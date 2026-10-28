https://sputniknews.uz/20261028/suv-ombor-turizm-imtiyoz-61558753.html
Сув омборлари атрофида туризмга имтиёз берилди: солиқлар икки баравар камаяди
Сув омборлари атрофида туризмга имтиёз берилди: солиқлар икки баравар камаяди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда сув омборлари атрофида туризм ташкил этган тадбиркорлар 2029 йил октябргача ер ва мол-мулк солиқларининг ярмини тўлайди. Яна 25 та сув омборида туризмни ривожлантириш имконияти бор. Хавфсизлик талаблари ҳам белгиланди
2026-10-28T12:58+0500
2026-10-28T12:58+0500
2026-10-28T13:11+0500
сув
экология
янги қонун
имтиёз
солиқ
жамият
ўзбекистон
туризм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/15/55085264_0:30:1135:668_1920x0_80_0_0_12c28885a47c9768bd7e311165601f07.jpg
ТОШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Ўзбекистонда сув омборлари ва уларга туташ ҳудудларда туризм хизматларини ташкил этган тадбиркорларга солиқ ва божхона имтиёзлари берилади. Бу президентнинг 27 октябрда имзоланган тегишли қарорида белгиланган.Ҳужжатга кўра, 2029 йил 1 октябрга қадар мазкур соҳада фаолият юритувчи юридик шахслар учун ер ва мол-мулк солиқлари белгиланган ставкаларнинг 50 фоизи миқдорида қўлланади.Яна 25 та сув омборида туризм ривожлантирилиши мумкинАввалроқ президентга тақдим этилган маълумотларга кўра, Ўзбекистондаги 56 та сув омборининг ҳозирча фақат бештасида туризм хизматлари ташкил этилган. Яна 25 та сув омборида бу соҳани ривожлантириш имконияти мавжуд.Мазкур ҳудудларда туризмни кенгайтириш орқали инвестициялар жалб қилиш, янги иш ўринлари яратиш ва сайёҳлар оқимини кўпайтириш кўзда тутилмоқда.Бироқ туризм объектларини ташкил этишда хавфсизлик ва экология талабларига риоя қилиш мажбурий бўлади.Хусусан, тадбиркорлар дам олувчилар хавфсизлигини таъминлаш учун объектларни тегишли воситалар билан жиҳозлаши, мустақил қутқарув хизматини ташкил этиши ёки профессионал қутқарув тузилмалари билан шартнома тузиши шарт.Экологик талабларга ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Туризм объектлари ички канализация тармоқлари ва маҳаллий оқова сувларни тозалаш иншоотлари билан таъминланиши, оқова сувларни сув омборларига ташлашга йўл қўйилмаслиги лозим.
https://sputniknews.uz/20261005/ozbekiston-gorlar-60969487.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/15/55085264_61:0:1069:756_1920x0_80_0_0_0d02a04aa6677ec9dfce01f8e4c518b2.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сув, экология , янги қонун, имтиёз, солиқ, жамият, ўзбекистон, туризм
сув, экология , янги қонун, имтиёз, солиқ, жамият, ўзбекистон, туризм
Сув омборлари атрофида туризмга имтиёз берилди: солиқлар икки баравар камаяди
12:58 28.10.2026 (янгиланди: 13:11 28.10.2026)
Ўзбекистонда яна 25 та сув омборида туризмни ривожлантириш имконияти бор. Соҳадаги тадбиркорларга солиқ ва божхона имтиёзлари берилди.
ТОШКЕНТ, 28 окт — Sputnik.
Ўзбекистонда сув омборлари ва уларга туташ ҳудудларда туризм хизматларини ташкил этган тадбиркорларга солиқ ва божхона имтиёзлари берилади. Бу президентнинг 27 октябрда имзоланган тегишли қарорида белгиланган
.
Ҳужжатга кўра, 2029 йил 1 октябрга қадар мазкур соҳада фаолият юритувчи юридик шахслар учун ер ва мол-мулк солиқлари белгиланган ставкаларнинг 50 фоизи миқдорида қўлланади.
Шунингдек, тадбиркорларга сувда фойдаланиш учун мўлжалланган GPS қурилмалари, қутқарув ва хавфсизлик анжомлари ҳамда замонавий санитария-гигиена шохобчаларини импорт қилишда божхона тўловларини 120 кунга кечиктириш ёки бўлиб-бўлиб тўлашга рухсат этилади.
Яна 25 та сув омборида туризм ривожлантирилиши мумкин
Аввалроқ президентга тақдим этилган маълумотларга кўра, Ўзбекистондаги 56 та сув омборининг ҳозирча фақат бештасида туризм хизматлари ташкил этилган. Яна 25 та сув омборида бу соҳани ривожлантириш имконияти мавжуд.
Мазкур ҳудудларда туризмни кенгайтириш орқали инвестициялар жалб қилиш, янги иш ўринлари яратиш ва сайёҳлар оқимини кўпайтириш кўзда тутилмоқда.
Бироқ туризм объектларини ташкил этишда хавфсизлик ва экология талабларига риоя қилиш мажбурий бўлади.
Хусусан, тадбиркорлар дам олувчилар хавфсизлигини таъминлаш учун объектларни тегишли воситалар билан жиҳозлаши, мустақил қутқарув хизматини ташкил этиши ёки профессионал қутқарув тузилмалари билан шартнома тузиши шарт.
Шунингдек, кичик ҳажмли кемалар ва улар турадиган иншоотлардан хавфсиз фойдаланиш талабларига риоя қилиниши керак.
Экологик талабларга ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Туризм объектлари ички канализация тармоқлари ва маҳаллий оқова сувларни тозалаш иншоотлари билан таъминланиши, оқова сувларни сув омборларига ташлашга йўл қўйилмаслиги лозим.