https://sputniknews.uz/20261104/eaeu-jordan-markirovka-dorilar-qarorlar-61749275.html
ЕОИИда Иордания билан савдо, маркировка ва дорилар бўйича янги қарорлар қабул қилинди
ЕОИИда Иордания билан савдо, маркировка ва дорилар бўйича янги қарорлар қабул қилинди
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИда электротехника маҳсулотларини маркировкалаш, дори воситаларини синовдан ўтказиш ва Иордания билан эркин савдо имкониятлари бўйича қарорлар қабул қилинди. ЕИК йиғилишининг асосий якунлари.
2026-11-04T17:38+0500
2026-11-04T17:38+0500
2026-11-04T17:38+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
иордания
савдо
дори
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/1d/41312421_143:309:2903:1861_1920x0_80_0_0_8e59caf30ffe80a450867c83b1f3509e.jpg
ТОШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Кенгаши 3 ноябрдаги йиғилишда иқтисодий ўсиш, товарларни маркировкалаш, дори воситалари ва халқаро савдога оид қатор қарорлар қабул қилди.Иқтисодий ўсишЕОИИ мамлакатлари 2026–2027 йилларда умумий ЯИМнинг йиллик ўсиш суръатларини жаҳон иқтисодиёти ўсишидан кам бўлмаган даражага етказишни мақсад қилган.Бунинг учун инвестицияларни рағбатлантириш, саноат кооперацияси ва инновацияларни ривожлантириш, ички бозор барқарорлигини таъминлаш ҳамда экспорт имкониятларини кенгайтиришга қаратилган чора-тадбирлар рўйхати қабул қилинди.Электротехника маҳсулотларини маркировкалашЕОИИда лампалар, светодиодлар, ёриткичлар, розеткалар, релелар, автомобиль чироқлари ва айрим бошқа электротехника маҳсулотларини рақамли маркировкалашнинг ягона қоидалари тасдиқланди.Маҳсулотларга криптографик ҳимояланган Data Matrix кодлари қўйилади. Ҳар бир аъзо давлат маркировкалашни жорий этиш муддатини мустақил белгилайди.Янги тартиб товарлар айланмаси шаффофлигини ошириш ва ноқонуний маҳсулотларга қарши курашишга қаратилган.Дори воситалариЕИК мазь ва гелларнинг инсон терисига сингишини текширишда донор териси ўрнига сунъий мембраналардан фойдаланишга рухсат берувчи ўзгартиришларни қабул қилди.Бу ишлаб чиқарувчиларнинг дори воситаларини ишлаб чиқиш ва бозорга чиқариш харажатларини камайтириши мумкин.Шунингдек, дори воситаларини рўйхатдан ўтказишда уларнинг таъсир этувчи моддалари номини кўрсатиш талаблари аниқлаштирилди.Иордания билан эркин савдоЕОИИ ва Иордания ўртасида эркин савдо битимини тузиш имкониятларини ўрганиш учун қўшма тадқиқот гуруҳи ташкил этилади.ЕИК савдо вазири Андрей Слепневнинг таъкидлашича, божларни камайтириш озиқ-овқат, қишлоқ хўжалиги, тўқимачилик ва кимё маҳсулотлари савдосини кенгайтириши мумкин.Бундан ташқари, йиғилишда босим остида ишлайдиган саноат ускуналарининг хавфсизлигини баҳолаш тартибларига ҳам ўзгартиришлар киритилди.Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ЕОИИда кузатувчи давлат мақомига эга. Иттифоқнинг мазкур қарорлари республика ҳудудида автоматик равишда кучга кирмайди.
https://sputniknews.uz/20260712/oziq-ovqat-bank-who-eec-muhokama-58994925.html
иордания
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/1d/41312421_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_84e84ce925e13e2295b9be2bd7e2f64d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, еик, иордания, савдо, дори, иқтисод
еоии, еик, иордания, савдо, дори, иқтисод
ЕОИИда Иордания билан савдо, маркировка ва дорилар бўйича янги қарорлар қабул қилинди
ЕИК Кенгаши электротехника маҳсулотларини маркировкалаш, дори воситалари ва эркин савдо бўйича қарорлар қабул қилди. Йиғилишда 41 масала кўрилди.
ТОШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Кенгаши 3 ноябрдаги йиғилишда иқтисодий ўсиш, товарларни маркировкалаш, дори воситалари ва халқаро савдога оид қатор қарорлар қабул қилди.
ЕОИИ мамлакатлари 2026–2027 йилларда умумий ЯИМнинг йиллик ўсиш суръатларини жаҳон иқтисодиёти ўсишидан кам бўлмаган даражага етказишни мақсад қилган.
Бунинг учун инвестицияларни рағбатлантириш, саноат кооперацияси ва инновацияларни ривожлантириш, ички бозор барқарорлигини таъминлаш ҳамда экспорт имкониятларини кенгайтиришга қаратилган чора-тадбирлар рўйхати қабул қилинди.
ЕОИИда лампалар, светодиодлар, ёриткичлар, розеткалар, релелар, автомобиль чироқлари ва айрим бошқа электротехника маҳсулотларини рақамли маркировкалашнинг ягона қоидалари тасдиқланди.
Маҳсулотларга криптографик ҳимояланган Data Matrix кодлари қўйилади. Ҳар бир аъзо давлат маркировкалашни жорий этиш муддатини мустақил белгилайди.
Янги тартиб товарлар айланмаси шаффофлигини ошириш ва ноқонуний маҳсулотларга қарши курашишга қаратилган.
ЕИК мазь ва гелларнинг инсон терисига сингишини текширишда донор териси ўрнига сунъий мембраналардан фойдаланишга рухсат берувчи ўзгартиришларни қабул қилди.
Бу ишлаб чиқарувчиларнинг дори воситаларини ишлаб чиқиш ва бозорга чиқариш харажатларини камайтириши мумкин.
Шунингдек, дори воситаларини рўйхатдан ўтказишда уларнинг таъсир этувчи моддалари номини кўрсатиш талаблари аниқлаштирилди.
ЕОИИ ва Иордания ўртасида эркин савдо битимини тузиш имкониятларини ўрганиш учун қўшма тадқиқот гуруҳи ташкил этилади.
ЕИК савдо вазири Андрей Слепневнинг таъкидлашича, божларни камайтириш озиқ-овқат, қишлоқ хўжалиги, тўқимачилик ва кимё маҳсулотлари савдосини кенгайтириши мумкин.
Бундан ташқари, йиғилишда босим остида ишлайдиган саноат ускуналарининг хавфсизлигини баҳолаш тартибларига ҳам ўзгартиришлар киритилди.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ЕОИИда кузатувчи давлат мақомига эга. Иттифоқнинг мазкур қарорлари республика ҳудудида автоматик равишда кучга кирмайди.