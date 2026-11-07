https://sputniknews.uz/20261107/toshkent-isitish-mavsumi-61811947.html
Тошкентда иситиш мавсуми қачон бошланиши маълум бўлди
Тошкентда иситиш мавсуми қачон бошланиши маълум бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда 2026−2027 йилги иситиш мавсуми 9 ноябрдан бошланади. Дастлаб мактаблар, боғчалар, шифохоналар ва бошқа ижтимоий соҳа объектларига иссиқлик берилади. Шу кундан бошлаб кўп квартирали турар жой биноларини ҳам иситиш тизимига улаш ишлари бошланади.
2026-11-07T09:18+0500
2026-11-07T09:18+0500
2026-11-07T09:19+0500
жамият
тошкент
иситиш тизими
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0b/33763514_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_071aed4ac7f5d63420466f87ecb93963.jpg
ТОШКЕНТ, 7ноя — Sputnik. Тошкентда 2026−2027 йилги иситиш мавсуми 9 ноябрдан бошланади. Бу ҳақда пойтахт ҳокимлиги матбуот хизмати маълум қилди.Дастлаб мактаблар, боғчалар, шифохоналар ва бошқа ижтимоий соҳа объектларига иссиқлик берилади. Шу кундан бошлаб кўп квартирали турар жой биноларини ҳам иситиш тизимига улаш ишлари бошланади.Иссиқлик таъминоти босқичма-босқич йўлга қўйилади. Иситиш учун тўлов эса хизмат амалда уланган кундан бошлаб ҳисобланади. Уланиш санаси бошқарув компанияси томонидан имзоланган икки томонлама далолатномада қайд этилади.Хонадонда иссиқлик бир маромда тақсимланмаса, аҳолига уйга хизмат кўрсатувчи бошқарув компаниясига мурожаат қилиш тавсия этилади. Чунки бино ичидаги иссиқлик тақсимоти ва ички тизимларнинг соз ишлаши бошқарув ташкилоти масъулиятига киради.Иссиқлик тармоқларида авария юзага келган тақдирда “Veolia Energy Tashkent” компаниясининг 1347 ёки (71) 200−00−56 рақамларига қўнғироқ қилиш мумкин. Шунингдек, @vet_pokazaniya_bot Telegram-боти орқали ҳам мурожаат юбориш мумкин. Бот ҳафтанинг барча кунлари, сутка давомида мурожаатларни қабул қилади.Ўзгидромет маълумотларига кўра, 9 ноябрь куни шимолий ҳудудларда, 10−12 ноябрь кунлари эса мамлакатнинг қолган қисмида об-ҳаво кескин ўзгаради. Ёмғир ёғади, айрим жойларда кучли бўлади. Тунда ҳарорат 0…+5 даражагача, шимолда −2…−7 даражагача, кундузи +7…+12 даражагача пасаяди.
https://sputniknews.uz/20261030/ehtiyojmand-oilalar-moddiy-yordam-61613768.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0b/33763514_366:170:2786:1985_1920x0_80_0_0_2946238ac52f5b4a13f6dacec52ab198.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, тошкент, иситиш тизими
жамият, тошкент, иситиш тизими
Тошкентда иситиш мавсуми қачон бошланиши маълум бўлди
09:18 07.11.2026 (янгиланди: 09:19 07.11.2026)
Дастлаб ижтимоий соҳа объектлари ва кўп квартирали уйларга иссиқлик берилади. Иситиш учун тўлов хизмат амалда уланган кундан бошлаб ҳисобланади.
ТОШКЕНТ, 7ноя — Sputnik.
Тошкентда 2026−2027 йилги иситиш мавсуми 9 ноябрдан бошланади. Бу ҳақда пойтахт ҳокимлиги матбуот хизмати маълум қилди
.
Дастлаб мактаблар, боғчалар, шифохоналар ва бошқа ижтимоий соҳа объектларига иссиқлик берилади. Шу кундан бошлаб кўп квартирали турар жой биноларини ҳам иситиш тизимига улаш ишлари бошланади.
Иссиқлик таъминоти босқичма-босқич йўлга қўйилади. Иситиш учун тўлов эса хизмат амалда уланган кундан бошлаб ҳисобланади. Уланиш санаси бошқарув компанияси томонидан имзоланган икки томонлама далолатномада қайд этилади.
Хонадонда иссиқлик бир маромда тақсимланмаса, аҳолига уйга хизмат кўрсатувчи бошқарув компаниясига мурожаат қилиш тавсия этилади. Чунки бино ичидаги иссиқлик тақсимоти ва ички тизимларнинг соз ишлаши бошқарув ташкилоти масъулиятига киради.
Иссиқлик тармоқларида авария юзага келган тақдирда “Veolia Energy Tashkent” компаниясининг 1347 ёки (71) 200−00−56 рақамларига қўнғироқ қилиш мумкин. Шунингдек, @vet_pokazaniya_bot
Telegram-боти орқали ҳам мурожаат юбориш мумкин. Бот ҳафтанинг барча кунлари, сутка давомида мурожаатларни қабул қилади.
Ўзгидромет маълумотларига кўра, 9 ноябрь куни шимолий ҳудудларда, 10−12 ноябрь кунлари эса мамлакатнинг қолган қисмида об-ҳаво кескин ўзгаради. Ёмғир ёғади, айрим жойларда кучли бўлади. Тунда ҳарорат 0…+5 даражагача, шимолда −2…−7 даражагача, кундузи +7…+12 даражагача пасаяди.