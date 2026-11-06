Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20261106/eoii-61805605.html
ЕОИИ импортга қарамликни камайтириш учун саноатлаштириш харитасини янгилади
ЕОИИ импортга қарамликни камайтириш учун саноатлаштириш харитасини янгилади
Sputnik Ўзбекистон
Саноатлаштириш харитаси ЕОИИ мамлакатлари ишлаб чиқарувчиларига кооперация алоқаларини ўрнатиш ва маҳсулотларни ўзаро етказиб беришни ишлаб чиқишда ёрдам... 06.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-06T18:02+0500
2026-11-06T18:02+0500
ўзбекистон ва еоии
иқтисод
еоии
еик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/08/52555860_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_26323ed8490318ab6c474179a23f27c1.png
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) саноатлаштириш харитасининг навбатдаги янгиланиши маъқулланди. Ҳужжат уюшма мамлакатлари ўртасида саноат кооперациясини ривожлантириш, импортга қарамликни камайтириш ва технологик суверенитетни оширишга қаратилган.Евроосиё иқтисодий комиссияси саноат ва агросаноат комплекси вазири Гоар Барсегяннинг таъкидлашича, саноатлаштириш харитаси ЕОИИ мамлакатлари ишлаб чиқарувчиларига кооперация алоқаларини ўрнатиш ва маҳсулотларни ўзаро етказиб беришни ишлаб чиқишда ёрдам беради.Ҳужжатнинг янгиланиши ЕОИИ давлатларининг саноат ҳамкорлигини мустаҳкамлаш, ишлаб чиқариш кооперациясини кенгайтириш ва иттифоқ ичида янги таъминот занжирларини шакллантиришга хизмат қилади.Уюшма мамлакатлари учун бундай механизмларнинг ривожланиши маҳаллий корхоналарнинг қўшма саноат лойиҳаларида иштирок этиши ва савдо бозорларини кенгайтириш учун қўшимча имкониятлар очади.
https://sputniknews.uz/20261106/putin-eoii-61780156.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/08/52555860_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_cecfb321981eeed769f445b0887001f0.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, еоии, еик
иқтисод, еоии, еик

ЕОИИ импортга қарамликни камайтириш учун саноатлаштириш харитасини янгилади

18:02 06.11.2026
© SputnikФлаг Евразийского экономического союза
Флаг Евразийского экономического союза - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.11.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Саноатлаштириш харитаси ЕОИИ мамлакатлари ишлаб чиқарувчиларига кооперация алоқаларини ўрнатиш ва маҳсулотларни ўзаро етказиб беришни ишлаб чиқишда ёрдам беради.
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) саноатлаштириш харитасининг навбатдаги янгиланиши маъқулланди. Ҳужжат уюшма мамлакатлари ўртасида саноат кооперациясини ривожлантириш, импортга қарамликни камайтириш ва технологик суверенитетни оширишга қаратилган.
Евроосиё иқтисодий комиссияси саноат ва агросаноат комплекси вазири Гоар Барсегяннинг таъкидлашича, саноатлаштириш харитаси ЕОИИ мамлакатлари ишлаб чиқарувчиларига кооперация алоқаларини ўрнатиш ва маҳсулотларни ўзаро етказиб беришни ишлаб чиқишда ёрдам беради.

“Харита иттифоқ мамлакатлари ишлаб чиқарувчиларига кооперацион етказиб беришларни ишлаб чиқишда ёрдам берадиган воситадир. Бу импортга қарамликни камайтириш ва технологик мустақилликни ошириш вазифасини ҳал қилади”, - деди Барсегян.

Ҳужжатнинг янгиланиши ЕОИИ давлатларининг саноат ҳамкорлигини мустаҳкамлаш, ишлаб чиқариш кооперациясини кенгайтириш ва иттифоқ ичида янги таъминот занжирларини шакллантиришга хизмат қилади.
Уюшма мамлакатлари учун бундай механизмларнинг ривожланиши маҳаллий корхоналарнинг қўшма саноат лойиҳаларида иштирок этиши ва савдо бозорларини кенгайтириш учун қўшимча имкониятлар очади.
Флаги ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Президент Владимир Путин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.11.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Путин: ЕОИИ бўйича ҳамкорлар билан молиявий разведка ҳамкорлигини чуқурлаштириш муҳим
09:51
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0