ЕОИИ ва Хитой "қоғозсиз" юк ташишни синаб кўради — ҳукумат раислари йиғилиши якунлари

ТОШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Чўлпонотада ўтган Евроосиё ҳукуматлараро кенгаши йиғилишида имзоланган учта битимдан ташқари, транспорт, озиқ-овқат хавфсизлиги, нефть бозори, рақобат ва иқлим сиёсатига оид қатор масалалар кўриб чиқилди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Аввал хабар қилинганидек, ЕОИИ давлатлари электрон савдо, брокер ва дилерларни бошқа аъзо давлатлар биржаларига киритиш ҳамда илмий унвонларни ўзаро тан олиш бўйича учта битим имзолади.Хитой билан қоғозсиз юк ташишЕОИИ ва Хитой темир йўлда юк ташишда қоғоз ҳужжатлардан воз кечишни синовдан ўтказиш босқичига ўтмоқда. 2025 йилда Россия ва Беларусь ўртасида юкларнинг 94 фоизи, Россия ва Қозоғистон ўртасида эса 81 фоизи электрон ташиш ҳужжатлари орқали расмийлаштирилган. Озиқ-овқат билан таъминлаш — 93,5 фоизЕИК маълумотига кўра, сўнгги беш йилда ЕОИИда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш 12,4 фоизга ўсган, ўзаро савдо қарийб икки баравар, экспорт эса 40 фоизга кўпайган. 2025 йилда Иттифоқнинг озиқ-овқат билан ўзини ўзи таъминлаш даражаси 93,5 фоизга етган.Ҳукумат раҳбарлари асосий қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан барқарор таъминлаш бўйича янги чоралар ишлаб чиқишни топширди.Нефть бозори ва рақобатЕОИИ давлатлари нефть ва нефть маҳсулотларининг умумий бозорларини шакллантириш бўйича халқаро шартнома ва ягона қоидаларни келишишни давом эттиради. ЕИК бу йўналишни интеграциянинг асосий устувор вазифаларидан бири деб атади.Шунингдек, 2025 йилда ЕИК трансчегаравий бозорларда рақобат қоидалари бузилиши бўйича 18 та мурожаатни кўриб чиққан ва 22 та товар бозорида рақобат ҳолатини баҳолаган.Евроосиё ҳукуматлараро кенгашининг навбатдаги йиғилиши 1–2 октябрь кунлари Минскда бўлиб ўтади.
Чўлпонотада транспорт, озиқ-овқат хавфсизлиги, нефть бозори, рақобат ва иқлим сиёсати бўйича янги вазифалар белгиланди.
ТОШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Чўлпонотада ўтган Евроосиё ҳукуматлараро кенгаши йиғилишида имзоланган учта битимдан ташқари, транспорт, озиқ-овқат хавфсизлиги, нефть бозори, рақобат ва иқлим сиёсатига оид қатор масалалар кўриб чиқилди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
Аввал хабар қилинганидек, ЕОИИ давлатлари электрон савдо, брокер ва дилерларни бошқа аъзо давлатлар биржаларига киритиш ҳамда илмий унвонларни ўзаро тан олиш бўйича учта битим имзолади.
Хитой билан қоғозсиз юк ташиш
ЕОИИ ва Хитой темир йўлда юк ташишда қоғоз ҳужжатлардан воз кечишни синовдан ўтказиш босқичига ўтмоқда. 2025 йилда Россия ва Беларусь ўртасида юкларнинг 94 фоизи, Россия ва Қозоғистон ўртасида эса 81 фоизи электрон ташиш ҳужжатлари орқали расмийлаштирилган.
Жорий йилда Россия ва Хитой ўртасида электрон юк хати асосида тажриба ташувлари ўтказилади. Бу товарларни етказиш вақти ва харажатларини қисқартиришга қаратилган.
Озиқ-овқат билан таъминлаш — 93,5 фоиз
ЕИК маълумотига кўра, сўнгги беш йилда ЕОИИда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш 12,4 фоизга ўсган, ўзаро савдо қарийб икки баравар, экспорт эса 40 фоизга кўпайган. 2025 йилда Иттифоқнинг озиқ-овқат билан ўзини ўзи таъминлаш даражаси 93,5 фоизга етган.
Ҳукумат раҳбарлари асосий қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан барқарор таъминлаш бўйича янги чоралар ишлаб чиқишни топширди.
Нефть бозори ва рақобат
ЕОИИ давлатлари нефть ва нефть маҳсулотларининг умумий бозорларини шакллантириш бўйича халқаро шартнома ва ягона қоидаларни келишишни давом эттиради. ЕИК бу йўналишни интеграциянинг асосий устувор вазифаларидан бири деб атади.
Шунингдек, 2025 йилда ЕИК трансчегаравий бозорларда рақобат қоидалари бузилиши бўйича 18 та мурожаатни кўриб чиққан ва 22 та товар бозорида рақобат ҳолатини баҳолаган.
Йиғилишда учинчи давлатларнинг иқлим ва углерод тартибга солиш чоралари ЕОИИ савдосига салбий таъсирини камайтириш бўйича таклифлар ҳам тақдим этилди.
Евроосиё ҳукуматлараро кенгашининг навбатдаги йиғилиши 1–2 октябрь кунлари Минскда бўлиб ўтади.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.