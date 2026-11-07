Сув омборлари атрофида туризм объектларини ташкил этиш тартиби белгиланди
© Sputnik / Бахром ХатамовЯккатут — тихий рай у берегов Чарвака
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Туризм хизматларини ташкил этишда рақамли хариталар, онлайн брон қилиш тизимлари жорий этилади.
ТОШКЕНТ, 7ноя — Sputnik. Ўзбекистонда сув омборлари ва уларга туташ ҳудудлардаги бўш ер участкаларида туризм хизматлари ташкил этилади. Ҳукуматнинг 5 ноябрдаги қарори билан тегишли низом таслиқланди.
Низом сув омборлари ва уларга туташ ҳудудлардаги бўш турган қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ер участкаларида туризм хизматларини ташкил этиш, туристик ва рекреация объектларини жойлаштириш тартибини белгилайди.
Низомга кўра, бунда туризм хизматларини ташкил этиш қуйидаги мажбурий талаблар асосида йўлга қўйилади:
- қутқарув хизматини ташкил этиш ёки профессионал қутқарув тузилмалари билан шартнома асосида навбатчилик хизматини йўлга қўйиш;
- кичик ҳажмли кемалар ва улар турадиган базалардан (иншоотлардан) хавфсиз фойдаланиш қоидаларига риоя қилиш;
- туризм объектларида ҳосил бўладиган маиший чиқиндиларни олиб чиқиб кетиш бўйича хизмат кўрсатувчи ташкилотлар билан шартномалар тузиш ва бошқалар.
Туризм хизматларини ташкил этишда рақамли хариталар, онлайн брон қилиш тизимлари ва QR-кодли навигация воситалари ва бошқа рақамли инфратузилма жорий этилади.
Туризм объектларини жойлаштиришда сувни муҳофаза қилиш зоналари, санитария муҳофаза қилиш зоналари, сел ва кўчки хавфи юқори бўлган ҳудудлар инобатга олинади.
Туризм хизматларини ташкил этиш учун ер участкалари қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда электрон онлайн-аукцион савдолари орқали ажратилади.
Низомга кўра, бунда туризм хизматларини ташкил этиш қуйидаги мажбурий талаблар асосида йўлга қўйилади:
- қутқарув хизматини ташкил этиш ёки профессионал қутқарув тузилмалари билан шартнома асосида навбатчилик хизматини йўлга қўйиш;
- кичик ҳажмли кемалар ва улар турадиган базалардан (иншоотлардан) хавфсиз фойдаланиш қоидаларига риоя қилиш;
- туризм объектларида ҳосил бўладиган маиший чиқиндиларни олиб чиқиб кетиш бўйича хизмат кўрсатувчи ташкилотлар билан шартномалар тузиш ва бошқалар.
Туризм хизматларини ташкил этишда рақамли хариталар, онлайн брон қилиш тизимлари ва QR-кодли навигация воситалари ва бошқа рақамли инфратузилма жорий этилади.
Туризм объектларини жойлаштиришда сувни муҳофаза қилиш зоналари, санитария муҳофаза қилиш зоналари, сел ва кўчки хавфи юқори бўлган ҳудудлар инобатга олинади.
Туризм хизматларини ташкил этиш учун ер участкалари қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда электрон онлайн-аукцион савдолари орқали ажратилади.