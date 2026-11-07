https://sputniknews.uz/20261107/akbar-joraev-61812278.html
Оғир атлетикачи Акбар Жўраев тўрт карра жаҳон чемпиони бўлди
Оғир атлетикачи Акбар Жўраев тўрт карра жаҳон чемпиони бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонлик оғир атлетикачи Акбар Жўраев Хитойнинг Нинбо шаҳрида ўтказилаётган жаҳон чемпионатида учта олтин медални қўлга киритиб, 110 кг гача бўлган вазн тоифасида мутлақ жаҳон чемпионига айланди.
2026-11-07T10:01+0500
2026-11-07T10:01+0500
2026-11-07T11:19+0500
спорт
акбар жўраев
оғир атлетика
чемпион
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/07/61814225_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_974a56e6c71aeb435e50af2ca7ad7f5b.jpg
ТОШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Ўзбекистонлик оғир атлетикачи Акбар Жўраев Хитойнинг Нинбо шаҳрида ўтказилаётган жаҳон чемпионатида учта олтин медални қўлга киритиб, 110 кг гача бўлган вазн тоифасида мутлақ жаҳон чемпионига айланди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Дастлаб даст кўтариш машқида 198 кг билан жаҳон рекордини янгилаган Жўраев силтаб кўтаришда ҳам феноменал чиқишини давом эттирди. Иккинчи дастурдаги 234 кг ва умумий 432 кг билан спортчи яна икки йўналишда биринчи бўлди ва мутлақ чемпионликка эришди. Унинг икки курашдаги 432 кг натижаси мазкур йўналишдаги янги жаҳон рекордига айланди.Қўмита хабарига кўра, мазкур дунё биринчилиги Лось-Анжелес-2028 ёзги Олимпия ўйинлари учун қимматли рейтинг очколарини тақдим этиши билан янада аҳамиятли эди. Жўраев 2 та жаҳон рекорди билан қўшимча бонус очколарига ҳам эга бўлмоқда.
https://sputniknews.uz/20251113/joraev-uch-karra-chempion-53437392.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/07/61814225_69:0:1221:864_1920x0_80_0_0_fc2d2d6147446d7965092066d8fb74b2.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, акбар жўраев, оғир атлетика, чемпион
спорт, акбар жўраев, оғир атлетика, чемпион
Оғир атлетикачи Акбар Жўраев тўрт карра жаҳон чемпиони бўлди
10:01 07.11.2026 (янгиланди: 11:19 07.11.2026)
Жўраев даст кўтариш машқида ўзи ўрнатган жаҳон рекордини янгилаб, 198 кг натижа билан олтин медалга эга чиқди.
ТОШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik.
Ўзбекистонлик оғир атлетикачи Акбар Жўраев Хитойнинг Нинбо шаҳрида ўтказилаётган жаҳон чемпионатида учта олтин медални қўлга киритиб, 110 кг гача бўлган вазн тоифасида мутлақ жаҳон чемпионига айланди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
Дастлаб даст кўтариш машқида 198 кг билан жаҳон рекордини янгилаган Жўраев силтаб кўтаришда ҳам феноменал чиқишини давом эттирди. Иккинчи дастурдаги 234 кг ва умумий 432 кг билан спортчи яна икки йўналишда биринчи бўлди ва мутлақ чемпионликка эришди. Унинг икки курашдаги 432 кг натижаси мазкур йўналишдаги янги жаҳон рекордига айланди.
“Ҳамюртимиз тўртинчи бор дунёда тенгсиз эканини исботлади”, - дейилган хабарда.
Қўмита хабарига кўра, мазкур дунё биринчилиги Лось-Анжелес-2028 ёзги Олимпия ўйинлари учун қимматли рейтинг очколарини тақдим этиши билан янада аҳамиятли эди. Жўраев 2 та жаҳон рекорди билан қўшимча бонус очколарига ҳам эга бўлмоқда.