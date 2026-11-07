Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261107/suv-omborlari-61812836.html
Сув омборлари атрофида туризм объектларини ташкил этиш тартиби белгиланди
Сув омборлари атрофида туризм объектларини ташкил этиш тартиби белгиланди
Sputnik Ўзбекистон
Туризм хизматларини ташкил этишда рақамли хариталар, онлайн брон қилиш тизимлари жорий этилади. 07.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-07T12:10+0500
2026-11-07T12:10+0500
туризм
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/0e/50528973_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_02d41899d778f912f7a00863c9adb055.jpg
ТОШКЕНТ, 7ноя — Sputnik. Ўзбекистонда сув омборлари ва уларга туташ ҳудудлардаги бўш ер участкаларида туризм хизматлари ташкил этилади. Ҳукуматнинг 5 ноябрдаги қарори билан тегишли низом таслиқланди.Низом сув омборлари ва уларга туташ ҳудудлардаги бўш турган қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ер участкаларида туризм хизматларини ташкил этиш, туристик ва рекреация объектларини жойлаштириш тартибини белгилайди. Низомга кўра, бунда туризм хизматларини ташкил этиш қуйидаги мажбурий талаблар асосида йўлга қўйилади: - қутқарув хизматини ташкил этиш ёки профессионал қутқарув тузилмалари билан шартнома асосида навбатчилик хизматини йўлга қўйиш; - кичик ҳажмли кемалар ва улар турадиган базалардан (иншоотлардан) хавфсиз фойдаланиш қоидаларига риоя қилиш; - туризм объектларида ҳосил бўладиган маиший чиқиндиларни олиб чиқиб кетиш бўйича хизмат кўрсатувчи ташкилотлар билан шартномалар тузиш ва бошқалар. Туризм хизматларини ташкил этишда рақамли хариталар, онлайн брон қилиш тизимлари ва QR-кодли навигация воситалари ва бошқа рақамли инфратузилма жорий этилади. Туризм объектларини жойлаштиришда сувни муҳофаза қилиш зоналари, санитария муҳофаза қилиш зоналари, сел ва кўчки хавфи юқори бўлган ҳудудлар инобатга олинади. Туризм хизматларини ташкил этиш учун ер участкалари қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда электрон онлайн-аукцион савдолари орқали ажратилади.
https://sputniknews.uz/20261028/suv-ombor-turizm-imtiyoz-61558753.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/0e/50528973_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d71d2178bf12459f01716432da7623cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
туризм, ўзбекистон
туризм, ўзбекистон

Сув омборлари атрофида туризм объектларини ташкил этиш тартиби белгиланди

12:10 07.11.2026
© Sputnik / Бахром ХатамовЯккатут — тихий рай у берегов Чарвака
Яккатут — тихий рай у берегов Чарвака - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.11.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Туризм хизматларини ташкил этишда рақамли хариталар, онлайн брон қилиш тизимлари жорий этилади.
ТОШКЕНТ, 7ноя — Sputnik. Ўзбекистонда сув омборлари ва уларга туташ ҳудудлардаги бўш ер участкаларида туризм хизматлари ташкил этилади. Ҳукуматнинг 5 ноябрдаги қарори билан тегишли низом таслиқланди.
Низом сув омборлари ва уларга туташ ҳудудлардаги бўш турган қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ер участкаларида туризм хизматларини ташкил этиш, туристик ва рекреация объектларини жойлаштириш тартибини белгилайди.

Низомга кўра, бунда туризм хизматларини ташкил этиш қуйидаги мажбурий талаблар асосида йўлга қўйилади:

- қутқарув хизматини ташкил этиш ёки профессионал қутқарув тузилмалари билан шартнома асосида навбатчилик хизматини йўлга қўйиш;

- кичик ҳажмли кемалар ва улар турадиган базалардан (иншоотлардан) хавфсиз фойдаланиш қоидаларига риоя қилиш;

- туризм объектларида ҳосил бўладиган маиший чиқиндиларни олиб чиқиб кетиш бўйича хизмат кўрсатувчи ташкилотлар билан шартномалар тузиш ва бошқалар.

Туризм хизматларини ташкил этишда рақамли хариталар, онлайн брон қилиш тизимлари ва QR-кодли навигация воситалари ва бошқа рақамли инфратузилма жорий этилади.

Туризм объектларини жойлаштиришда сувни муҳофаза қилиш зоналари, санитария муҳофаза қилиш зоналари, сел ва кўчки хавфи юқори бўлган ҳудудлар инобатга олинади.

Туризм хизматларини ташкил этиш учун ер участкалари қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда электрон онлайн-аукцион савдолари орқали ажратилади.
Яккатут — у берегов Чарвака - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.10.2026
Сув омборлари атрофида туризмга имтиёз берилди: солиқлар икки баравар камаяди
28 Октябр, 12:58
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0