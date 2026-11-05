Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261105/saidov-un-terrorizm-kurash-muhokama-61757027.html
Саидов БМТ бош котиби ўринбосари билан терроризмга қарши кураш масалаларини муҳокама қилди
Саидов БМТ бош котиби ўринбосари билан терроризмга қарши кураш масалаларини муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Бахтиёр Саидов БМТ вакили Александр Зуев билан терроризмга қарши ҳамкорлик, 2026–2027 йилларга мўлжалланган "йўл харитаси" ва фуқароларни реабилитация қилиш бўйича Ўзбекистон тажрибасини муҳокама қилди.
2026-11-05T09:12+0500
2026-11-05T09:57+0500
бмт
экстремизм
бахтиёр саидов
ўзбекистон тив
ҳамкорлик
сиёсат
террорчилар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/05/61756854_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_d8dd163302f7a6bae989940f1df28bae.jpg
ТОШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов 4 ноябрь куни БМТ бош котиби ўринбосари, Терроризмга қарши кураш бошқармаси раҳбари Александр Зуев билан учрашди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.Музокараларда терроризм ва экстремизмга қарши курашиш соҳасида ҳамкорликни кенгайтириш, минтақавий хавфсизликни мустаҳкамлаш ҳамда можароли ҳудудлардан қайтарилган фуқароларни реабилитация қилиш ва жамиятга қайта мослаштириш масалалари муҳокама қилинди.Мазкур ҳужжат 2026 йил июнь ойида Нью-Йоркда имзоланган. У ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимларининг малакасини ошириш, терроризмни молиялаштиришнинг олдини олиш ва террористик мақсадларда янги технологиялардан фойдаланишга қарши курашиш соҳаларида ҳамкорликни назарда тутади.Шунингдек, Ўзбекистонда можароли ҳудудлардан қайтарилган шахсларни реабилитация ва реинтеграция қилиш бўйича халқаро компетенциялар марказини ташкил этиш ташаббуси илгари сурилган. Саидов ва Зуев учрашувида, шунингдек, диний бағрикенгликни таъминлаш, маданиятлараро мулоқотни ривожлантириш ҳамда Марказий Осиёда хавфсизлик соҳасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш юзасидан фикр алмашилди.
https://sputniknews.uz/20260702/uzbekistan-un-terrorizm-kurash-yol-xarita-58764115.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/05/61756854_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_2e8e459d99e9b987711a0f5dce397e16.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
бмт, экстремизм, бахтиёр саидов, ўзбекистон тив, ҳамкорлик, сиёсат, террорчилар
бмт, экстремизм, бахтиёр саидов, ўзбекистон тив, ҳамкорлик, сиёсат, террорчилар

Саидов БМТ бош котиби ўринбосари билан терроризмга қарши кураш масалаларини муҳокама қилди

09:12 05.11.2026 (янгиланди: 09:57 05.11.2026)
© Пресс-служба МИДБахтиёр Саидов и заместитель Генсека ООН Александр Зуев на встрече в Ташкенте.
Бахтиёр Саидов и заместитель Генсека ООН Александр Зуев на встрече в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.11.2026
© Пресс-служба МИД
Oбуна бўлиш
Бахтиёр Саидов ва БМТ вакили Зуев терроризмга қарши кураш, реабилитация ва минтақавий хавфсизлик масалаларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов 4 ноябрь куни БМТ бош котиби ўринбосари, Терроризмга қарши кураш бошқармаси раҳбари Александр Зуев билан учрашди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.
Музокараларда терроризм ва экстремизмга қарши курашиш соҳасида ҳамкорликни кенгайтириш, минтақавий хавфсизликни мустаҳкамлаш ҳамда можароли ҳудудлардан қайтарилган фуқароларни реабилитация қилиш ва жамиятга қайта мослаштириш масалалари муҳокама қилинди.
Томонлар 2026–2027 йилларга мўлжалланган икки томонлама "йўл харитаси"да белгиланган вазифалар ижросига алоҳида эътибор қаратди.
Мазкур ҳужжат 2026 йил июнь ойида Нью-Йоркда имзоланган. У ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимларининг малакасини ошириш, терроризмни молиялаштиришнинг олдини олиш ва террористик мақсадларда янги технологиялардан фойдаланишга қарши курашиш соҳаларида ҳамкорликни назарда тутади.
Шунингдек, Ўзбекистонда можароли ҳудудлардан қайтарилган шахсларни реабилитация ва реинтеграция қилиш бўйича халқаро компетенциялар марказини ташкил этиш ташаббуси илгари сурилган.
Маълумот учун, Ўзбекистон 2019–2021 йилларда "Меҳр" гуманитар операциялари доирасида Сурия, Ироқ ва Афғонистондаги можароли ҳудудлардан жами 531 нафар кишини қайтарган.
Саидов ва Зуев учрашувида, шунингдек, диний бағрикенгликни таъминлаш, маданиятлараро мулоқотни ривожлантириш ҳамда Марказий Осиёда хавфсизлик соҳасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш юзасидан фикр алмашилди.
Узбекистан и ООН подписали новую дорожную карту по борьбе с терроризмом - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.07.2026
Ўзбекистон ва БМТ терроризмга қарши янги “йўл харитаси”ни имзолади
2 Июл, 13:47
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0