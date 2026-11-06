https://sputniknews.uz/20261106/ozbekiston-bmt-aksilterror-61793337.html
Ўзбекистон БМТнинг Аксилтеррор бошқармаси минтақавий офисини очишга тайёрлигини билдирди
Ўзбекистон БМТнинг Аксилтеррор бошқармаси минтақавий офисини очишга тайёрлигини билдирди
Sputnik Ўзбекистон
Глобал саъй-ҳаракатларга амалий ҳисса қўшиш учун Ўзбекистон БМТнинг Аксилтеррор бошқармаси минтақавий офисини очишга тайёр. Бу ҳақда мамлакат президенти Шавкат Мирзиёев Остонада бўлиб ўтган Ақаба жараёни доирасидаги Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг учрашувида маълум қилди. Ақаба жараёни 2015 йилда Иордания подшоҳи Абдуллоҳ II томонидан бошланган халқаро ташаббус саналади
2026-11-06T15:38+0500
2026-11-06T15:38+0500
2026-11-06T15:38+0500
жамият
ўзбекистон
террорчилик уюшмаси
террорчилар
бмт
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/06/61792339_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_6c52d01b2df7d78643f43bfcdeba5c1d.jpg
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Глобал саъй-ҳаракатларга амалий ҳисса қўшиш учун Ўзбекистон БМТнинг Аксилтеррор бошқармаси минтақавий офисини очишга тайёр. Бу ҳақда мамлакат президенти Шавкат Мирзиёев Остонада бўлиб ўтган Ақаба жараёни доирасидаги Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг учрашувида маълум қилди.Маълум қилинишича, бу офис Марказий Осиё мамлакатларига террорчилик мазмунидаги материаллар ҳақида огоҳлантириш каналларини ишга тушириш ва уларнинг фаолиятини таъминлаш, терроризмни молиялаштириш ҳолатларини аниқлаш, мутахассислар малакасини ошириш ҳамда ушбу жараёнларда сунъий интеллект имкониятларидан самарали фойдаланиш бўйича амалий кўмак кўрсатади.Шунингдек, Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази негизида “Рақамли даврда жаҳолатга қарши маърифат” халқаро дастурини йўлга қўйиш таклиф этилди. Унинг асосий вазифалари кўп тилли ахборот ресурсларини яратиш, диний арбобларни ахборот муҳитида фаолият юритишга тайёрлаш, ислом динининг инсонпарварлик қадриятларини тарғиб этаётган ёш тадқиқотчиларни қўллаб-қувватлашдан иборат бўлади.Ақаба жараёни 2015 йилда Иордания подшоҳи Абдуллоҳ II томонидан бошланган халқаро ташаббус саналади.Унинг асосий мақсади – терроризм, экстремизм ва трансмиллий жиноятчиликка қарши курашда давлатлар ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш.
https://sputniknews.uz/20261106/mirziyoyev-61792879.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/06/61792339_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_6f713975c3aefba2d077e578384f4375.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, террорчилик уюшмаси, террорчилар, бмт, шавкат мирзиёев
жамият, ўзбекистон, террорчилик уюшмаси, террорчилар, бмт, шавкат мирзиёев
Ўзбекистон БМТнинг Аксилтеррор бошқармаси минтақавий офисини очишга тайёрлигини билдирди
Офис Марказий Осиё мамлакатларига террорчилик мазмунидаги материаллар ҳақида огоҳлантириш каналларини ишга туширишга ёрдам бериши мумкин.
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Глобал саъй-ҳаракатларга амалий ҳисса қўшиш учун Ўзбекистон БМТнинг Аксилтеррор бошқармаси минтақавий офисини очишга тайёр. Бу ҳақда мамлакат президенти Шавкат Мирзиёев Остонада бўлиб ўтган Ақаба жараёни доирасидаги Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг учрашувида маълум қилди.
Маълум қилинишича, бу офис Марказий Осиё мамлакатларига террорчилик мазмунидаги материаллар ҳақида огоҳлантириш каналларини ишга тушириш ва уларнинг фаолиятини таъминлаш, терроризмни молиялаштириш ҳолатларини аниқлаш, мутахассислар малакасини ошириш ҳамда ушбу жараёнларда сунъий интеллект имкониятларидан самарали фойдаланиш бўйича амалий кўмак кўрсатади.
Шунингдек, Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази негизида “Рақамли даврда жаҳолатга қарши маърифат” халқаро дастурини йўлга қўйиш таклиф этилди. Унинг асосий вазифалари кўп тилли ахборот ресурсларини яратиш, диний арбобларни ахборот муҳитида фаолият юритишга тайёрлаш, ислом динининг инсонпарварлик қадриятларини тарғиб этаётган ёш тадқиқотчиларни қўллаб-қувватлашдан иборат бўлади.
Ақаба жараёни 2015 йилда Иордания подшоҳи Абдуллоҳ II томонидан бошланган халқаро ташаббус саналади.
Унинг асосий мақсади – терроризм, экстремизм ва трансмиллий жиноятчиликка қарши курашда давлатлар ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш.