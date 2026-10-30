Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261030/ehtiyojmand-oilalar-moddiy-yordam-61613768.html
Иситиш мавсумида айрим эҳтиёжманд оилаларга 1 млн сўмдан берилади
Иситиш мавсумида айрим эҳтиёжманд оилаларга 1 млн сўмдан берилади
Sputnik Ўзбекистон
Фармонга кўра, 2026/2027 йилги иситиш мавсумида 2026 йил ноябрь ойида қуйидагиларга 1 млн сўмдан бир марталик моддий ёрдам ажратилади: Ижтимоий реестрга киритилган оилаларга; “маҳалла еттилиги” хулосаси асосида реестрга киритилмаган, бироқ ижтимоий-иқтисодий ҳолати бўйича Реестрга киритиш мезонларига мос келадиган оилаларга, жумладан: оиладаги жон бошига даромади минимал истеъмол харажатларининг 2 бараваридан ошмайдиган оилаларга.
2026-10-30T10:42+0500
2026-10-30T10:42+0500
жамият
ўзбекистон
бир марталик ёрдам пули
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1a/57872315_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_ae36bf02e2f58e537a570d078540b00f.jpg
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Ўзбекистонда иситиш мавсумида айим эҳтиёжманд оилаларга 1 миллион сўмдан моддий ёрдам берилади. Бу президентнинг “Ёқилғи-энергетика соҳасида бозор тамойилларига ўтиш жараёнида аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармонида кўзда тутилган.Фармонга кўра, 2026/2027 йилги иситиш мавсумида 2026 йил ноябрь ойида қуйидагиларга 1 млн сўмдан бир марталик моддий ёрдам ажратилади:
https://sputniknews.uz/20261014/isitish-issiq-suv-tariflari-61166667.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1a/57872315_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_26e4240ca2e8a8f22e03ca28c2dbd7c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, бир марталик ёрдам пули
жамият, ўзбекистон, бир марталик ёрдам пули

Иситиш мавсумида айрим эҳтиёжманд оилаларга 1 млн сўмдан берилади

10:42 30.10.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов Узбекский сум
Узбекский сум - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.10.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Бир марталик моддий ёрдамни бериш ноябрда бошланади.
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Ўзбекистонда иситиш мавсумида айим эҳтиёжманд оилаларга 1 миллион сўмдан моддий ёрдам берилади. Бу президентнинг “Ёқилғи-энергетика соҳасида бозор тамойилларига ўтиш жараёнида аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармонида кўзда тутилган.
Фармонга кўра, 2026/2027 йилги иситиш мавсумида 2026 йил ноябрь ойида қуйидагиларга 1 млн сўмдан бир марталик моддий ёрдам ажратилади:
Ижтимоий реестрга киритилган оилаларга;
“маҳалла еттилиги” хулосаси асосида реестрга киритилмаган, бироқ ижтимоий-иқтисодий ҳолати бўйича Реестрга киритиш мезонларига мос келадиган оилаларга, жумладан:
оиладаги жон бошига даромади минимал истеъмол харажатларининг 2 бараваридан ошмайдиган оилаларга;
марказлаштирилган иситиш тизимига уланган кўп қаватли уйларда яшовчи оилаларга. Бунда мазкур оилаларнинг ҳар бир аъзосига тўғри келадиган ўртача ойлик даромади Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятларда минимал истеъмол харажатларининг 2 бараваридан ҳамда Тошкент шаҳрида 3 бараваридан ошмаслиги лозим;
барқарор иш ўринларини яратиш ва аҳоли даромадларини ошириш бўйича туман (шаҳар) штаблари қарорига мувофиқ ҳар бир оила аъзосига тўғри келадиган ўртача ойлик даромади юқорида назарда тутилган мезонлардан ошган айрим эҳтиёжманд оилаларга;
ўзгалар парваришига муҳтож бўлган ёлғиз яшовчи ҳамда ёлғиз кексалар ва ногиронлиги бўлган шахсларнинг реестридаги фуқароларга, шунингдек, етим ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар яшаётган оилаларга.
Кошка у батареи в московской квартире. Отопительный сезон в Москве начался 13 сентября. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.10.2026
Ўзбекистонда иситиш ва иссиқ сув тарифлари оширилиши мумкин
14 Октябр, 10:01
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0