https://sputniknews.uz/20261108/poland-otishma-motam-61830951.html
Польшадаги оммавий отишмада 6 киши ҳалок бўлди — умуммиллий мотам эълон қилинди
Польшадаги оммавий отишмада 6 киши ҳалок бўлди — умуммиллий мотам эълон қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Польшада 8–9 ноябрь кунлари умуммиллий мотам эълон қилинди. Краковда қуролли шахс одамларга қарата ўқ узиб, олти кишини ўлдирди. Жароҳатланганлар орасида Россия фуқароси ҳам бор. Гумонланувчи қўлга олинди.
2026-11-08T10:39+0500
2026-11-08T10:39+0500
2026-11-08T10:42+0500
фавқулодда ҳолат
ўқ отиш
отишма
ҳалок бўлди
европа
дунё янгиликлари
террор
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/08/61830364_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_d91f0b4c95fff457995f417aa209d87f.jpg
ТОШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Польшада Краков шаҳридаги оммавий отишмадан сўнг 8–9 ноябрь кунлари умуммиллий мотам эълон қилинди. Ҳужум оқибатида олти киши ҳалок бўлди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.Президент Кароль Навроцкий 7 ноябрь куни кечқурун мотам эълон қилиш тўғрисидаги фармонни имзолади. Мамлакат бўйлаб давлат байроқлари туширилади, оммавий ахборот воситалари ўз дастурларини мотам кунларига мослаштиради. Краков шаҳрида эса мотам 11 ноябргача давом этади.Краковда нима содир бўлди?7 ноябрь куни маҳаллий вақт билан соат 15:00 (Тошкент вақти билан 19.00 - таҳр.) атрофида қуролланган шахс Краковнинг тарихий марказидаги Бош бозор майдонига автомобиль билан кириб, йўловчиларга қарата ўқ узган.Сўнгги маълумотларга кўра, 16 киши жароҳатланган. Улар орасида икки нафар полиция ходими ҳам бор. Жароҳат олган хорижликлар орасида Россия, Австрия, Германия, Португалия ва Буюк Британия фуқаролари борлиги аниқланган.Ҳужум вақтида 1-йўналишдаги трамвайга ҳам ўқ теккан. Машинист кабинасининг ойнаси синган, бироқ трамвайдаги йўловчилар жабрланмаган.Ҳужумчи қандай қўлга олинди?Полиция гумонланувчини ҳодиса ҳақида биринчи хабар келганидан уч дақиқа ўтиб қуролли тўқнашувда яралаган ва қўлга олган.Ҳужумчи 24 ёшли Польша фуқароси экани аниқланган. У ҳарбий услубдаги кийимда бўлган ва AR-15 туридаги милтиқдан фойдаланган. Автомобилидан бошқа қуроллар ва кўп миқдорда ўқ-дорилар топилган.Гумонланувчи полиция билан отишмада жароҳат олиб, шифохонага ётқизилган. Унинг аҳволи оғир деб баҳоланмоқда.Гумонланувчининг уйидан яна учта жасад топилдиПольша бош вазири Дональд Тускнинг маълум қилишича, Краковдан қарийб 200 километр узоқликдаги Островец-Свентокшиски шаҳрида гумонланувчининг уйидан икки аёл ва бир эркакнинг жасади топилган.Уйда қуроллар бўлиши эҳтимоли туфайли бинога киришдан олдин дрон ёрдамида текширув ўтказилган. Атрофдаги аҳоли эвакуация қилинган.Ҳужум сабаблари ўрганилмоқдаПольша бош вазири Дональд Туск воқеани террорчилик ҳаракати деб атади.Ички ишлар вазири Марчин Кервиньскийнинг билдиришича, дастлабки маълумотлар гумонланувчи ўта ўнг радикал ғоялар таъсирида бўлганини кўрсатмоқда. Бироқ ҳужумнинг аниқ сабаблари ҳали тергов жараёнида ўрганилмоқда.Текширувга полиция билан бирга Польша Ички хавфсизлик агентлиги ва Ҳарбий контрразведка хизмати ҳам жалб этилган.Ҳодисадан сўнг Варшавада ҳам хавфсизлик чоралари кучайтирилди. Пойтахтнинг одамлар гавжум ҳудудларида қўшимча тўсиқлар ўрнатилиб, назорат кучайтирилди.
https://sputniknews.uz/20260426/tramp-tadbir-otishma-57154507.html
европа
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/08/61830364_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_830d3519fcc05f42cb30bc15ef46834a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фавқулодда ҳолат, ўқ отиш, отишма, ҳалок бўлди, европа, дунё янгиликлари, террор
фавқулодда ҳолат, ўқ отиш, отишма, ҳалок бўлди, европа, дунё янгиликлари, террор
Польшадаги оммавий отишмада 6 киши ҳалок бўлди — умуммиллий мотам эълон қилинди
10:39 08.11.2026 (янгиланди: 10:42 08.11.2026)
Краков марказидаги отишмада олти киши ҳалок бўлди, 16 киши жароҳат олди. Гумонланувчининг уйидан яна уч кишининг жасади топилди.
ТОШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik
. Польшада Краков шаҳридаги оммавий отишмадан сўнг 8–9 ноябрь кунлари умуммиллий мотам эълон қилинди. Ҳужум оқибатида олти киши ҳалок бўлди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди
.
Президент Кароль Навроцкий 7 ноябрь куни кечқурун мотам эълон қилиш тўғрисидаги фармонни имзолади. Мамлакат бўйлаб давлат байроқлари туширилади, оммавий ахборот воситалари ўз дастурларини мотам кунларига мослаштиради. Краков шаҳрида эса мотам 11 ноябргача давом этади.
Краковда нима содир бўлди?
7 ноябрь куни маҳаллий вақт билан соат 15:00 (Тошкент вақти билан 19.00 - таҳр.) атрофида қуролланган шахс Краковнинг тарихий марказидаги Бош бозор майдонига автомобиль билан кириб, йўловчиларга қарата ўқ узган.
Ҳужум оқибатида тўрт аёл ва икки эркак ҳалок бўлди. Қурбонлар орасида Буюк Британия фуқароси ҳам бор.
Сўнгги маълумотларга кўра, 16 киши жароҳатланган. Улар орасида икки нафар полиция ходими ҳам бор. Жароҳат олган хорижликлар орасида Россия, Австрия, Германия, Португалия ва Буюк Британия фуқаролари борлиги аниқланган.
Ҳужум вақтида 1-йўналишдаги трамвайга ҳам ўқ теккан. Машинист кабинасининг ойнаси синган, бироқ трамвайдаги йўловчилар жабрланмаган.
Ҳужумчи қандай қўлга олинди?
Полиция гумонланувчини ҳодиса ҳақида биринчи хабар келганидан уч дақиқа ўтиб қуролли тўқнашувда яралаган ва қўлга олган.
Ҳужумчи 24 ёшли Польша фуқароси экани аниқланган. У ҳарбий услубдаги кийимда бўлган ва AR-15 туридаги милтиқдан фойдаланган. Автомобилидан бошқа қуроллар ва кўп миқдорда ўқ-дорилар топилган.
Гумонланувчи полиция билан отишмада жароҳат олиб, шифохонага ётқизилган. Унинг аҳволи оғир деб баҳоланмоқда.
Гумонланувчининг уйидан яна учта жасад топилди
Польша бош вазири Дональд Тускнинг маълум қилишича, Краковдан қарийб 200 километр узоқликдаги Островец-Свентокшиски шаҳрида гумонланувчининг уйидан икки аёл ва бир эркакнинг жасади топилган.
Дастлабки тахминларга кўра, улар гумонланувчининг яқин оила аъзолари бўлиши мумкин. Ҳозирча уларнинг ўлими қандай ҳолатда содир бўлгани аниқланмаган.
Уйда қуроллар бўлиши эҳтимоли туфайли бинога киришдан олдин дрон ёрдамида текширув ўтказилган. Атрофдаги аҳоли эвакуация қилинган.
Ҳужум сабаблари ўрганилмоқда
Польша бош вазири Дональд Туск воқеани террорчилик ҳаракати деб атади.
Ички ишлар вазири Марчин Кервиньскийнинг билдиришича, дастлабки маълумотлар гумонланувчи ўта ўнг радикал ғоялар таъсирида бўлганини кўрсатмоқда. Бироқ ҳужумнинг аниқ сабаблари ҳали тергов жараёнида ўрганилмоқда.
Текширувга полиция билан бирга Польша Ички хавфсизлик агентлиги ва Ҳарбий контрразведка хизмати ҳам жалб этилган.
Ҳодисадан сўнг Варшавада ҳам хавфсизлик чоралари кучайтирилди. Пойтахтнинг одамлар гавжум ҳудудларида қўшимча тўсиқлар ўрнатилиб, назорат кучайтирилди.