Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261107/putin-61812695.html
Путин Абу-Дабида бўлиб ўтадиган музокараларни Хавфсизлик кенгаши билан муҳокама қилди
Путин Абу-Дабида бўлиб ўтадиган музокараларни Хавфсизлик кенгаши билан муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Абу-Дабида Москва, Киев ва Вашингтон делегациялари иштирокида уч томонлама музокаралар бўлиб ўтади. 07.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-07T11:02+0500
2026-11-07T11:02+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
владимир путин
музокаралар
украина
ақш
баа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0d/58310066_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_cbe97f0e43e12720c7bf6914ea5c02ff.jpg
ТОШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин 10 ноябрь куни Бирлашган Араб Амирликларида (БАА) уч томонлама Россия-Америка-Украина музокаралари бўлиб ўтишини эълон қилди.Шунингдек, Путин Амирликлар раҳбариятига учрашувни ташкил этишда кўрсатган ёрдами учун миннатдорлик билдирди.Йиғилишда президент ёрдамчилари Владимир Мединский ва Юрий Ушаков, Ташқи ишлар вазирлиги раҳбарининг ўринбосарлари Михаил Галузин ва Сергей Рябков, шунингдек, Қуролли Кучлар Бош штаби Бош бошқармаси бошлиғи Игорь Костюков иштирок этди.10-11 ноябрь кунлари Абу-Дабида Москва, Киев ва Вашингтон делегациялари иштирокида уч томонлама музокаралар бўлиб ўтади. Улар томонларнинг хавфсизлик кафолатларига бағишланади. Учрашув ёпиқ эшиклар ортида ўтказилади.
https://sputniknews.uz/20261106/tramp-ukraina-kelishuv-61787525.html
украина
баа
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0d/58310066_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_c261b0aae7a5fd6adeab98740c866bfd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, владимир путин, музокаралар, украина, ақш, баа
россия, владимир путин, музокаралар, украина, ақш, баа

Путин Абу-Дабида бўлиб ўтадиган музокараларни Хавфсизлик кенгаши билан муҳокама қилди

11:02 07.11.2026
© POOL / Медиабанкка ўтишВстреча президента РФ Владимира Путина с участниками СВО
Встреча президента РФ Владимира Путина с участниками СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.11.2026
© POOL
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Абу-Дабида Москва, Киев ва Вашингтон делегациялари иштирокида уч томонлама музокаралар бўлиб ўтади.
ТОШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин 10 ноябрь куни Бирлашган Араб Амирликларида (БАА) уч томонлама Россия-Америка-Украина музокаралари бўлиб ўтишини эълон қилди.
“Дастлаб сешанба куни музокаралар бўлиши кутилаётганини ҳисобга олиб, ушбу музокараларда иштирок этадиган ҳамкасбларимни таклиф этдим. Бу мавзуда қисқача суҳбатлашишни таклиф этаман”, - деди Россия раҳбари Хавфсизлик кенгашининг доимий аъзолари йиғилишида.
Шунингдек, Путин Амирликлар раҳбариятига учрашувни ташкил этишда кўрсатган ёрдами учун миннатдорлик билдирди.
Йиғилишда президент ёрдамчилари Владимир Мединский ва Юрий Ушаков, Ташқи ишлар вазирлиги раҳбарининг ўринбосарлари Михаил Галузин ва Сергей Рябков, шунингдек, Қуролли Кучлар Бош штаби Бош бошқармаси бошлиғи Игорь Костюков иштирок этди.
10-11 ноябрь кунлари Абу-Дабида Москва, Киев ва Вашингтон делегациялари иштирокида уч томонлама музокаралар бўлиб ўтади. Улар томонларнинг хавфсизлик кафолатларига бағишланади. Учрашув ёпиқ эшиклар ортида ўтказилади.
Президент США Дональд Трамп - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.11.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Трамп Украина бўйича “йирик келишув” бўлишини маълум қилди
Кеча, 12:02
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0