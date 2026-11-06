Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20261106/putin-eoii-61780156.html
Путин: ЕОИИ бўйича ҳамкорлар билан молиявий разведка ҳамкорлигини чуқурлаштириш муҳим
Путин: ЕОИИ бўйича ҳамкорлар билан молиявий разведка ҳамкорлигини чуқурлаштириш муҳим
Sputnik Ўзбекистон
Россия раҳбари профилактика ва молиявий саводхонликни ошириш билан фаолроқ шуғулланишга ҳам чақирди. 06.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-06T09:51+0500
2026-11-06T09:51+0500
ўзбекистон ва еоии
россия
еоии
разведка хизмати
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/06/61779985_0:0:2723:1532_1920x0_80_0_0_25456ff8866e79301c984a1b4ed6de57.jpg
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. БРИКС, ШҲТ, МДҲ, КХШТ ва ЕОИИ бўйича ҳамкорлар билан молиявий разведка бўйича халқаро ҳамкорликни чуқурлаштириш муҳим йўналиш ҳисобланади. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Росфинмониторингнинг 25 йиллиги муносабати билан ўтказилган тантанали тадбирда маълум қилди.Путин, шунингдек, профилактика ва молиявий саводхонликни ошириш билан фаолроқ шуғулланишга чақирди. Хусусан, молиявий хавфсизлик бўйича халқаро олимпиадалар ўтказиш ва ўқитишнинг содда ва тушунарли усулларидан фойдаланиш.
https://sputniknews.uz/20261103/eaeu-africa-hamkorlik-61711538.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/06/61779985_154:0:2573:1814_1920x0_80_0_0_5824e6148910a1c937ac88441aee9fd3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, еоии, разведка хизмати
россия, еоии, разведка хизмати

Путин: ЕОИИ бўйича ҳамкорлар билан молиявий разведка ҳамкорлигини чуқурлаштириш муҳим

09:51 06.11.2026
© Sputnik / Юрий Кочетков / Медиабанкка ўтишПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.11.2026
© Sputnik / Юрий Кочетков
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия раҳбари профилактика ва молиявий саводхонликни ошириш билан фаолроқ шуғулланишга ҳам чақирди.
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. БРИКС, ШҲТ, МДҲ, КХШТ ва ЕОИИ бўйича ҳамкорлар билан молиявий разведка бўйича халқаро ҳамкорликни чуқурлаштириш муҳим йўналиш ҳисобланади. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Росфинмониторингнинг 25 йиллиги муносабати билан ўтказилган тантанали тадбирда маълум қилди.
“Яна бир муҳим йўналиш – халқаро ҳамкорликни, энг аввало, БРИКС, ШҲТ, МДҲ, КХШТ ва Евроосиё гуруҳи мамлакатлари билан чуқурлаштириш. Доимий равишда тезкор ахборот, тажриба ва амалий ишланмалар алмашиш ҳар бир ҳамкор давлатнинг иқтисодий суверенитети ва хавфсизлигини мустаҳкамлашнинг муҳим омилидир”, - деди Россия раҳбари.
Путин, шунингдек, профилактика ва молиявий саводхонликни ошириш билан фаолроқ шуғулланишга чақирди. Хусусан, молиявий хавфсизлик бўйича халқаро олимпиадалар ўтказиш ва ўқитишнинг содда ва тушунарли усулларидан фойдаланиш.
Флаги ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Встреча Данияра Иманалиева и генерального секретаря КОМЕСА Чилеше Мпунду Капвепве - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.11.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
COMECA, ECOWAS ва яна икки бирлашма — ЕОИИ Африка билан ҳамкорликни кенгайтирмоқчи
3 Ноябр, 18:59
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0