Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260809/eaeu-uch-bitim-59582677.html
Чўлпонотада ЕОИИ давлатлари учта муҳим битим имзолади
Чўлпонотада ЕОИИ давлатлари учта муҳим битим имзолади
Sputnik Ўзбекистон
Чўлпонотадаги ЕОИИ ҳукуматлараро кенгашида учта халқаро битим имзоланди. Йиғилишда Михаил Мишустин, Никол Пашинян, Олжас Бектенов ва бошқа ҳукумат раҳбарлари қатнашди.
2026-08-09T13:42+0500
2026-08-10T17:34+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
шартнома
михаил мишустин
никол пашинян
абдулла арипов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/09/59582512_183:294:1276:909_1920x0_80_0_0_9ad5688bae65e4ec62001c2f6c85fd11.jpg
ТОШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. 6–7 август кунлари Чўлпонотада Евроосиё ҳукуматлараро кенгашининг мажлиси бўлиб ўтди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Унда Россия бош вазири Михаил Мишустин, Арманистон бош вазири Никол Пашинян, Беларусь бош вазири Александр Турчин, Қозоғистон бош вазири Олжас Бектенов ва Қирғизистон Вазирлар Маҳкамаси раиси Одилбек Қосималиев иштирок этди. Ўзбекистондан бош вазир Абдулла Арипов кузатувчи давлат вакили сифатида қатнашди.Йиғилиш якунида учта халқаро битим имзоланди.Биринчиси — электрон савдо тўғрисидаги битим. У ЕОИИ мамлакатларида онлайн савдонинг умумий қоидаларини шакллантириш, истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва давлатлар ўртасида электрон савдони соддалаштиришга қаратилган.Иккинчи битим брокер ва дилерларга ЕОИИнинг бошқа давлатларидаги биржаларда ташкил этилган савдоларда иштирок этиш имконини беради. Бу аъзо давлатларнинг молия бозорларини ўзаро яқинлаштиришга хизмат қилиши кутилмоқда.Учинчи ҳужжат илмий унвонларни ўзаро тан олишга оид. Битим ЕОИИ давлатларидан бирида берилган илмий унвонни бошқа аъзо мамлакатларда тан олиш жараёнини енгиллаштиради.Кенгашнинг навбатдаги йиғилиши 1–2 октябрь кунлари Минскда ўтказилади.
https://sputniknews.uz/20260806/kyrgyzstan-russia-bitimlar-59533693.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/09/59582512_204:99:1284:909_1920x0_80_0_0_a990ccdac077aed4fd2d393e79c24814.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, шартнома, михаил мишустин, никол пашинян, абдулла арипов
еоии, еик, шартнома, михаил мишустин, никол пашинян, абдулла арипов

Чўлпонотада ЕОИИ давлатлари учта муҳим битим имзолади

13:42 09.08.2026 (янгиланди: 17:34 10.08.2026)
© пресс-служба ЕИКЗаседание Евразийского межправительственного совета
Заседание Евразийского межправительственного совета - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.08.2026
© пресс-служба ЕИК
Oбуна бўлиш
Ҳукумат раҳбарлари электрон савдо, биржа бозори ва илмий унвонларни ўзаро тан олиш бўйича келишувларга эришди.
ТОШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. 6–7 август кунлари Чўлпонотада Евроосиё ҳукуматлараро кенгашининг мажлиси бўлиб ўтди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
Унда Россия бош вазири Михаил Мишустин, Арманистон бош вазири Никол Пашинян, Беларусь бош вазири Александр Турчин, Қозоғистон бош вазири Олжас Бектенов ва Қирғизистон Вазирлар Маҳкамаси раиси Одилбек Қосималиев иштирок этди. Ўзбекистондан бош вазир Абдулла Арипов кузатувчи давлат вакили сифатида қатнашди.
Йиғилиш якунида учта халқаро битим имзоланди.
Биринчиси — электрон савдо тўғрисидаги битим. У ЕОИИ мамлакатларида онлайн савдонинг умумий қоидаларини шакллантириш, истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва давлатлар ўртасида электрон савдони соддалаштиришга қаратилган.
Иккинчи битим брокер ва дилерларга ЕОИИнинг бошқа давлатларидаги биржаларда ташкил этилган савдоларда иштирок этиш имконини беради. Бу аъзо давлатларнинг молия бозорларини ўзаро яқинлаштиришга хизмат қилиши кутилмоқда.
Учинчи ҳужжат илмий унвонларни ўзаро тан олишга оид. Битим ЕОИИ давлатларидан бирида берилган илмий унвонни бошқа аъзо мамлакатларда тан олиш жараёнини енгиллаштиради.
Кенгашнинг навбатдаги йиғилиши 1–2 октябрь кунлари Минскда ўтказилади.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
VIII Кыргызско-Российский экономический форум - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.08.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ доирасидаги кооперация: Қирғизистон ва Россия 800 млн долларлик битимлар тузди
6 Август, 17:02
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0