қилди.
Ҳафта давомида Украина Қуролли кучларининг ердаги йўқотишлари 8300дан ортиқ ҳарбий хизматчиларни (қурбон ва яраланган), 112та зирҳли жанговар машиналарни, 43та дала артиллерия қуролларини, 693та ҳарбий автомобилни ташкил қилди.