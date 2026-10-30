https://sputniknews.uz/20261030/ehtiyojmand-oilalar-moddiy-yordam-61613768.html
Иситиш мавсумида айрим эҳтиёжманд оилаларга 1 млн сўмдан берилади
Иситиш мавсумида айрим эҳтиёжманд оилаларга 1 млн сўмдан берилади
Sputnik Ўзбекистон
Фармонга кўра, 2026/2027 йилги иситиш мавсумида 2026 йил ноябрь ойида қуйидагиларга 1 млн сўмдан бир марталик моддий ёрдам ажратилади: Ижтимоий реестрга киритилган оилаларга; “маҳалла еттилиги” хулосаси асосида реестрга киритилмаган, бироқ ижтимоий-иқтисодий ҳолати бўйича Реестрга киритиш мезонларига мос келадиган оилаларга, жумладан: оиладаги жон бошига даромади минимал истеъмол харажатларининг 2 бараваридан ошмайдиган оилаларга.
2026-10-30T10:42+0500
2026-10-30T10:42+0500
2026-10-30T10:42+0500
жамият
ўзбекистон
бир марталик ёрдам пули
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1a/57872315_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_ae36bf02e2f58e537a570d078540b00f.jpg
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Ўзбекистонда иситиш мавсумида айим эҳтиёжманд оилаларга 1 миллион сўмдан моддий ёрдам берилади. Бу президентнинг “Ёқилғи-энергетика соҳасида бозор тамойилларига ўтиш жараёнида аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармонида кўзда тутилган.Фармонга кўра, 2026/2027 йилги иситиш мавсумида 2026 йил ноябрь ойида қуйидагиларга 1 млн сўмдан бир марталик моддий ёрдам ажратилади:
https://sputniknews.uz/20261014/isitish-issiq-suv-tariflari-61166667.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1a/57872315_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_26e4240ca2e8a8f22e03ca28c2dbd7c1.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, бир марталик ёрдам пули
жамият, ўзбекистон, бир марталик ёрдам пули
Иситиш мавсумида айрим эҳтиёжманд оилаларга 1 млн сўмдан берилади
Бир марталик моддий ёрдамни бериш ноябрда бошланади.
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik.
Ўзбекистонда иситиш мавсумида айим эҳтиёжманд оилаларга 1 миллион сўмдан моддий ёрдам берилади. Бу президентнинг “Ёқилғи-энергетика соҳасида бозор тамойилларига ўтиш жараёнида аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармонида кўзда тутилган.
Фармонга кўра, 2026/2027 йилги иситиш мавсумида 2026 йил ноябрь ойида қуйидагиларга 1 млн сўмдан бир марталик моддий ёрдам ажратилади:
Ижтимоий реестрга киритилган оилаларга;
“маҳалла еттилиги” хулосаси асосида реестрга киритилмаган, бироқ ижтимоий-иқтисодий ҳолати бўйича Реестрга киритиш мезонларига мос келадиган оилаларга, жумладан:
оиладаги жон бошига даромади минимал истеъмол харажатларининг 2 бараваридан ошмайдиган оилаларга;
марказлаштирилган иситиш тизимига уланган кўп қаватли уйларда яшовчи оилаларга. Бунда мазкур оилаларнинг ҳар бир аъзосига тўғри келадиган ўртача ойлик даромади Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятларда минимал истеъмол харажатларининг 2 бараваридан ҳамда Тошкент шаҳрида 3 бараваридан ошмаслиги лозим;
барқарор иш ўринларини яратиш ва аҳоли даромадларини ошириш бўйича туман (шаҳар) штаблари қарорига мувофиқ ҳар бир оила аъзосига тўғри келадиган ўртача ойлик даромади юқорида назарда тутилган мезонлардан ошган айрим эҳтиёжманд оилаларга;
ўзгалар парваришига муҳтож бўлган ёлғиз яшовчи ҳамда ёлғиз кексалар ва ногиронлиги бўлган шахсларнинг реестридаги фуқароларга, шунингдек, етим ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар яшаётган оилаларга.