https://sputniknews.uz/20261106/rossiya-trx-terrorchilar--61789204.html
Россия ТРХ "ёлғиз террорчилар" таҳдиди ортиб бораётганидан огоҳлантирди
Россия ТРХ "ёлғиз террорчилар" таҳдиди ортиб бораётганидан огоҳлантирди
Sputnik Ўзбекистон
Бу махсус хизматлар томонидан ностандарт жавоб усулларини талаб этади. 06.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-06T13:36+0500
2026-11-06T13:36+0500
2026-11-06T15:49+0500
россия
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
разведка хизмати
террорчилар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/06/61789033_0:99:3289:1949_1920x0_80_0_0_9d2b0d3c2659829c8e6b70e80d8f244c.jpg
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Якка тарзда ҳаракат қилувчи террорчилар феномени тобора оммавий ва хавфли тус олади, бу эса махсус хизматлар томонидан жавоб қайтаришнинг ностандарт усулларини талаб қилади. Бу ҳақда Россия Ташқи разведка хизмати (ТРХ) директори ўринбосари Михаил Максимович Самарқандда бўлиб ўтаётган “Хавфсизлик масалалари бўйича ШҲТ плюс” биринчи экспертлар мулоқотида маълум қилди, дея хабар берди Sputnik мухбири.5−6 ноябрь кунлари Самарқандда "Хавфсизлик масалалари бўйича ШҲТ плюс мулоқоти"нинг биринчи учрашуви бўлиб ўтмоқда. У "Рақамли трансформация даврида хавфсизлик" мавзусига бағишланган.Учрашувда 24 та давлатдан 33 та делегация, жумладан, махсус хизматлар раҳбарлари, 5 та халқаро ташкилот вакиллари, экспертлар ва кузатувчилар иштирок этмоқда.Бундай мулоқот ўтказиш ташаббусини Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 2024 йилда илгари сурган эди. Биринчи учрашувни Самарқандда ташкил қилиш қарори 2025 йилда Тяньцзинда бўлиб ўтган ШҲТ давлат раҳбарлари кенгаши йиғилишида маъқулланган.
https://sputniknews.uz/20261106/terrorizmga-qarshi-kurashish-ozbekiston-61788033.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/06/61789033_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_9deacbed3b8bb8beeef7137e3932d238.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), разведка хизмати, террорчилар
россия, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), разведка хизмати, террорчилар
Россия ТРХ "ёлғиз террорчилар" таҳдиди ортиб бораётганидан огоҳлантирди
13:36 06.11.2026 (янгиланди: 15:49 06.11.2026)
Бу махсус хизматлар томонидан ностандарт жавоб усулларини талаб этади.
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Якка тарзда ҳаракат қилувчи террорчилар феномени тобора оммавий ва хавфли тус олади, бу эса махсус хизматлар томонидан жавоб қайтаришнинг ностандарт усулларини талаб қилади. Бу ҳақда Россия Ташқи разведка хизмати (ТРХ) директори ўринбосари Михаил Максимович Самарқандда бўлиб ўтаётган “Хавфсизлик масалалари бўйича ШҲТ плюс” биринчи экспертлар мулоқотида маълум қилди, дея хабар берди Sputnik мухбири.
"Рақамли трансформация даври терроризмнинг янги шаклларини, масалан, муайян мафкура ёки дин билан эмас, балки нигилизм ва вайронкорликка интилиш билан ҳаракатланадиган ёлғиз террорчилар феноменини келтириб чиқармоқда. ТРХ маълумотларига кўра, бу ҳодиса тобора оммавий ва хавфли тус олади ва, шубҳасиз, махсус хизматлардан ностандарт усуллар билан жавоб қайтаришни талаб қилади”, - деди у.
5−6 ноябрь кунлари Самарқандда "Хавфсизлик масалалари бўйича ШҲТ плюс мулоқоти"нинг биринчи учрашуви бўлиб ўтмоқда. У "Рақамли трансформация даврида хавфсизлик" мавзусига бағишланган.
Учрашувда 24 та давлатдан 33 та делегация, жумладан, махсус хизматлар раҳбарлари, 5 та халқаро ташкилот вакиллари, экспертлар ва кузатувчилар иштирок этмоқда.
Бундай мулоқот ўтказиш ташаббусини Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 2024 йилда илгари сурган эди. Биринчи учрашувни Самарқандда ташкил қилиш қарори 2025 йилда Тяньцзинда бўлиб ўтган ШҲТ давлат раҳбарлари кенгаши йиғилишида маъқулланган.