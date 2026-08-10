Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260810/eaeu-hukumat-raislar-yigilish-59608745.html
ЕОИИ ва Хитой "қоғозсиз" юк ташишни синаб кўради — ҳукумат раислари йиғилиши якунлари
ЕОИИ ва Хитой "қоғозсиз" юк ташишни синаб кўради — ҳукумат раислари йиғилиши якунлари
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ ва Хитой қоғозсиз темир йўл юк ташувларини синовдан ўтказади. Иттифоқда озиқ-овқат билан таъминланганлик 93,5 фоизга етди, умумий нефть бозори бўйича ишлар давом этади.
2026-08-10T17:59+0500
2026-08-10T17:59+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
савдо
рақамли технологиялар
нефть
хитой
транспорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0a/59608577_0:121:1401:909_1920x0_80_0_0_741b6e73de7d94a3649808a766115839.jpg
ТОШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Чўлпонотада ўтган Евроосиё ҳукуматлараро кенгаши йиғилишида имзоланган учта битимдан ташқари, транспорт, озиқ-овқат хавфсизлиги, нефть бозори, рақобат ва иқлим сиёсатига оид қатор масалалар кўриб чиқилди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Аввал хабар қилинганидек, ЕОИИ давлатлари электрон савдо, брокер ва дилерларни бошқа аъзо давлатлар биржаларига киритиш ҳамда илмий унвонларни ўзаро тан олиш бўйича учта битим имзолади.Хитой билан қоғозсиз юк ташишЕОИИ ва Хитой темир йўлда юк ташишда қоғоз ҳужжатлардан воз кечишни синовдан ўтказиш босқичига ўтмоқда. 2025 йилда Россия ва Беларусь ўртасида юкларнинг 94 фоизи, Россия ва Қозоғистон ўртасида эса 81 фоизи электрон ташиш ҳужжатлари орқали расмийлаштирилган. Озиқ-овқат билан таъминлаш — 93,5 фоизЕИК маълумотига кўра, сўнгги беш йилда ЕОИИда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш 12,4 фоизга ўсган, ўзаро савдо қарийб икки баравар, экспорт эса 40 фоизга кўпайган. 2025 йилда Иттифоқнинг озиқ-овқат билан ўзини ўзи таъминлаш даражаси 93,5 фоизга етган.Ҳукумат раҳбарлари асосий қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан барқарор таъминлаш бўйича янги чоралар ишлаб чиқишни топширди.Нефть бозори ва рақобатЕОИИ давлатлари нефть ва нефть маҳсулотларининг умумий бозорларини шакллантириш бўйича халқаро шартнома ва ягона қоидаларни келишишни давом эттиради. ЕИК бу йўналишни интеграциянинг асосий устувор вазифаларидан бири деб атади.Шунингдек, 2025 йилда ЕИК трансчегаравий бозорларда рақобат қоидалари бузилиши бўйича 18 та мурожаатни кўриб чиққан ва 22 та товар бозорида рақобат ҳолатини баҳолаган.Евроосиё ҳукуматлараро кенгашининг навбатдаги йиғилиши 1–2 октябрь кунлари Минскда бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20260809/eaeu-uch-bitim-59582677.html
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0a/59608577_63:0:1275:909_1920x0_80_0_0_bfbc96e9a5bc69d1c7c7875cfbcdb3aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, савдо, рақамли технологиялар, нефть, хитой, транспорт
еоии, еик, савдо, рақамли технологиялар, нефть, хитой, транспорт

ЕОИИ ва Хитой "қоғозсиз" юк ташишни синаб кўради — ҳукумат раислари йиғилиши якунлари

17:59 10.08.2026
© Пресс-служба ЕИКЗаседания Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате
Заседания Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.08.2026
© Пресс-служба ЕИК
Oбуна бўлиш
Чўлпонотада транспорт, озиқ-овқат хавфсизлиги, нефть бозори, рақобат ва иқлим сиёсати бўйича янги вазифалар белгиланди.
ТОШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Чўлпонотада ўтган Евроосиё ҳукуматлараро кенгаши йиғилишида имзоланган учта битимдан ташқари, транспорт, озиқ-овқат хавфсизлиги, нефть бозори, рақобат ва иқлим сиёсатига оид қатор масалалар кўриб чиқилди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
Аввал хабар қилинганидек, ЕОИИ давлатлари электрон савдо, брокер ва дилерларни бошқа аъзо давлатлар биржаларига киритиш ҳамда илмий унвонларни ўзаро тан олиш бўйича учта битим имзолади.
Хитой билан қоғозсиз юк ташиш
ЕОИИ ва Хитой темир йўлда юк ташишда қоғоз ҳужжатлардан воз кечишни синовдан ўтказиш босқичига ўтмоқда. 2025 йилда Россия ва Беларусь ўртасида юкларнинг 94 фоизи, Россия ва Қозоғистон ўртасида эса 81 фоизи электрон ташиш ҳужжатлари орқали расмийлаштирилган.
Жорий йилда Россия ва Хитой ўртасида электрон юк хати асосида тажриба ташувлари ўтказилади. Бу товарларни етказиш вақти ва харажатларини қисқартиришга қаратилган.
Озиқ-овқат билан таъминлаш — 93,5 фоиз
ЕИК маълумотига кўра, сўнгги беш йилда ЕОИИда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш 12,4 фоизга ўсган, ўзаро савдо қарийб икки баравар, экспорт эса 40 фоизга кўпайган. 2025 йилда Иттифоқнинг озиқ-овқат билан ўзини ўзи таъминлаш даражаси 93,5 фоизга етган.
Ҳукумат раҳбарлари асосий қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан барқарор таъминлаш бўйича янги чоралар ишлаб чиқишни топширди.
Нефть бозори ва рақобат
ЕОИИ давлатлари нефть ва нефть маҳсулотларининг умумий бозорларини шакллантириш бўйича халқаро шартнома ва ягона қоидаларни келишишни давом эттиради. ЕИК бу йўналишни интеграциянинг асосий устувор вазифаларидан бири деб атади.
Шунингдек, 2025 йилда ЕИК трансчегаравий бозорларда рақобат қоидалари бузилиши бўйича 18 та мурожаатни кўриб чиққан ва 22 та товар бозорида рақобат ҳолатини баҳолаган.
Йиғилишда учинчи давлатларнинг иқлим ва углерод тартибга солиш чоралари ЕОИИ савдосига салбий таъсирини камайтириш бўйича таклифлар ҳам тақдим этилди.
Евроосиё ҳукуматлараро кенгашининг навбатдаги йиғилиши 1–2 октябрь кунлари Минскда бўлиб ўтади.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Заседание Евразийского межправительственного совета - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.08.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Чўлпонотада ЕОИИ давлатлари учта муҳим битим имзолади
9 Август, 13:42
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0