https://sputniknews.uz/20261106/terrorizmga-qarshi-kurashish-ozbekiston-61788033.html
Рақамли терроризмга қарши курашиш: Ўзбекистон халқаро платформа яратишни таклиф қилди
Рақамли терроризмга қарши курашиш: Ўзбекистон халқаро платформа яратишни таклиф қилди
Sputnik Ўзбекистон
Платформа янги таҳдидлар ҳақидаги маълумотлар ва кибертерроризмга қарши курашиш бўйича мутахассисларни тайёрлаш тажрибаси билан алмашишни таъминлаши керак. 06.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-06T12:55+0500
2026-11-06T12:55+0500
2026-11-06T12:55+0500
жамият
ўзбекистон
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
террорчилар
экстремизм
террорчилик уюшмаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/10/52739745_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_56041bcf4e9f6123d4a4db02e4b01d6d.jpg
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Ўзбекистон рақамли терроризмга қарши курашиш бўйича халқаро платформа яратишни таклиф қилади. Бу ҳақда Давлат хавфсизлиги хизмати раиси Баҳодир Қурбонов Самарқандда бўлиб ўтаётган “Хавфсизлик масалалари бўйича ШҲТ плюс” биринчи экспертлар мулоқотида маълум қилди, дея хабар берди Sputnik мухбири.Қурбонов сунъий интеллект мавзусига тўхталиб, нейрон тармоқлар мувофиқлаштирилган ахборот кампанияларини аниқлаш ва сохта материалларни аниқлашга ёрдам бериши мумкинлигини таъкидлади.У ШҲТ плюсга аъзо мамлакатларга технологик ҳамкорлик бўйича халқаро платформа яратишни таклиф қилди. У синтетик контентни аниқлаш воситалари, янги таҳдидлар ҳақидаги маълумотлар ва кибертерроризмга қарши курашиш бўйича мутахассисларни тайёрлаш тажрибаси билан алмашишни таъминлаши керак.Шунингдек, ДХХ раиси ёшлар ва ижтимоий ҳимояга муҳтож гуруҳларга алоҳида эътибор қаратиш, шунингдек, вояга етмаганларнинг ижтимоий тармоқларга киришини чеклашни таклиф қилди.5−6 ноябрь кунлари Самарқандда "Хавфсизлик масалалари бўйича ШҲТ плюс мулоқоти"нинг биринчи учрашуви бўлиб ўтмоқда. У "Рақамли трансформация даврида хавфсизлик" мавзусига бағишланган.Учрашувда 24 та давлатдан 33 та делегация, жумладан, махсус хизматлар раҳбарлари, 5 та халқаро ташкилот вакиллари, экспертлар ва кузатувчилар иштирок этмоқда.Бундай мулоқот ўтказиш ташаббусини Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 2024 йилда илгари сурган эди. Биринчи учрашувни Самарқандда ташкил қилиш қарори 2025 йилда Тяньцзинда бўлиб ўтган ШҲТ давлат раҳбарлари кенгаши йиғилишида маъқулланган.
https://sputniknews.uz/20261020/tashkent-sco-xavfsizlik-markaz-61344426.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/10/52739745_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3b7e855f3b6122fffaafe0334e31eb72.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), террорчилар, экстремизм, террорчилик уюшмаси
жамият, ўзбекистон, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), террорчилар, экстремизм, террорчилик уюшмаси
Рақамли терроризмга қарши курашиш: Ўзбекистон халқаро платформа яратишни таклиф қилди
Платформа янги таҳдидлар ҳақидаги маълумотлар ва кибертерроризмга қарши курашиш бўйича мутахассисларни тайёрлаш тажрибаси билан алмашишни таъминлаши керак.
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Ўзбекистон рақамли терроризмга қарши курашиш бўйича халқаро платформа яратишни таклиф қилади. Бу ҳақда Давлат хавфсизлиги хизмати раиси Баҳодир Қурбонов Самарқандда бўлиб ўтаётган “Хавфсизлик масалалари бўйича ШҲТ плюс” биринчи экспертлар мулоқотида маълум қилди, дея хабар берди Sputnik мухбири.
Қурбонов сунъий интеллект мавзусига тўхталиб, нейрон тармоқлар мувофиқлаштирилган ахборот кампанияларини аниқлаш ва сохта материалларни аниқлашга ёрдам бериши мумкинлигини таъкидлади.
У ШҲТ плюсга аъзо мамлакатларга технологик ҳамкорлик бўйича халқаро платформа яратишни таклиф қилди. У синтетик контентни аниқлаш воситалари, янги таҳдидлар ҳақидаги маълумотлар ва кибертерроризмга қарши курашиш бўйича мутахассисларни тайёрлаш тажрибаси билан алмашишни таъминлаши керак.
Шунингдек, ДХХ раиси ёшлар ва ижтимоий ҳимояга муҳтож гуруҳларга алоҳида эътибор қаратиш, шунингдек, вояга етмаганларнинг ижтимоий тармоқларга киришини чеклашни таклиф қилди.
5−6 ноябрь кунлари Самарқандда "Хавфсизлик масалалари бўйича ШҲТ плюс мулоқоти"нинг биринчи учрашуви бўлиб ўтмоқда. У "Рақамли трансформация даврида хавфсизлик" мавзусига бағишланган.
Учрашувда 24 та давлатдан 33 та делегация, жумладан, махсус хизматлар раҳбарлари, 5 та халқаро ташкилот вакиллари, экспертлар ва кузатувчилар иштирок этмоқда.
Бундай мулоқот ўтказиш ташаббусини Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 2024 йилда илгари сурган эди. Биринчи учрашувни Самарқандда ташкил қилиш қарори 2025 йилда Тяньцзинда бўлиб ўтган ШҲТ давлат раҳбарлари кенгаши йиғилишида маъқулланган.