Путин: ЕОИИ бўйича ҳамкорлар билан молиявий разведка ҳамкорлигини чуқурлаштириш муҳим

ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. БРИКС, ШҲТ, МДҲ, КХШТ ва ЕОИИ бўйича ҳамкорлар билан молиявий разведка бўйича халқаро ҳамкорликни чуқурлаштириш муҳим йўналиш ҳисобланади. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Росфинмониторингнинг 25 йиллиги муносабати билан ўтказилган тантанали тадбирда маълум қилди.Путин, шунингдек, профилактика ва молиявий саводхонликни ошириш билан фаолроқ шуғулланишга чақирди. Хусусан, молиявий хавфсизлик бўйича халқаро олимпиадалар ўтказиш ва ўқитишнинг содда ва тушунарли усулларидан фойдаланиш.
Россия раҳбари профилактика ва молиявий саводхонликни ошириш билан фаолроқ шуғулланишга ҳам чақирди.
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. БРИКС, ШҲТ, МДҲ, КХШТ ва ЕОИИ бўйича ҳамкорлар билан молиявий разведка бўйича халқаро ҳамкорликни чуқурлаштириш муҳим йўналиш ҳисобланади. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Росфинмониторингнинг 25 йиллиги муносабати билан ўтказилган тантанали тадбирда маълум қилди.
“Яна бир муҳим йўналиш – халқаро ҳамкорликни, энг аввало, БРИКС, ШҲТ, МДҲ, КХШТ ва Евроосиё гуруҳи мамлакатлари билан чуқурлаштириш. Доимий равишда тезкор ахборот, тажриба ва амалий ишланмалар алмашиш ҳар бир ҳамкор давлатнинг иқтисодий суверенитети ва хавфсизлигини мустаҳкамлашнинг муҳим омилидир”, - деди Россия раҳбари.
Путин, шунингдек, профилактика ва молиявий саводхонликни ошириш билан фаолроқ шуғулланишга чақирди. Хусусан, молиявий хавфсизлик бўйича халқаро олимпиадалар ўтказиш ва ўқитишнинг содда ва тушунарли усулларидан фойдаланиш.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.