https://sputniknews.uz/20261105/zelenskyy-urush-tugash-istamaslik-61765152.html
Зеленский ҳокимиятни йўқотишдан қўрқиб, уруш тугашини истамайди — собиқ матбуот котиби
Зеленский ҳокимиятни йўқотишдан қўрқиб, уруш тугашини истамайди — собиқ матбуот котиби
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Владимир Зеленскийнинг собиқ матбуот котиби Юлия Мендель уруш тугаши унинг ҳокимиятдан кетиши ва коррупцияга оид маълумотлар ошкор бўлишига олиб келиши мумкинлигини айтди. У Украинадаги вазиятни ҳам танқид қилди.
2026-11-05T13:32+0500
2026-11-05T13:32+0500
2026-11-05T13:32+0500
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ТОШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Владимир Зеленский уруш тугашини истамайди, чунки бу унинг ҳокимиятдан кетиши ва атрофидаги коррупцияга оид маълумотлар фош бўлишига олиб келиши мумкин. Бу ҳақда унинг собиқ матбуот котиби Юлия Мендель Германиянинг "Berliner Zeitung" нашрига берган интервьюсида маълум қилди.Менделнинг фикрича, уруш тугагач, Украинада сайловлар ўтказилади ва Зеленский ҳокимиятни сақлаб қола олмайди. Шунингдек, унинг яқин атрофидаги эҳтимолий коррупция ишлари юзасидан янги маълумотлар ошкор бўлиши мумкин.Аввалроқ у украиналик блогер Денис Елисевичга берган интервьюсида Зеленскийни урушдан энг кўп манфаат кўраётган шахс деб атаган эди. Мендель ўз манбаларига таяниб, Зеленский можарони тинч йўл билан ҳал қилишга қаратилган бир нечта келишувни рад этганини ҳам иддао қилди.Собиқ матбуот котиби Украина иқтисодиётида коррупциянинг ўрни ҳақида ҳам кескин фикр билдирди.Мендель мамлакатда тўлақонли ишлайдиган иқтисодиёт қолмаганини, ҳатто айрим фуқароларнинг мажбурий сафарбарликдан қутулиши ҳам пора бериш имкониятига боғлиқ бўлиб қолганини таъкидлади.Мендель уруш давом этса, Украина капитуляцияга дуч келиши мумкинлигини ҳам айтди.Унинг фикрича, мамлакат учун ягона мақбул йўл — реал шартлар асосида тинчлик келишувига эришиш, иқтисодиёт ва демократик институтларни тиклаш.У Европанинг Украинага молиявий ёрдамини ҳам танқид қилди. Менделнинг фикрича, давлат институтлари издан чиққан, коррупция кенг тарқалган ва аҳоли ҳуқуқлари бузилаётган шароитда қанча маблағ ажратилишининг ўзи муаммоларни ҳал қилмайди.Шунингдек, у Европа раҳбарларини Украинадаги коррупция, инсон ҳуқуқлари бузилиши ва аҳоли азоб-уқубатларига кўз юмаётганликда айблади.Эслатиб ўтамиз, 3 ноябрь куни Украина Хавфсизлик хизмати ва Бош прокуратураси Менделга давлатга хиёнат ҳамда Россиянинг ҳарбий ҳаракатларини оқлаш моддалари бўйича сиртдан гумон эълон қилди.Хавфсизлик хизмати уни хорижий ОАВ ва ижтимоий тармоқлардаги чиқишлари орқали Украина обрўсига путур етказишда айбламоқда. Мендель эса гумонларни рад этиб, буни Зеленский ҳокимиятига нисбатан билдирган танқидий фикрлари билан боғлади.Маълумот учун, Юлия Мендель 2019–2021 йилларда Владимир Зеленскийнинг матбуот котиби бўлиб ишлаган.
