https://sputniknews.uz/20260702/uzbekistan-un-terrorizm-kurash-yol-xarita-58764115.html
Ўзбекистон ва БМТ терроризмга қарши янги “йўл харитаси”ни имзолади
Ўзбекистон ва БМТ терроризмга қарши янги “йўл харитаси”ни имзолади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва БМТ Терроризмга қарши кураш бошқармаси 2026–2027 йилларга мўлжалланган янги “йўл харитаси”ни имзолади. Ҳужжат эксперт ва техник кўмакни назарда тутади.
2026-07-02T13:47+0500
2026-07-02T13:47+0500
2026-07-02T13:47+0500
бмт
экстремизм
музокаралар
давлат хавфсизлик хизмати (дхх)
ҳамкорлик
ўзбекистон
жамият
террорчилар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/02/58763658_1:0:950:534_1920x0_80_0_0_c160efe0de87cfc235ee8c0021cf8c69.jpg
ТОШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Ўзбекистон ва БМТ Терроризмга қарши кураш бошқармаси ўртасида 2026–2027 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик бўйича янги “йўл харитаси” имзоланди. Бу ҳақда "Дунё" ахборот агентлиги хабар берди.Ҳужжат Ўзбекистонга терроризмга қарши кураш соҳасида кенг кўламли эксперт ва техник кўмак кўрсатишни назарда тутади.“Йўл харитаси” БМТнинг Терроризмга қарши кураш ҳафталиги доирасида имзоланди. Ҳужжат имзоланган учрашувда Ўзбекистон делегациясига ДХХ раисининг биринчи ўринбосари Ботир Турсунов, БМТ томонига эса бош котиб ўринбосари, БМТ Терроризмга қарши кураш бошқармаси раҳбари вазифасини бажарувчи Александр Зуев бошчилик қилди.Томонлар можароли ҳудудлардан қайтарилган шахсларни реабилитация ва реинтеграция қилиш бўйича Халқаро компетенциялар марказини ташкил этиш масаласига алоҳида эътибор қаратди. Қайд этилишича, марказ Марказий Осиё тажрибасига таянган ҳолда мутахассислар тайёрлаш, репатриантлар учун таълим ва касбий ривожланиш йўналишларини яратиш, шунингдек, экстремизмнинг олдини олиш бўйича халқаро тажриба алмашиш майдонига айланиши мумкин.Шунингдек, Нью-Йоркда Ўзбекистон делегацияси БМТ Терроризмга қарши кураш қўмитаси Ижроия директорати директори Наталья Герман билан ҳам музокаралар ўтказди.БМТнинг Терроризмга қарши кураш ҳафталиги 26 июндан 2 июлга қадар давом этмоқда.
https://sputniknews.uz/20260526/fsb-uzbekistan-dxx-russia-terakt-oldini-olish-57870333.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/02/58763658_119:0:831:534_1920x0_80_0_0_6aa24125189e90e0a0bf9944474b34a0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
бмт, экстремизм, музокаралар, давлат хавфсизлик хизмати (дхх), ҳамкорлик, ўзбекистон, жамият, террорчилар
бмт, экстремизм, музокаралар, давлат хавфсизлик хизмати (дхх), ҳамкорлик, ўзбекистон, жамият, террорчилар
Ўзбекистон ва БМТ терроризмга қарши янги “йўл харитаси”ни имзолади
Ҳужжат Ўзбекистонга терроризмга қарши кураш соҳасида эксперт ва техник кўмак кўрсатишни назарда тутади
ТОШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
Ўзбекистон ва БМТ Терроризмга қарши кураш бошқармаси ўртасида 2026–2027 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик бўйича янги “йўл харитаси” имзоланди. Бу ҳақда "Дунё" ахборот агентлиги хабар берди
.
Ҳужжат Ўзбекистонга терроризмга қарши кураш соҳасида кенг кўламли эксперт ва техник кўмак кўрсатишни назарда тутади.
“Йўл харитаси” БМТнинг Терроризмга қарши кураш ҳафталиги доирасида имзоланди. Ҳужжат имзоланган учрашувда Ўзбекистон делегациясига ДХХ раисининг биринчи ўринбосари Ботир Турсунов, БМТ томонига эса бош котиб ўринбосари, БМТ Терроризмга қарши кураш бошқармаси раҳбари вазифасини бажарувчи Александр Зуев бошчилик қилди.
Шунингдек, учрашувда томонлар Ўзбекистон ва БМТ ўртасида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари малакасини ошириш, террорчилар томонидан янги технологиялардан фойдаланишга қарши курашиш ва терроризмни молиялаштиришнинг олдини олиш бўйича қўшма дастурлар муҳокама қилди.
Томонлар можароли ҳудудлардан қайтарилган шахсларни реабилитация ва реинтеграция қилиш бўйича Халқаро компетенциялар марказини ташкил этиш масаласига алоҳида эътибор қаратди.
Қайд этилишича, марказ Марказий Осиё тажрибасига таянган ҳолда мутахассислар тайёрлаш, репатриантлар учун таълим ва касбий ривожланиш йўналишларини яратиш, шунингдек, экстремизмнинг олдини олиш бўйича халқаро тажриба алмашиш майдонига айланиши мумкин.
Шунингдек, Нью-Йоркда Ўзбекистон делегацияси БМТ Терроризмга қарши кураш қўмитаси Ижроия директорати директори Наталья Герман билан ҳам музокаралар ўтказди.
Унда Ўзбекистон президенти ҳузуридаги Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институтининг БМТ Терроризмга қарши кураш қўмитаси Ижроия директорати Глобал тадқиқотлар тармоғига қўшилиши истиқболлари муҳокама қилинди.
БМТнинг Терроризмга қарши кураш ҳафталиги 26 июндан 2 июлга қадар давом этмоқда.