ЕОИИ ва Покистон эркин савдо тўғрисида битим тузиши мумкин

ЕИК кенгаши бундай келишувнинг мақсадга мувофиқлигини ўрганиш натижаларини маъқуллади.
ТОШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Покистон эркин савдо тўғрисида битим тузиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Евроосиё иқтисодий комиссияси кенгашида (EИК) бу масала ҳам муҳокама қилинди.
Йиғилиш иштирокчилари ЕОИИ ва Покистон ўртасида эркин савдо битимини тузишнинг мақсадга мувофиқлиги тўғрисидаги тадқиқот натижаларини маъқуллади.
Ўз навбатида, Покистон Иттифоқ мамлакатларига мева-сабзавотлар, озиқ-овқат маҳсулотлари ва айрим саноат товарларини етказиб беришни кенгайтириши мумкин бўлади.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.