ЕОИИ ва Хитой божхона маълумотлари алмашинувини тезлаштирмоқчи
ЕОИИ ва Хитой божхона маълумотлари алмашинувини тезлаштирмоқчи
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ ва Хитой божхона маълумотларини электрон алмашишни тезлаштиришга келишди. Ягона транзит тизими юкларни бир декларация ва кафолат асосида ташиш ҳамда навигация пломбалари билан кузатишни назарда тутади.
ТОШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ва Хитой божхона хизмати товарлар ҳаракати тўғрисидаги маълумотларни электрон алмашиш учун зарур ҳуқуқий ҳужжатларни қисқа муддатда келишиб олиш ниятини билдирди. Бу масала ЕИКнинг божхона ҳамкорлиги вазири Сергей Шкляев ва Хитой Бош божхона бошқармаси раҳбари Сунь Мэйцзюнь ўртасидаги учрашувда муҳокама қилинди, деб хабар берди комиссия матбуот хизмати.Томонлар ахборот алмашинувини амалда йўлга қўйиш учун сўнгги бир неча йил ичида илк бор экспертларнинг юзма-юз учрашувини ўтказишга келишди.Бундай алмашинув божхона назоратини тезлаштириш, товарлар ҳақидаги маълумотларни олдиндан текшириш ва ташқи савдо статистикасидаги тафовутларни камайтириш имконини бериши кутилмоқда.Шкляев Хитой томонига ЕОИИ ҳудудида Ягона божхона транзити тизимини жорий этиш жараёни ҳақида ҳам маълумот берди. ЕИК вазирининг таъкидлашича, тизим ЕОИИга кирмайдиган давлатлар учун ҳам очиқ. Маълумот учун, ЕИК Ўзбекистон билан ҳам товарлар ва транспорт воситалари ҳақида божхона маълумотларини алмашиш бўйича халқаро шартнома тайёрламоқда. Ҳужжат юқори даражада тайёр бўлиб, музокараларни 2026 йилнинг сентябрь–октябрь ойларида бошлаш режалаштирилган.
Ягона тизим юкларни бир декларация ва кафолат асосида ташиш, божхона назорати натижаларини ўзаро тан олиш ҳамда навигация пломбаларидан фойдаланишни кўзда тутади.
ТОШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ва Хитой божхона хизмати товарлар ҳаракати тўғрисидаги маълумотларни электрон алмашиш учун зарур ҳуқуқий ҳужжатларни қисқа муддатда келишиб олиш ниятини билдирди. Бу масала ЕИКнинг божхона ҳамкорлиги вазири Сергей Шкляев ва Хитой Бош божхона бошқармаси раҳбари Сунь Мэйцзюнь ўртасидаги учрашувда муҳокама қилинди, деб хабар берди комиссия матбуот хизмати.
Томонлар ахборот алмашинувини амалда йўлга қўйиш учун сўнгги бир неча йил ичида илк бор экспертларнинг юзма-юз учрашувини ўтказишга келишди.
Бундай алмашинув божхона назоратини тезлаштириш, товарлар ҳақидаги маълумотларни олдиндан текшириш ва ташқи савдо статистикасидаги тафовутларни камайтириш имконини бериши кутилмоқда.
Шкляев Хитой томонига ЕОИИ ҳудудида Ягона божхона транзити тизимини жорий этиш жараёни ҳақида ҳам маълумот берди.
Тизим ягона транзит декларацияси ва молиявий кафолатдан фойдаланиш, бошқа давлат божхонаси назорати натижаларини тан олиш ҳамда юкларни навигация пломбалари орқали кузатишни назарда тутади.
ЕИК вазирининг таъкидлашича, тизим ЕОИИга кирмайдиган давлатлар учун ҳам очиқ.
Маълумот учун, ЕИК Ўзбекистон билан ҳам товарлар ва транспорт воситалари ҳақида божхона маълумотларини алмашиш бўйича халқаро шартнома тайёрламоқда. Ҳужжат юқори даражада тайёр бўлиб, музокараларни 2026 йилнинг сентябрь–октябрь ойларида бошлаш режалаштирилган.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.