ЕОИИ импортга қарамликни камайтириш учун саноатлаштириш харитасини янгилади

ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) саноатлаштириш харитасининг навбатдаги янгиланиши маъқулланди. Ҳужжат уюшма мамлакатлари ўртасида саноат кооперациясини ривожлантириш, импортга қарамликни камайтириш ва технологик суверенитетни оширишга қаратилган.Евроосиё иқтисодий комиссияси саноат ва агросаноат комплекси вазири Гоар Барсегяннинг таъкидлашича, саноатлаштириш харитаси ЕОИИ мамлакатлари ишлаб чиқарувчиларига кооперация алоқаларини ўрнатиш ва маҳсулотларни ўзаро етказиб беришни ишлаб чиқишда ёрдам беради.Ҳужжатнинг янгиланиши ЕОИИ давлатларининг саноат ҳамкорлигини мустаҳкамлаш, ишлаб чиқариш кооперациясини кенгайтириш ва иттифоқ ичида янги таъминот занжирларини шакллантиришга хизмат қилади.Уюшма мамлакатлари учун бундай механизмларнинг ривожланиши маҳаллий корхоналарнинг қўшма саноат лойиҳаларида иштирок этиши ва савдо бозорларини кенгайтириш учун қўшимча имкониятлар очади.
Саноатлаштириш харитаси ЕОИИ мамлакатлари ишлаб чиқарувчиларига кооперация алоқаларини ўрнатиш ва маҳсулотларни ўзаро етказиб беришни ишлаб чиқишда ёрдам беради.
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) саноатлаштириш харитасининг навбатдаги янгиланиши маъқулланди. Ҳужжат уюшма мамлакатлари ўртасида саноат кооперациясини ривожлантириш, импортга қарамликни камайтириш ва технологик суверенитетни оширишга қаратилган.
Евроосиё иқтисодий комиссияси саноат ва агросаноат комплекси вазири Гоар Барсегяннинг таъкидлашича, саноатлаштириш харитаси ЕОИИ мамлакатлари ишлаб чиқарувчиларига кооперация алоқаларини ўрнатиш ва маҳсулотларни ўзаро етказиб беришни ишлаб чиқишда ёрдам беради.
“Харита иттифоқ мамлакатлари ишлаб чиқарувчиларига кооперацион етказиб беришларни ишлаб чиқишда ёрдам берадиган воситадир. Бу импортга қарамликни камайтириш ва технологик мустақилликни ошириш вазифасини ҳал қилади”, - деди Барсегян.
Ҳужжатнинг янгиланиши ЕОИИ давлатларининг саноат ҳамкорлигини мустаҳкамлаш, ишлаб чиқариш кооперациясини кенгайтириш ва иттифоқ ичида янги таъминот занжирларини шакллантиришга хизмат қилади.
Уюшма мамлакатлари учун бундай механизмларнинг ривожланиши маҳаллий корхоналарнинг қўшма саноат лойиҳаларида иштирок этиши ва савдо бозорларини кенгайтириш учун қўшимча имкониятлар очади.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.