https://sputniknews.uz/20261108/eaeu-mahsulot-china-marketpleys-61841740.html
ЕОИИ маҳсулотлари Хитой маркетплейсларига чиқарилади — янги келишув
ЕОИИ маҳсулотлари Хитой маркетплейсларига чиқарилади — янги келишув
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ ва Хитой 2028 йилгача савдо ҳамкорлиги йўл харитасини янгилади. Хитой маркетплейсларида ЕОИИ озиқ-овқат маҳсулотларини сотиш бўйича пилот лойиҳа келишилди. Cавдо 7 ойда қарийб 20 фоизга, қишлоқ хўжалиги экспорти 40 фоизга ўсди
2026-11-08T18:27+0500
2026-11-08T18:27+0500
2026-11-08T18:27+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
ҳамкорлик
савдо
электрон савдо
экспорт
импорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/08/61841572_0:135:1448:950_1920x0_80_0_0_292d17a714087019b34e02d2c75127cb.png
ТОШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Хитой озиқ-овқат маҳсулотларини Хитойнинг электрон савдо платформаларига чиқариш бўйича пилот лойиҳани амалга оширишга келишиб олди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси Савдо сиёсати департаменти директори ўринбосари Канат Олжабаев маълум қилди.Унинг таъкидлашича, Хитой ЕОИИнинг асосий ташқи савдо ҳамкори бўлиб қолмоқда. 2025 йилда унинг улуши Иттифоқ ташқи товар айирбошлашининг 36,2 фоизини ташкил этган. 2026 йилнинг январь–июль ойларида ўзаро савдо 19,7 фоизга ўсди.29 октябрь куни Хитойнинг Синдао шаҳрида ўтказилган қўшма комиссиянинг олтинчи йиғилишида томонлар 2028 йилгача мўлжалланган ҳамкорлик бўйича "йўл харитаси"ни янгилади.Ҳужжат қуйидаги йўналишларни қамраб олади:Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспорти 40 фоизга ошдиОлжабаевнинг айтишича, 2026 йилнинг дастлабки етти ойида ЕОИИдан Хитойга қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспорти 40 фоизга кўпайган.Экспорт қилинаётган маҳсулотлар орасида соя, ўсимлик мойлари, балиқ, нўхат ва гўшт маҳсулотлари бор."Ишлаб чиқарувчиларимизнинг озиқ-овқат маҳсулотларини Хитой электрон савдо платформаларига чиқариш бўйича пилот лойиҳани амалга оширишга келишиб олдик", — деди у.Темир йўл ташувларини рақамлаштиришТомонлар транспорт алоқаларини ривожлантириш ва божхона тартибларини соддалаштириш масалаларини ҳам муҳокама қилди.Жумладан, кўмир, ўғитлар ва халқ истеъмоли товарлари қоғозсиз ҳужжатлар билан ташилмоқда.Олжабаевнинг таъкидлашича, бу чоралар экспортчиларнинг Хитой бозорига чиқиш имкониятларини кенгайтиришга хизмат қилади.
https://sputniknews.uz/20260825/euea-bojxona-malumotlar-almashinuv-59961592.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/08/61841572_0:0:1448:1086_1920x0_80_0_0_682bbe0d7740d4c59d4135d6827e2317.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, еик, ҳамкорлик, савдо, электрон савдо, экспорт, импорт
еоии, еик, ҳамкорлик, савдо, электрон савдо, экспорт, импорт
ЕОИИ маҳсулотлари Хитой маркетплейсларига чиқарилади — янги келишув
ЕОИИ ва Хитой савдо ҳамкорлиги бўйича йўл харитасини янгилади. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспорти 40 фоизга ошди.
ТОШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik.
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Хитой озиқ-овқат маҳсулотларини Хитойнинг электрон савдо платформаларига чиқариш бўйича пилот лойиҳани амалга оширишга келишиб олди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси Савдо сиёсати департаменти директори ўринбосари Канат Олжабаев маълум қилди
.
Унинг таъкидлашича, Хитой ЕОИИнинг асосий ташқи савдо ҳамкори бўлиб қолмоқда. 2025 йилда унинг улуши Иттифоқ ташқи товар айирбошлашининг 36,2 фоизини ташкил этган. 2026 йилнинг январь–июль ойларида ўзаро савдо 19,7 фоизга ўсди.
Шунингдек, октябрь ойида ЕОИИ ва Хитой ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамкорлик тўғрисидаги битим кучга кирганига етти йил тўлди. Шу даврда товар айирбошлаш ҳажми икки баравардан зиёд ошган.
29 октябрь куни Хитойнинг Синдао шаҳрида ўтказилган қўшма комиссиянинг олтинчи йиғилишида томонлар 2028 йилгача мўлжалланган ҳамкорлик бўйича "йўл харитаси"ни янгилади.
Ҳужжат қуйидаги йўналишларни қамраб олади:
техник жиҳатдан тартибга солиш;
санитария-фитосанитария талаблари ва ветеринария назорати;
электрон савдо ва маркетплейсларга чиқиш;
транспорт, божхона тартибга солиш ва юк ташишни рақамлаштириш.
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспорти 40 фоизга ошди
Олжабаевнинг айтишича, 2026 йилнинг дастлабки етти ойида ЕОИИдан Хитойга қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспорти 40 фоизга кўпайган.
Экспорт қилинаётган маҳсулотлар орасида соя, ўсимлик мойлари, балиқ, нўхат ва гўшт маҳсулотлари бор.
"Ишлаб чиқарувчиларимизнинг озиқ-овқат маҳсулотларини Хитой электрон савдо платформаларига чиқариш бўйича пилот лойиҳани амалга оширишга келишиб олдик", — деди у.
Темир йўл ташувларини рақамлаштириш
Томонлар транспорт алоқаларини ривожлантириш ва божхона тартибларини соддалаштириш масалаларини ҳам муҳокама қилди.
Темир йўл ташувларини рақамлаштириш бўйича пилот лойиҳа доирасида Россия ва Хитой ўртасида электрон юкхатлар асосида дастлабки ташувлар бошланган.
Жумладан, кўмир, ўғитлар ва халқ истеъмоли товарлари қоғозсиз ҳужжатлар билан ташилмоқда.
Олжабаевнинг таъкидлашича, бу чоралар экспортчиларнинг Хитой бозорига чиқиш имкониятларини кенгайтиришга хизмат қилади.