https://sputniknews.uz/20261014/isitish-issiq-suv-tariflari-61166667.html
Ўзбекистонда иситиш ва иссиқ сув тарифлари оширилиши мумкин
Ўзбекистонда иситиш ва иссиқ сув тарифлари оширилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги Ўзбекистонда иситиш ва иссиқ сув тарифларини 2026 йил 1 ноябрдан оширишни таклиф қилди. Тошкентда хизматлар нархи 30 фоизга кўтарилиши мумкин: иситиш — бир квадрат метр учун суткасига 314 сўмгача, иссиқ сув эса бир куб метр учун 11 607 сўмгача.
2026-10-14T10:01+0500
2026-10-14T10:01+0500
2026-10-14T10:01+0500
жамият
ўзбекистон
иситиш тизими
сув
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0b/33763514_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_071aed4ac7f5d63420466f87ecb93963.jpg
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Ўзбекистонда аҳоли учун иситиш ва иссиқ сув таъминоти тарифларини 2026 йил 1 ноябрдан ошириш режалаштирилмоқда. Бу жамоатчилик муҳокамасига қўйилган ҳукумат қарори лойиҳасида назарда тутилган.Шу билан бирга, 2028 йил 1 январдан бошлаб Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги ҳамда Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг таклифларига асосан аҳолига кўрсатиладиган марказлашган иссиқлик таъминоти хизматлари тарифлари ҳар йили 1 майдан бир маротаба йиллик инфляция даражасидан келиб чиққан ҳолда 10 фоиздан юқори бўлмаган миқдорда индексация қилиб бориш кўзда тутилмоқда.Лойиҳага кўра, 1 ноябрдан "Veolia Energy Tashkent" истеъмолчилари учун ҚҚС билан қуйидаги тарифлар таклиф этилмоқда:Умумий душхонали ётоқхоналарда яшовчилар учун иссиқ сув тарифи бир киши учун ойига 33 720 сўм этиб белгиланиши таклиф қилинмоқда. Бу оширувчи коэффициентсиз тарифга нисбатан 30 фоизга кўп.Тошкентда тарифлар сўнгги марта 2025 йил 12 ноябрда оширилган.
https://sputniknews.uz/20261014/ehtiyojmand-oilalar-61165870.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0b/33763514_366:170:2786:1985_1920x0_80_0_0_2946238ac52f5b4a13f6dacec52ab198.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, иситиш тизими, сув
жамият, ўзбекистон, иситиш тизими, сув
Ўзбекистонда иситиш ва иссиқ сув тарифлари оширилиши мумкин
Тошкентда хизматлар нархи 30 фоизга кўтарилиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik.
Ўзбекистонда аҳоли учун иситиш ва иссиқ сув таъминоти тарифларини 2026 йил 1 ноябрдан ошириш режалаштирилмоқда. Бу жамоатчилик муҳокамасига қўйилган ҳукумат қарори лойиҳасида назарда тутилган
.
Шу билан бирга, 2028 йил 1 январдан бошлаб Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги ҳамда Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг таклифларига асосан аҳолига кўрсатиладиган марказлашган иссиқлик таъминоти хизматлари тарифлари ҳар йили 1 майдан бир маротаба йиллик инфляция даражасидан келиб чиққан ҳолда 10 фоиздан юқори бўлмаган миқдорда индексация қилиб бориш кўзда тутилмоқда.
Лойиҳага кўра, 1 ноябрдан "Veolia Energy Tashkent" истеъмолчилари учун ҚҚС билан қуйидаги тарифлар таклиф этилмоқда:
Иссиқлик энергияси — 1 Гкал учун 203 636 сўм (30 фоизга ошади; ҳозир — 156 643 сўм).
Иситиш — иситиладиган майдоннинг 1 кв. метри учун суткасига 314 сўм (30 фоизга ошади; ҳозир — 241,44 сўм).
Ҳисоблагич бўйича иссиқ сув — 1 куб метр учун 11 607 сўм (30 фоизга ошади; ҳозир — 8 928,67 сўм).
Ҳисоблагичсиз иссиқ сув — бир киши учун ойига 45 330 сўм (амалдаги тарифга нисбатан 30 фоизга ошади; 1,5 оширувчи коэффициент ҳисобга олинмаган).
Умумий душхонали ётоқхоналарда яшовчилар учун иссиқ сув тарифи бир киши учун ойига 33 720 сўм этиб белгиланиши таклиф қилинмоқда. Бу оширувчи коэффициентсиз тарифга нисбатан 30 фоизга кўп.
Тошкентда тарифлар сўнгги марта 2025 йил 12 ноябрда оширилган.