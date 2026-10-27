https://sputniknews.uz/20261027/prezident-olimpiada-61541660.html
Президент Олимпиадаси: мукофотлар 2,5 карра ошади, ғолибларга янги имтиёзлар
Президент Олимпиадаси: мукофотлар 2,5 карра ошади, ғолибларга янги имтиёзлар
Sputnik Ўзбекистон
Президент Олимпиадаси ғолибларининг пул мукофотлари 2,5 карра оширилади. Рекорд ўрнатган ғолиб битирувчилар олийгоҳга имтиҳонсиз қабул қилинади. Мусобақадаги спорт турлари 35 тага етказилиб, стипендиялар жорий этилади.
2026-10-27T19:58+0500
2026-10-27T19:58+0500
2026-10-27T20:01+0500
спорт
шавкат мирзиёев
олимпиада
олимпия ўйинлари
имтиёз
мусобақа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1b/61541490_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_5f007d763b8d73b00156732598ff72bd.jpg
ТОШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Ўзбекистонда 2027 йилдан Президент Олимпиадаси ғолиб ва совриндорларининг пул мукофотлари 2,5 баравар оширилади. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёев мусобақанинг очилиш маросимида маълум қилди.Янги тартибга кўра, иштирокчилар қуйидаги миқдорда мукофотланади:Ғолибларга бир йиллик стипендия бериш ҳам йўлга қўйилади. Ҳар йили уларнинг 50 нафари хориждаги халқаро ўқув-машғулот йиғинларига юборилади.Президент Олимпиадаси қамрови ҳам кенгайтирилади. Мусобақа дастуридаги спорт турлари 35 тага етказилиб, унда 14–17 ёшли ўқувчилар қатнашади.Ўз йўналишида энг яхши натижа кўрсатган спорт мактаби зарур жиҳозлар билан таъминланади. Пойтахтдаги Олимпия шон-шуҳрати музейи эса Олимпия шаҳарчасига кўчирилади.Иккинчи Президент Олимпиадаси бошландиПрезидент Мирзиёев мусобақанинг очилиш маросимида иштирок этиб, ёш спортчилар ва мураббийларни табриклади.Бу йилги беллашувларда мамлакатнинг турли ҳудудларидан келган 3,5 мингдан зиёд ёш 26 та олимпия ва паралимпия спорт тури бўйича куч синашади. Уларга 1,5 минг нафар мураббий ҳамроҳлик қилмоқда.Президент сўнгги ўн йилда ўзбекистонлик спортчилар йирик халқаро мусобақаларда 5 минг 518 та, жумладан, 1 минг 675 та олтин медаль олганини қайд этди.У, шунингдек, Самарқанддаги Бутунжаҳон шахмат олимпиадасида Ўзбекистон термасининг иккинчи бор ғолиб бўлгани, Аичи–Нагоядаги Осиё ўйинларида 70 та медаль билан бешинчи ва Параосиё ўйинларида 145 та медаль билан учинчи ўринни эгаллаганини эслатди.Мирзиёев ёш спортчиларга мурожаат қилиб, ғалабага эришишда кучли ирода ва интизом муҳимлигини таъкидлади.Маросим якунида Мирзиёев 2026 йилги Президент Олимпиадасини очиқ деб эълон қилди.
https://sputniknews.uz/20261025/mirziyoev-paraosiyo-oyinlar-golib-tabrik-61485419.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1b/61541490_90:0:2365:1706_1920x0_80_0_0_e74f84bd5b74718e072a9adf31c3060f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, шавкат мирзиёев, олимпиада , олимпия ўйинлари, имтиёз, мусобақа
спорт, шавкат мирзиёев, олимпиада , олимпия ўйинлари, имтиёз, мусобақа
Президент Олимпиадаси: мукофотлар 2,5 карра ошади, ғолибларга янги имтиёзлар
19:58 27.10.2026 (янгиланди: 20:01 27.10.2026)
Президент Олимпиадаси ғолиблари 2027 йилдан 25 млн сўмгача мукофот олади. Рекордчи битирувчилар олийгоҳга имтиҳонсиз киради.
ТОШКЕНТ, 27 окт — Sputnik.
Ўзбекистонда 2027 йилдан Президент Олимпиадаси ғолиб ва совриндорларининг пул мукофотлари 2,5 баравар оширилади. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёев мусобақанинг очилиш маросимида маълум қилди
.
Янги тартибга кўра, иштирокчилар қуйидаги миқдорда мукофотланади:
биринчи ўрин — 25 миллион сўм;
иккинчи ўрин — 12 миллион сўм;
учинчи ўрин — 6 миллион сўм.
Шунингдек, олимпиадада ғолиб бўлиб, Ўзбекистон рекордини янгилаган мактаб битирувчилари олийгоҳларнинг спорт йўналишларига имтиҳонсиз, давлат гранти асосида қабул қилинади.
Ғолибларга бир йиллик стипендия бериш ҳам йўлга қўйилади. Ҳар йили уларнинг 50 нафари хориждаги халқаро ўқув-машғулот йиғинларига юборилади.
Президент Олимпиадаси қамрови ҳам кенгайтирилади. Мусобақа дастуридаги спорт турлари 35 тага етказилиб, унда 14–17 ёшли ўқувчилар қатнашади.
Ўз йўналишида энг яхши натижа кўрсатган спорт мактаби зарур жиҳозлар билан таъминланади. Пойтахтдаги Олимпия шон-шуҳрати музейи эса Олимпия шаҳарчасига кўчирилади.
Иккинчи Президент Олимпиадаси бошланди
Президент Мирзиёев мусобақанинг очилиш маросимида иштирок этиб, ёш спортчилар ва мураббийларни табриклади.
Бу йилги беллашувларда мамлакатнинг турли ҳудудларидан келган 3,5 мингдан зиёд ёш 26 та олимпия ва паралимпия спорт тури бўйича куч синашади. Уларга 1,5 минг нафар мураббий ҳамроҳлик қилмоқда.
Президент сўнгги ўн йилда ўзбекистонлик спортчилар йирик халқаро мусобақаларда 5 минг 518 та, жумладан, 1 минг 675 та олтин медаль олганини қайд этди.
У, шунингдек, Самарқанддаги Бутунжаҳон шахмат олимпиадасида Ўзбекистон термасининг иккинчи бор ғолиб бўлгани, Аичи–Нагоядаги Осиё ўйинларида 70 та медаль билан бешинчи ва Параосиё ўйинларида 145 та медаль билан учинчи ўринни эгаллаганини эслатди.
Мирзиёев ёш спортчиларга мурожаат қилиб, ғалабага эришишда кучли ирода ва интизом муҳимлигини таъкидлади.
"Ўзингга ишон! Ўз устингда ишла! Ўз юртингга муносиб бўл!" — деди президент.
Маросим якунида Мирзиёев 2026 йилги Президент Олимпиадасини очиқ деб эълон қилди.