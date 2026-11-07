https://sputniknews.uz/20261107/putin-61812695.html
Путин Абу-Дабида бўлиб ўтадиган музокараларни Хавфсизлик кенгаши билан муҳокама қилди
Путин Абу-Дабида бўлиб ўтадиган музокараларни Хавфсизлик кенгаши билан муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Абу-Дабида Москва, Киев ва Вашингтон делегациялари иштирокида уч томонлама музокаралар бўлиб ўтади. 07.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-07T11:02+0500
2026-11-07T11:02+0500
2026-11-07T11:02+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
владимир путин
музокаралар
украина
ақш
баа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0d/58310066_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_cbe97f0e43e12720c7bf6914ea5c02ff.jpg
ТОШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин 10 ноябрь куни Бирлашган Араб Амирликларида (БАА) уч томонлама Россия-Америка-Украина музокаралари бўлиб ўтишини эълон қилди.Шунингдек, Путин Амирликлар раҳбариятига учрашувни ташкил этишда кўрсатган ёрдами учун миннатдорлик билдирди.Йиғилишда президент ёрдамчилари Владимир Мединский ва Юрий Ушаков, Ташқи ишлар вазирлиги раҳбарининг ўринбосарлари Михаил Галузин ва Сергей Рябков, шунингдек, Қуролли Кучлар Бош штаби Бош бошқармаси бошлиғи Игорь Костюков иштирок этди.10-11 ноябрь кунлари Абу-Дабида Москва, Киев ва Вашингтон делегациялари иштирокида уч томонлама музокаралар бўлиб ўтади. Улар томонларнинг хавфсизлик кафолатларига бағишланади. Учрашув ёпиқ эшиклар ортида ўтказилади.
https://sputniknews.uz/20261106/tramp-ukraina-kelishuv-61787525.html
украина
баа
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0d/58310066_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_c261b0aae7a5fd6adeab98740c866bfd.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, владимир путин, музокаралар, украина, ақш, баа
россия, владимир путин, музокаралар, украина, ақш, баа
Путин Абу-Дабида бўлиб ўтадиган музокараларни Хавфсизлик кенгаши билан муҳокама қилди
Абу-Дабида Москва, Киев ва Вашингтон делегациялари иштирокида уч томонлама музокаралар бўлиб ўтади.
ТОШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин 10 ноябрь куни Бирлашган Араб Амирликларида (БАА) уч томонлама Россия-Америка-Украина музокаралари бўлиб ўтишини эълон қилди.
“Дастлаб сешанба куни музокаралар бўлиши кутилаётганини ҳисобга олиб, ушбу музокараларда иштирок этадиган ҳамкасбларимни таклиф этдим. Бу мавзуда қисқача суҳбатлашишни таклиф этаман”, - деди Россия раҳбари Хавфсизлик кенгашининг доимий аъзолари йиғилишида.
Шунингдек, Путин Амирликлар раҳбариятига учрашувни ташкил этишда кўрсатган ёрдами учун миннатдорлик билдирди.
Йиғилишда президент ёрдамчилари Владимир Мединский ва Юрий Ушаков, Ташқи ишлар вазирлиги раҳбарининг ўринбосарлари Михаил Галузин ва Сергей Рябков, шунингдек, Қуролли Кучлар Бош штаби Бош бошқармаси бошлиғи Игорь Костюков иштирок этди.
10-11 ноябрь кунлари Абу-Дабида Москва, Киев ва Вашингтон делегациялари иштирокида уч томонлама музокаралар бўлиб ўтади. Улар томонларнинг хавфсизлик кафолатларига бағишланади. Учрашув ёпиқ эшиклар ортида ўтказилади.