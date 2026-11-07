Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20261107/eoii-pokiston-61814528.html
ЕОИИ ва Покистон эркин савдо тўғрисида битим тузиши мумкин
ЕОИИ ва Покистон эркин савдо тўғрисида битим тузиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
ЕИК кенгаши бундай келишувнинг мақсадга мувофиқлигини ўрганиш натижаларини маъқуллади. 07.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-07T17:30+0500
2026-11-07T17:30+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
покистон
савдо
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/39/17/391757_0:0:1500:843_1920x0_80_0_0_36b8bfbe4ce1f98be68433bd3630c7b1.jpg
ТОШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Покистон эркин савдо тўғрисида битим тузиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Евроосиё иқтисодий комиссияси кенгашида (EИК) бу масала ҳам муҳокама қилинди.Йиғилиш иштирокчилари ЕОИИ ва Покистон ўртасида эркин савдо битимини тузишнинг мақсадга мувофиқлиги тўғрисидаги тадқиқот натижаларини маъқуллади.Келишувлар ЕОИИ мамлакатлари товарларининг Покистон бозорига кириш шарт-шароитларини яхшилаши кутилмоқда. Гап қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, металлургия, кўмир, целлюлоза-қоғоз ва кимё саноати товарлари ҳақида бормоқда. Ўз навбатида, Покистон Иттифоқ мамлакатларига мева-сабзавотлар, озиқ-овқат маҳсулотлари ва айрим саноат товарларини етказиб беришни кенгайтириши мумкин бўлади.
https://sputniknews.uz/20261104/eaeu-jordan-markirovka-dorilar-qarorlar-61749275.html
покистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/39/17/391757_71:0:1195:843_1920x0_80_0_0_4132fe59926a95ea7512886bf893d1d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, покистон, савдо
еоии, покистон, савдо

ЕОИИ ва Покистон эркин савдо тўғрисида битим тузиши мумкин

17:30 07.11.2026
© Sputnik / СтрингерФлаг Пакистана
Флаг Пакистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.11.2026
© Sputnik / Стрингер
Oбуна бўлиш
ЕИК кенгаши бундай келишувнинг мақсадга мувофиқлигини ўрганиш натижаларини маъқуллади.
ТОШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Покистон эркин савдо тўғрисида битим тузиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Евроосиё иқтисодий комиссияси кенгашида (EИК) бу масала ҳам муҳокама қилинди.
Йиғилиш иштирокчилари ЕОИИ ва Покистон ўртасида эркин савдо битимини тузишнинг мақсадга мувофиқлиги тўғрисидаги тадқиқот натижаларини маъқуллади.
Келишувлар ЕОИИ мамлакатлари товарларининг Покистон бозорига кириш шарт-шароитларини яхшилаши кутилмоқда. Гап қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, металлургия, кўмир, целлюлоза-қоғоз ва кимё саноати товарлари ҳақида бормоқда.
Ўз навбатида, Покистон Иттифоқ мамлакатларига мева-сабзавотлар, озиқ-овқат маҳсулотлари ва айрим саноат товарларини етказиб беришни кенгайтириши мумкин бўлади.
Флаги ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Президент РФ В. Путин принял участие в работе саммита ЕАЭС в Бишкеке - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.11.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИда Иордания билан савдо, маркировка ва дорилар бўйича янги қарорлар қабул қилинди
4 Ноябр, 17:38
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0