https://sputniknews.uz/20261012/peskov-zelenskiy-61113654.html
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владимир зеленский, коррупция, дунё янгиликлари, дунёда, украина
владимир зеленский, коррупция, дунё янгиликлари, дунёда, украина
Зеленский ҳокимиятни йўқотишдан қўрқиб, уруш тугашини истамайди — собиқ матбуот котиби
Юлия Мендель Зеленский уруш тугагач ҳокимиятни йўқотиши ва коррупцияга оид маълумотлар ошкор бўлишидан қўрқишини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Владимир Зеленский уруш тугашини истамайди, чунки бу унинг ҳокимиятдан кетиши ва атрофидаги коррупцияга оид маълумотлар фош бўлишига олиб келиши мумкин. Бу ҳақда унинг собиқ матбуот котиби Юлия Мендель Германиянинг "Berliner Zeitung" нашрига берган интервьюсида маълум қилди.
Менделнинг фикрича, уруш тугагач, Украинада сайловлар ўтказилади ва Зеленский ҳокимиятни сақлаб қола олмайди. Шунингдек, унинг яқин атрофидаги эҳтимолий коррупция ишлари юзасидан янги маълумотлар ошкор бўлиши мумкин.
"Шунинг учун ҳам у уруш тугашини истамайди", — деди Мендель.
Аввалроқ у украиналик блогер Денис Елисевичга берган интервьюсида Зеленскийни урушдан энг кўп манфаат кўраётган шахс деб атаган эди. Мендель ўз манбаларига таяниб, Зеленский можарони тинч йўл билан ҳал қилишга қаратилган бир нечта келишувни рад этганини ҳам иддао қилди.
Собиқ матбуот котиби Украина иқтисодиётида коррупциянинг ўрни ҳақида ҳам кескин фикр билдирди.
"Коррупция Украина иқтисодиётининг асосига айланган, десам, муболаға бўлмайди", — деди у.
Мендель мамлакатда тўлақонли ишлайдиган иқтисодиёт қолмаганини, ҳатто айрим фуқароларнинг мажбурий сафарбарликдан қутулиши ҳам пора бериш имкониятига боғлиқ бўлиб қолганини таъкидлади.
Мендель уруш давом этса, Украина капитуляцияга дуч келиши мумкинлигини ҳам айтди.
Унинг фикрича, мамлакат учун ягона мақбул йўл — реал шартлар асосида тинчлик келишувига эришиш, иқтисодиёт ва демократик институтларни тиклаш.
"Биз одамларни йўқотяпмиз. Давлат ҳудудларсиз яшаши мумкин, аммо одамларсиз эмас", — деди у.
У Европанинг Украинага молиявий ёрдамини ҳам танқид қилди. Менделнинг фикрича, давлат институтлари издан чиққан, коррупция кенг тарқалган ва аҳоли ҳуқуқлари бузилаётган шароитда қанча маблағ ажратилишининг ўзи муаммоларни ҳал қилмайди.
Шунингдек, у Европа раҳбарларини Украинадаги коррупция, инсон ҳуқуқлари бузилиши ва аҳоли азоб-уқубатларига кўз юмаётганликда айблади.
Менделнинг таъкидлашича, Ғарбдаги айрим сиёсатчилар учун Россияга зарар етказиш Украинани қутқаришдан муҳимроқ бўлиб қолган.
Эслатиб ўтамиз, 3 ноябрь куни Украина Хавфсизлик хизмати ва Бош прокуратураси Менделга давлатга хиёнат ҳамда Россиянинг ҳарбий ҳаракатларини оқлаш моддалари бўйича сиртдан гумон эълон қилди.
Хавфсизлик хизмати уни хорижий ОАВ ва ижтимоий тармоқлардаги чиқишлари орқали Украина обрўсига путур етказишда айбламоқда. Мендель эса гумонларни рад этиб, буни Зеленский ҳокимиятига нисбатан билдирган танқидий фикрлари билан боғлади.
Маълумот учун, Юлия Мендель 2019–2021 йилларда Владимир Зеленскийнинг матбуот котиби бўлиб ишлаган.