https://sputniknews.uz/20261108/prezident-olimpiada-hududlar-61827227.html
Президент Олимпиадаси: Тошкент ва Хоразм ғолиб — кучли учликда яна кимлар бор?
Президент Олимпиадаси: Тошкент ва Хоразм ғолиб — кучли учликда яна кимлар бор?
Sputnik Ўзбекистон
Президент Олимпиадаси 7 ноябрда якунланди. 3 657 нафар ёш спортчи 26 та спорт турида беллашди. Олимпия йўналишида Тошкент шаҳри, паралимпия йўналишида Хоразм ғолиб бўлди. Мусобақада жаҳон ва Ўзбекистон рекордлари қайд этилди.
2026-11-08T09:33+0500
2026-11-08T09:33+0500
2026-11-08T09:55+0500
олимпиада
президент
спорт
оғир атлетика
олтин медаль
рекорд
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/08/61827886_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4f636f8394f98b4373446b27ea04454a.jpg
ТОШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Тошкентда 12 кун давом этган Президент Олимпиадаси якунланди. Унда барча ҳудудлардан 3 657 нафар ёш спортчи 26 та спорт турида беллашди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Мусобақа якунларига кўра, олимпия йўналишида Тошкент шаҳри ғолиб бўлди. Самарқанд вилояти иккинчи, Хоразм вилояти учинчи ўринни эгаллади.Айрим спорт турлари бўйича ҳам етакчи ҳудудлар аниқланди:Спорт мактаблари энг кўп медаль жамғарган ҳудуд сифатида Андижон вилояти эътироф этилди.Президент Шавкат Мирзиёев мусобақа ғолиблари ва иштирокчиларини табриклаб, эришилган натижалар ва рекордларни алоҳида таъкидлади.Хусусан, Тошкент вилояти вакили Муштарий Ўролова оғир атлетикада 245 килограмм натижа билан жаҳон рекордини ўрнатди. Яна олти нафар оғир атлетикачи Ўзбекистон рекордларини янгилади.Қашқадарёлик Кумуш Кўчкинова дзюдо ва курашда иккита олтин медаль олди. Тошкентлик Аиша Енина бадиий гимнастикада учта олтин, битта кумуш ва битта бронза медалини қўлга киритди.Сирдарёлик Дурдона Жуманқулова енгил атлетиканинг уч кураш баҳсларида 2014 очко тўплаб, 14 ёшли спортчилар орасида энг юқори натижани қайд этди.Президентнинг таъкидлашича, ушбу мусобақаларда мағлублар бўлмади, чунки ҳар бир иштирокчи ўзи учун зарур билим ва тажриба орттирди.
https://sputniknews.uz/20261027/prezident-olimpiada-61541660.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/08/61827886_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_73dbd2a25e79c448f2bfe26ecfcc5330.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
олимпиада , президент, спорт, оғир атлетика, олтин медаль, рекорд
олимпиада , президент, спорт, оғир атлетика, олтин медаль, рекорд
Президент Олимпиадаси: Тошкент ва Хоразм ғолиб — кучли учликда яна кимлар бор?
09:33 08.11.2026 (янгиланди: 09:55 08.11.2026)
Президент Олимпиадасида Тошкент шаҳри олимпия, Хоразм паралимпия йўналишида ғолиб бўлди. Беллашувларда рекордлар янгиланди.
ТОШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik
. Тошкентда 12 кун давом этган Президент Олимпиадаси якунланди. Унда барча ҳудудлардан 3 657 нафар ёш спортчи 26 та спорт турида беллашди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
Мусобақа якунларига кўра, олимпия йўналишида Тошкент шаҳри ғолиб бўлди. Самарқанд вилояти иккинчи, Хоразм вилояти учинчи ўринни эгаллади.
Паралимпия йўналишида эса Хоразм вилояти биринчи, Навоий иккинчи, Андижон учинчи ўринни қўлга киритди.
Айрим спорт турлари бўйича ҳам етакчи ҳудудлар аниқланди:
Оғир атлетика — Қашқадарё вилояти;
3х3 баскетбол — Фарғона вилояти;
Таэквондо WT — Бухоро вилояти.
Спорт мактаблари энг кўп медаль жамғарган ҳудуд сифатида Андижон вилояти эътироф этилди.
Президент Шавкат Мирзиёев мусобақа ғолиблари ва иштирокчиларини табриклаб, эришилган натижалар ва рекордларни алоҳида таъкидлади.
Хусусан, Тошкент вилояти вакили Муштарий Ўролова оғир атлетикада 245 килограмм натижа билан жаҳон рекордини ўрнатди. Яна олти нафар оғир атлетикачи Ўзбекистон рекордларини янгилади.
Қашқадарёлик Кумуш Кўчкинова дзюдо ва курашда иккита олтин медаль олди. Тошкентлик Аиша Енина бадиий гимнастикада учта олтин, битта кумуш ва битта бронза медалини қўлга киритди.
Парасузишда андижонлик Ҳикматулла Ҳайдаралиев ва қорақалпоғистонлик Шаҳноза Ережепбаева тўрттадан олтин медаль соҳиби бўлди.
Сирдарёлик Дурдона Жуманқулова енгил атлетиканинг уч кураш баҳсларида 2014 очко тўплаб, 14 ёшли спортчилар орасида энг юқори натижани қайд этди.
Президентнинг таъкидлашича, ушбу мусобақаларда мағлублар бўлмади, чунки ҳар бир иштирокчи ўзи учун зарур билим ва тажриба орттирди.