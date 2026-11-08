https://sputniknews.uz/20261108/bekobodda-ozmetkombinat-reportaj-61842503.html
Бекободда пўлат қандай ишлаб чиқарилади — "Ўзметкомбинат"дан репортаж
Бекободда пўлат қандай ишлаб чиқарилади — "Ўзметкомбинат"дан репортаж
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Бекободдаги "Ўзметкомбинат"нинг янги қуюв-прокатлаш мажмуасида пўлат қандай ишлаб чиқарилади? 120 метрли туннель печ, йилига 1 миллион тонна маҳсулот қуввати, ёш мутахассислар ва Россия билан таълим ҳамкорлиги — видеорепортажда.
2026-11-08T21:19+0500
2026-11-08T21:19+0500
2026-11-08T21:21+0500
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металлом
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ТОШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Бекободдаги "Ўзметкомбинат"да пўлат қандай эритилиши ва листга айлантирилиши Sputnik видеолавҳасида кўрсатилди. Корхонадаги янги қуюв-прокатлаш мажмуаси 2026 йил июлида ишга туширилган.Мажмуа тўлиқ қувватга чиққач, йилига 1 миллион тонна, 8 трлн сўмлик иссиқ прокатланган пўлат лист ишлаб чиқариши ва 1200 та иш ўрни яратиши кутилмоқда. Маҳсулот Тошкент ва Самарқанд металлургия заводларининг эҳтиёжини қондиришга мўлжалланган.Аввало металл электр ёйли печда эритилади, сўнг махсус агрегатда унинг кимёвий таркиби белгиланган меъёрга етказилади. Вакуум-дегазаторда газлардан тозаланган пўлат узлуксиз қуйиш ускунасида сляб — ярим тайёр маҳсулотга айлантирилади. У кейин қиздирилиб, прокатлаш дастгоҳига узатилади.Бу технология машинасозлик ва автомобилсозлик учун зарур бўлган турли хил кам углеродли пўлат ишлаб чиқариш имконини беради.Бекободлик 30 ёшли мутахассис Москва пўлат ва қотишмалар институтида ўқиган. Фаолиятини таъмирловчи чилангар сифатида бошлаб, янги мажмуада участка бошлиғигача кўтарилган.Комбинат кадрлар тайёрлаш учун 10 та олийгоҳ билан меморандум имзолаган. Россиянинг Пермь политехника университети билан келишувда эса ходимларни масофавий ўқитиш учун 500 та грант кўзда тутилган.
https://sputniknews.uz/20260119/uzmetkombinat-yangi-majmua-54969383.html
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иқтисод, россия, видео, ўзбекистон, корхона, бекобод тумани, металлургия, металлом
иқтисод, россия, видео, ўзбекистон, корхона, бекобод тумани, металлургия, металлом
Бекободда пўлат қандай ишлаб чиқарилади — "Ўзметкомбинат"дан репортаж
21:19 08.11.2026 (янгиланди: 21:21 08.11.2026)
Эксклюзив
Бекободдаги "Ўзметкомбинат"да пўлат 120 метрли туннель печда қиздирилади. Янги мажмуа иши ва мутахассислар ҳақида — видеода.
ТОШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik.
Бекободдаги "Ўзметкомбинат"да пўлат қандай эритилиши ва листга айлантирилиши Sputnik
видеолавҳасида кўрсатилди. Корхонадаги янги қуюв-прокатлаш мажмуаси 2026 йил июлида ишга туширилган.
Мажмуа тўлиқ қувватга чиққач, йилига 1 миллион тонна, 8 трлн сўмлик иссиқ прокатланган пўлат лист ишлаб чиқариши ва 1200 та иш ўрни яратиши кутилмоқда. Маҳсулот Тошкент ва Самарқанд металлургия заводларининг эҳтиёжини қондиришга мўлжалланган.
Аввало металл электр ёйли печда эритилади, сўнг махсус агрегатда унинг кимёвий таркиби белгиланган меъёрга етказилади. Вакуум-дегазаторда газлардан тозаланган пўлат узлуксиз қуйиш ускунасида сляб — ярим тайёр маҳсулотга айлантирилади. У кейин қиздирилиб, прокатлаш дастгоҳига узатилади.
Бу технология машинасозлик ва автомобилсозлик учун зарур бўлган турли хил кам углеродли пўлат ишлаб чиқариш имконини беради.
"Ёнимизда узунлиги 120 метр бўлган туннель печи жойлашган. У бешта зонадан иборат. Ҳар бирида ҳароратни алоҳида созлашимиз мумкин", — деди участка бошлиғи Эркинжон Маматқулов.
Бекободлик 30 ёшли мутахассис Москва пўлат ва қотишмалар институтида ўқиган. Фаолиятини таъмирловчи чилангар сифатида бошлаб, янги мажмуада участка бошлиғигача кўтарилган.
Комбинат кадрлар тайёрлаш учун 10 та олийгоҳ билан меморандум имзолаган. Россиянинг Пермь политехника университети билан келишувда эса ходимларни масофавий ўқитиш учун 500 та грант кўзда тутилган.