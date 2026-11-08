Ленинград вилоятида ўзбекистонлик жангчиларга бағишланган ёдгорлик очилди
© Администрация Кировского районаНа территории мемориального комплекса "Синявинские высоты" открыли памятную стелу "Воинам — уроженцам Узбекистана, участвовавшим в битве за Ленинград".
© Администрация Кировского района
Oбуна бўлиш
Ленинград вилоятида ўзбекистонлик жангчиларга стела очилди. Шароф Рашидов ҳам шаҳар учун Волхов фронтида жанг қилган.
ТОШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Россиянинг Ленинград вилоятидаги Синявино тепаликларида Ленинград учун жангларда қатнашган, Ўзбекистонда туғилган аскарлар хотирасига ёдгорлик стеласи очилди. Бу ҳақда Кировск муниципал округи маъмурияти хабар берди.
Маросимда Ўзбекистоннинг Санкт-Петербургдаги Бош консулхонаси, Ленинград вилояти ҳокимияти, ўзбек диаспораси ва жамоатчилик вакиллари иштирок этди.
Ёдгорликка ўзбек ва рус тилларида "Ленинград остонасида қаҳрамонлик кўрсатган ўзбек халқининг мард ўғлонлари шарафига" деган ёзув битилган.
© Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области.На территории мемориального комплекса "Синявинские высоты" открыли памятную стелу "Воинам — уроженцам Узбекистана, участвовавшим в битве за Ленинград".
На территории мемориального комплекса "Синявинские высоты" открыли памятную стелу "Воинам — уроженцам Узбекистана, участвовавшим в битве за Ленинград".
© Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области.
Стелани унинг муаллифи Родион Ким ва Санкт-Петербургдаги Ўзбек маданиятини қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш маркази раҳбари Неъматжон Мамажонов очди.
Шароф Рашидов ҳам Ленинград учун жанг қилган
Ленинград ҳимоясида қатнашган ўзбекистонликлар орасида кейинчалик Ўзбекистон ССРга узоқ йиллар раҳбарлик қилган Шароф Рашидов ҳам бор эди.
Шароф Рашидов жангларда кўрсатган жасорати учун Қизил Юлдуз орденлари, шунингдек, "Ленинград мудофааси учун" медали билан тақдирланган.
Синявино тепаликлари нима учун муҳим?
Санкт-Петербургдан тахминан 55 километр узоқликда жойлашган Синявино тепаликлари 1941–1944 йилларда Ленинград учун кечган энг шиддатли жанглар майдонларидан бири бўлган.
Бу ҳудудни эгаллаган немис қўшинлари Ленинградга олиб борувчи муҳим йўналишларни назорат қилган.
1943 йил январда совет қўшинлари "Искра" операциясини ўтказиб, 18 январь куни Ленинград қамалини ёриб ўтган.
Бедарак кетган ўзбекистонликлар хотираси
Ўзбекистоннинг янгиланган архив маълумотларига кўра, Иккинчи жаҳон уруши йилларида республикадан 1 млн 950 мингдан зиёд киши фронтга сафарбар этилган. Улардан 538 мингдан ортиғи ҳалок бўлган, 158 мингдан зиёди бедарак йўқолган.
Синявино тепаликларида 1975 йилдан буён Шон-шараф хиёбони ташкил этилиб, турли ҳудудлардан келган Ленинград ҳимоячиларига ёдгорликлар ўрнатиб келинмоқда.
Бу ерда ҳозир ҳам қидирув отрядлари фаолият юритиб, жангларда ҳалок бўлган ва дафн этилмай қолган аскарларнинг суяк қолдиқларини топмоқда.